台灣「導彈cup」網紅綠肥兒晒超犯規DIY片 網民：怎麼播不完？
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台灣出名多樣靚身材正嘅靚女網紅，而擁有「導彈cup」身材嘅靚女醫生兼網紅綠肥兒就係其中一位！綠肥兒平時亦唔會收埋噴火級的身材，仲經常在社交平台大派養眼福利。早前綠肥兒就再次「胸狠」出擊，仲大方分享埋自己DIY的全過程，超犯規的影片火辣指數爆燈！
綠肥兒「胸狠」上陣DIY
綠肥兒早前在社交平台分享了一段自己DIY鞋櫃的影片，片中綠肥兒以長褲加薄恤衫上陣砌鞋櫃。不過綠肥兒恤衫入面的低胸小背心就超級搶fo，再加上砌鞋櫃時烏低身的動作，令「導彈cup」的上圍幾乎跌出嚟，性感指數超晒標！
網民激讚綠肥兒「超有料」
綠肥兒DIY的影片一出，隨即引來大批網民留言激讚：「奇怪 我看不到櫃子 在哪」、「這個短片蘊含精湛的工藝技術，我看了很多遍去學習」、「這個影片怎麼播不完？」、「家人們誰能告訴我影片的內容是什麼嗎？」、「這組裝影片真的非常的專業而且實用，真的要多看多學習」齊齊搞笑表示被綠肥兒的超強身材吸引住，完全冇留意影片內容！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]