台灣網紅林少榆操出性感蜜桃臀 惹網民表白：我可以愛妳嗎？

台灣網紅「機機」林少榆擁有亮眼外型、姣好身材，畢業於師大電機系的她還曾被封為理工女神。林少榆不時會在IG分享靚相靚片派福利，大晒fit爆身材吸粉絲，她的IG追蹤人數已突破60萬大關，非常厲害。不過日前她突然穿上假肌肉道具，大玩女扮男裝，卻即時嚇窒網民。