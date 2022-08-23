台灣3點3｜24歲「台灣李亞男」姜宇夫擁無敵大長腿 孖住余思霆獲讚天然呆
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J2新節目《開餐：台灣3點3》由8月23日起逢星期二晚上9點半播出，主持余思霆、姜宇夫及林映暉三人都毫不吝嗇以水著Look上陣拍節目，其中被封為「台灣李亞男」的姜宇夫，就憑著一對白滑長腿和勻稱的身段，極速受到網民關注！
《開餐：台灣3點3》姜宇夫 長腿鬥贏余思霆
現年約24歲的姜宇夫早在去年尾已同余思霆合作主持過另一個J2旅遊節目《凍冰冰去旅行》，大浸溫泉之餘仲同余思霆大鬥長腿，當時網友都大讚她「氣質像初出道的蔣家雯」、「有點天然呆可愛」、「最鍾意佢明明可做女一但甘願做配角嗰種感覺，做老婆啱哂」、「宇夫超可愛」、「粵語十分準確」等等。
不愛打卡偏愛平實美食
雖然獲網友大讚「Wife-able」，但姜宇夫就話自己廚藝麻麻，整親咩都好易食到大家肚痛。而講到好多女仔放假都鍾意去搵靚Cafe食下午茶兼打卡，姜宇夫就話自己反而更鍾情食平實啲嘅嘢，因為擔心啲Cafe得個樣會中伏，所以都會避之則吉。
即睇J2《開餐：台灣3點3》預告：
為拍分幾鐘短片專程飛香港
姜宇夫畢業自台灣中國文化大學戲劇學系，2019年她曾獲YouTube頻道《達人一叮》邀請，專程由台灣飛到香港，為一場「電影角色選拔賽」拍攝一條時長約一分多鐘的宣傳片，在片中她不介意醜化自己，重演經典電影《行運一條龍》中的阿媚，獲大讚對演藝非常有熱誠。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]余思霆 思家霆園、TVB提供、[email protected]、[email protected]達人一叮Shoot to Fame、[email protected]資料或影片來源：[email protected]
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