台灣網紅林少榆操出性感蜜桃臀 惹網民表白：我可以愛妳嗎？
台灣網紅「機機」林少榆擁有亮眼外型、姣好身材，畢業於師大電機系的她還曾被封為理工女神。林少榆不時會在IG分享靚相靚片派福利，大晒fit爆身材吸粉絲，她的IG追蹤人數已突破60萬大關，非常厲害。不過日前她突然穿上假肌肉道具，大玩女扮男裝，卻即時嚇窒網民。
操出性感蜜桃臀
在台灣有理工女神封號的「機機」林少榆近年愛上做gym，練出完美的曲線外，更操出性感蜜桃臀，絕對由自己努力而得來。林少榆亦豪不吝嗇分享健身後的成果，不時會在IG派福利，日前她就在IG貼出一輯性感相，以春麗造型展現完美胸部曲線外，飽滿結實的蜜桃臀更表露無遺，難怪獲大批網民激讚：「這太辣吧」、「我可以愛妳嗎」、「掉出來了」、「好殺的春麗」、「這線條比例非常完美」等等。
女扮男裝嚇壞網民
IG追蹤人數已突破60萬大關的林少榆，除了最愛分享火辣性感相外，平時亦會將生活日常放上網與網民互動，深得大批粉絲愛戴。不過林少榆近日卻老貓燒鬚，日前她突然在IG貼上穿著假肌肉道具的相片，並留言道：「熱愛登山的陽光男孩帥嗎，520啦，兄弟I Love U」。相中所見林少榆變身赤裸上身的大男孩，非常嚇人，網民亦紛紛留言：「突然間嚇到GG」、「我當場嚇一跳」、「有僞娘的感覺」等等。