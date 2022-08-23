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台灣3點3｜24歲「台灣李亞男」姜宇夫擁無敵大長腿 孖住余思霆獲讚天然呆

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J2新節目《開餐：台灣3點3》由8月23日起逢星期二晚上9點半播出，主持余思霆、姜宇夫及林映暉三人都毫不吝嗇以水著Look上陣拍節目，其中被封為「台灣李亞男」的姜宇夫，就憑著一對白滑長腿和勻稱的身段，極速受到網民關注！

《開餐：台灣3點3》姜宇夫 長腿鬥贏余思霆

現年約24歲的姜宇夫早在去年尾已同余思霆合作主持過另一個J2旅遊節目《凍冰冰去旅行》，大浸溫泉之餘仲同余思霆大鬥長腿，當時網友都大讚她「氣質像初出道的蔣家雯」、「有點天然呆可愛」、「最鍾意佢明明可做女一但甘願做配角嗰種感覺，做老婆啱哂」、「宇夫超可愛」、「粵語十分準確」等等。

台灣3點3 J2新節目《開餐：台灣3點3》將會在逢星期二晚上9時35分播出。
J2新節目《開餐：台灣3點3》將會在逢星期二晚上9時35分播出。（圖片來源：[email protected]
台灣3點3 去年姜宇夫曾孖余思霆拍攝J2節目《凍冰冰去旅行》，在余思霆釋出的幕後花絮片中，兩人一邊浸溫泉一邊舉高腳大鬥長腿，姜宇夫的長腿明顯撼贏余思霆。
去年姜宇夫曾孖余思霆拍攝J2節目《凍冰冰去旅行》，在余思霆釋出的幕後花絮片中，兩人一邊浸溫泉一邊舉高腳大鬥長腿，姜宇夫的長腿明顯撼贏余思霆。（圖片來源：[email protected]余思霆 思家霆園）
台灣3點3 兩人自從拍檔做節目後就成為好友，不時孖住出遊，姜宇夫更有幫手余思霆一齊拍YouTube片吸Like。
兩人自從拍檔做節目後就成為好友，不時孖住出遊，姜宇夫更有幫手余思霆一齊拍YouTube片吸Like。（圖片來源：[email protected]

不愛打卡偏愛平實美食

雖然獲網友大讚「Wife-able」，但姜宇夫就話自己廚藝麻麻，整親咩都好易食到大家肚痛。而講到好多女仔放假都鍾意去搵靚Cafe食下午茶兼打卡，姜宇夫就話自己反而更鍾情食平實啲嘅嘢，因為擔心啲Cafe得個樣會中伏，所以都會避之則吉。

台灣3點3 《開餐：台灣3點3》顧名思義以介紹3點3下午茶美食為主，包括酒店英式下午茶、泳池暢泳下午茶、台灣唯一日式懷石甜點，及冇菜單料理等。
《開餐：台灣3點3》顧名思義以介紹3點3下午茶美食為主，包括酒店英式下午茶、泳池暢泳下午茶、台灣唯一日式懷石甜點，及冇菜單料理等。（圖片來源：TVB提供）
台灣3點3 余思霆笑言為了拍攝《3點3》於一個半月內總共走訪了52間甜品店，每日拍攝外景平均要食4間：「真係食咗超多甜品，當然都有幾間係食鹹嘢嘅，每次知道下一間食鹹嘅就會特別開心！」
余思霆笑言為了拍攝《3點3》於一個半月內總共走訪了52間甜品店，每日拍攝外景平均要食4間：「真係食咗超多甜品，當然都有幾間係食鹹嘢嘅，每次知道下一間食鹹嘅就會特別開心！」（圖片來源：[email protected]

即睇J2《開餐：台灣3點3》預告：

為拍分幾鐘短片專程飛香港

姜宇夫畢業自台灣中國文化大學戲劇學系，2019年她曾獲YouTube頻道《達人一叮》邀請，專程由台灣飛到香港，為一場「電影角色選拔賽」拍攝一條時長約一分多鐘的宣傳片，在片中她不介意醜化自己，重演經典電影《行運一條龍》中的阿媚，獲大讚對演藝非常有熱誠。

台灣3點3 姜宇夫自言學演戲已學了十多年，有得演戲已經好開心，因此連做醜角都唔介意。
姜宇夫自言學演戲已學了十多年，有得演戲已經好開心，因此連做醜角都唔介意。（圖片來源：[email protected]達人一叮Shoot to Fame）
台灣3點3 姜宇夫獲網民大讚皮膚白滑兼有一對大長腿，再加上文青氣質非常吸引。
姜宇夫獲網民大讚皮膚白滑兼有一對大長腿，再加上文青氣質非常吸引。（圖片來源：[email protected]
台灣3點3 姜宇夫為余思霆拍YouTube片時，亦試過以水著Look上陣。
姜宇夫為余思霆拍YouTube片時，亦試過以水著Look上陣。（圖片來源：[email protected]余思霆 思家霆園）
台灣3點3 仲有落水後嘅素顏Look。
仲有落水後嘅素顏Look。（圖片來源：[email protected]余思霆 思家霆園）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]余思霆 思家霆園、TVB提供、[email protected][email protected]達人一叮Shoot to Fame、[email protected]資料或影片來源：[email protected]

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