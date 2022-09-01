台灣3點3｜23歲林映暉唔只做主持仲撈埋女僕 IG走可愛路線原來禾稈冚珍珠

J2新節目《開餐：台灣3點3》現正逢星期二晚上9點半播出，節目中三位主持余思霆、姜宇夫及林映暉都毫不吝嗇大曬水著Look，其中被稱為網紅的林映暉，原來是由香港飛到去台灣修讀表演藝術的留學生，她在《台灣3點3》中豁出去首次穿著比堅尼上陣拍節目，逼爆身形成功吸引到不少網民關注！