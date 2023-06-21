炎亞綸

炎亞綸事件再反轉網紅耀樂被爆對話圖極震撼 疑涉桃色交易兼呃錢

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前「飛輪海」成員炎亞綸近日被抖音網紅耀樂爆料指5年前未經當事人同意拍攝親密片段，影片仲意外流出，事後耀樂表示多年來承受的輿論壓力，最終令到佢忍唔住將事情爆出。今日（21日）耀樂開記者會，當事人炎亞綸仲現身道歉，令不少網民對網紅耀樂都感到同情，點知一波未完一波又起，耀樂竟被爆出桃色交易！

炎亞綸
（圖片來源：[email protected]
炎亞綸
（圖片來源：[email protected]

炎亞綸前度耀樂疑涉桃色交易

炎亞綸前度網紅耀樂爆完炎亞綸大鑊後，疑被人爆返轉頭，仲出晒對話圖！一位台灣網民在討論區爆料，指朋友被耀樂呃錢。事源耀樂用IG同當事人講自己需要錢，然後二人決定「約會」，仲傾好價錢，約6次為台幣$54,000（約港幣$13,660），每次約會俾$9,000（約港幣$2,277），當事人仲表示想當耀樂的長期飯票！對話中耀樂對價錢滿意，俾埋自己的證件對方，但當對方開房之後，耀樂要求一次過俾晒$54,000，2人約會後仲合照一張留念。

炎亞綸
（圖片來源：ig＠tnps96073）

台灣MeToo︱耀樂拎咗錢就潛水

最後對話中可看到耀樂同當事人似乎開心一日後就消失咗，並無履行約6次的承諾，當事人不斷投訴耀樂自從收咗錢就唔理會佢、唔應機，最後似乎不歡而散，仲話要告耀樂呃佢錢。爆料者亦表示當事人睇到耀樂爆炎亞綸的事，認為佢自己都係一個不守信用的人，直接故意消失咗半年。

13張完整對話圖流出：

台灣MeToo︱網民：那位網紅真的很想紅

不少網民因為耀樂的爆料而對炎亞綸感到失望，同時亦對耀樂深表同情。到耀樂被反爆料後，唔少網民的態度都180度轉變，事件完全係鋒迴路轉，亦有網民質疑耀樂所謂6年的吞聲忍氣，網民寫道：「開始轉移了」、「這就是我想要的結果，果然是為了錢」、「髒東西原來是這樣弄炎要騙錢」、「炎的運氣還真好」、「很會賺錢呢耀樂」、「他真的是被包養慣了」。不過亦有網民力撐耀樂「成年買賣同未成年非自願拍片係2回事」、「果然那位網紅真的很想紅」。

耀樂 炎亞綸 耀樂表示自己和炎亞綸於2017年，即自己16歲時認識並拍拖。
耀樂被質疑爆炎亞綸料是為了呃錢。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：台灣討論區截圖、ig＠tnps96073、ig＠aayan1120

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