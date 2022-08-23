台灣3點3｜24歲「台灣李亞男」姜宇夫擁無敵大長腿 孖住余思霆獲讚天然呆

J2新節目《開餐：台灣3點3》由8月23日起逢星期二晚上9點半播出，主持余思霆、姜宇夫及林映暉三人都毫不吝嗇以水著Look上陣拍節目，其中被封為「台灣李亞男」的姜宇夫，就憑著一對白滑長腿和勻稱的身段，極速受到網民關注！