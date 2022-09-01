台灣3點3｜23歲林映暉唔只做主持仲撈埋女僕 IG走可愛路線原來禾稈冚珍珠
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J2新節目《開餐：台灣3點3》現正逢星期二晚上9點半播出，節目中三位主持余思霆、姜宇夫及林映暉都毫不吝嗇大曬水著Look，其中被稱為網紅的林映暉，原來是由香港飛到去台灣修讀表演藝術的留學生，她在《台灣3點3》中豁出去首次穿著比堅尼上陣拍節目，逼爆身形成功吸引到不少網民關注！
《台灣3點3》林映暉 女僕Cafe工作半年
林映暉在網上的暱稱為暉哥Faigor，英文名Maggie，現時除了做節目主持外，還有經營個人YouTube頻道，以及在一間日系女僕Cafe工作。原來林映暉做女僕Cafe的工作已有半年，原名叫Maggie，近日才正名為暉哥。林映暉在接受傳媒訪問時，講到未來會同TVB有更多合作的機會，原來除了《台灣3點3》外，林映暉早前又拍過另一個J2節目《趁而家去台灣偷食…譜！》，負責介紹台灣食肆的食譜。
由表演藝術改讀藝術行政
林映暉已留台6年，因為本身熱愛跳舞和演戲，加上小時候受到台灣組合棒棒堂影響，所以初時到台灣是修讀表演藝術，後來進修碩士時，又轉為修讀台北藝術大學藝術行政與管理研究所的碩士課程，暫定一年後畢業。她曾解釋因為人愈大就愈注重麵包，所以希望自己能轉型成藝術行政管理人，再偶爾接表演賺外快。她直言尚未決定碩士畢業後，留在台灣還是回港發展，因為她已在台灣生活了6年，習慣了那邊的生活，但真要移民的話，也不捨得在香港的家人。
首次挑戰著泳衣出鏡
林映暉指今次著比堅尼拍《台灣3點3》，是她首次在鏡頭前穿著泳衣上陣，事前她準備了3套泳衣，但因為太怕醜，所以在著比堅尼時，還在外面加多了一件上衫，以免太性感。她直言拍攝前非常緊張，但畢竟都係工作，所以決定好好克服自己的心理恐懼。網民都紛紛大讚她「身材好好」、「估你唔到」、「唔輸畀隔離兩個」等等。
J2《開餐：台灣3點3》第2集精華片段：
三位主持都好養眼！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_maggie、[email protected]暉哥Faigor、[email protected]、TVB提供、[email protected]資料或影片來源：[email protected]
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