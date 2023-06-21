炎亞綸事件再反轉網紅耀樂被爆對話圖極震撼 疑涉桃色交易兼呃錢
炎亞綸前度耀樂疑涉桃色交易
炎亞綸前度網紅耀樂爆完炎亞綸大鑊後，疑被人爆返轉頭，仲出晒對話圖！一位台灣網民在討論區爆料，指朋友被耀樂呃錢。事源耀樂用IG同當事人講自己需要錢，然後二人決定「約會」，仲傾好價錢，約6次為台幣$54,000（約港幣$13,660），每次約會俾$9,000（約港幣$2,277），當事人仲表示想當耀樂的長期飯票！對話中耀樂對價錢滿意，俾埋自己的證件對方，但當對方開房之後，耀樂要求一次過俾晒$54,000，2人約會後仲合照一張留念。
台灣MeToo︱耀樂拎咗錢就潛水
最後對話中可看到耀樂同當事人似乎開心一日後就消失咗，並無履行約6次的承諾，當事人不斷投訴耀樂自從收咗錢就唔理會佢、唔應機，最後似乎不歡而散，仲話要告耀樂呃佢錢。爆料者亦表示當事人睇到耀樂爆炎亞綸的事，認為佢自己都係一個不守信用的人，直接故意消失咗半年。
13張完整對話圖流出：
台灣MeToo︱網民：那位網紅真的很想紅
不少網民因為耀樂的爆料而對炎亞綸感到失望，同時亦對耀樂深表同情。到耀樂被反爆料後，唔少網民的態度都180度轉變，事件完全係鋒迴路轉，亦有網民質疑耀樂所謂6年的吞聲忍氣，網民寫道：「開始轉移了」、「這就是我想要的結果，果然是為了錢」、「髒東西原來是這樣弄炎要騙錢」、「炎的運氣還真好」、「很會賺錢呢耀樂」、「他真的是被包養慣了」。不過亦有網民力撐耀樂「成年買賣同未成年非自願拍片係2回事」、「果然那位網紅真的很想紅」。
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