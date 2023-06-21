炎亞綸事件再反轉網紅耀樂被爆對話圖極震撼 疑涉桃色交易兼呃錢

前「飛輪海」成員炎亞綸近日被抖音網紅耀樂爆料指5年前未經當事人同意拍攝親密片段，影片仲意外流出，事後耀樂表示多年來承受的輿論壓力，最終令到佢忍唔住將事情爆出。今日（21日）耀樂開記者會，當事人炎亞綸仲現身道歉，令不少網民對網紅耀樂都感到同情，點知一波未完一波又起，耀樂竟被爆出桃色交易！