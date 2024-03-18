台灣「導彈cup」網紅綠肥兒晒超犯規DIY片 網民：怎麼播不完？

台灣出名多樣靚身材正嘅靚女網紅，而擁有「導彈cup」身材嘅靚女醫生兼網紅綠肥兒就係其中一位！綠肥兒平時亦唔會收埋噴火級的身材，仲經常在社交平台大派養眼福利。早前綠肥兒就再次「胸狠」出擊，仲大方分享埋自己DIY的全過程，超犯規的影片火辣指數爆燈！