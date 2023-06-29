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台灣metoo｜S.H.E成員Ella自爆兒時曾被伸手入褲 完事後喊住出房

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台灣MeToo｜近日主角便是黑人（陳建州）遭指控為加害者，繼《我愛黑澀會》成員之一的「大牙」周宜霈長文踢爆，控訴他在11年前曾強行抱她和性騷她，之後接著有34歲台灣女藝人郭源元也在社交網站發長文踢爆，曾被黑人帶到家裡跟拋上床欲想施硬，然後今天（06/29）也再多一位黑澀會前成員妖嬌發文爆料，曾遭黑人性暗示，事件似乎一發不可收拾。今天，亦有S.H.E成員Ella（陳嘉樺）在出席公開活動時，驚爆小時候也遭遇過性侵，嚇得她哭著滾爬出房間，事隔多年仍歷歷在目。

Ella 今天S.H.E成員Ella陳嘉樺）在出席公開活動時，驚爆小時候也遭遇過性侵
今天S.H.E成員Ella（陳嘉樺）在出席公開活動時，驚爆小時候也遭遇過性侵（圖片來源：TVBS NEWS）

S.H.E成員Ella自爆兒時曾被性侵 家人也遭遇過

Ella對台媒還原事件，她表示案發時間在國小，加害者是爸爸朋友的兒子，Ella當時坐在他腿上，豈料那位「大哥哥」突然伸手到她褲內，讓她感覺到不舒服，她當刻反應是尖叫並爬出去哭。Ella表示隱瞞了這件事情多年，直到Ella懷孕5個月時，跟家人去旅行才將心中多年秘密全盤抖出，然後發現受害者原來不只有她一個人，她的大姐、二姐也被「大哥哥」摸胸部，即使Ella遭遇性侵，也堅強表示「人生不會因此終止」。

Ella Ella一家三口過得幸福快樂
Ella一家三口過得幸福快樂（圖片來源：[email protected]_ella0618）
Ella Ella一家三口過得幸福快樂
Ella一家三口過得幸福快樂（圖片來源：[email protected]_ella0618）
Ella S.H.E成員Ella自爆兒時曾被性侵 家人也遭遇過
S.H.E成員Ella自爆兒時曾被性侵 家人也遭遇過（圖片來源：[email protected]_ella0618）

Ella向年僅6歲兒子特別告誡

其後，在工作上Ella也有遇過性騷擾，她表示：「也許當下他沒有那個意思，但我很可能不舒服。」被問到對方是否為名人？她卻說：「就不說了，如果我現在能消化，就是這樣過了。」Ella更話向年僅6歲的兒子特別告誡：「身體很多很重要的部位，不能被其他人碰，包括你也不能隨便碰觸別人，身體是很重要珍貴的東西。」

Ella Ella向年僅6歲兒子特別告誡
Ella向年僅6歲兒子特別告誡（圖片來源：[email protected]_ella0618）
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（圖片來源：[email protected]_ella0618）

台灣MeToo｜郭源元長文控訴曾被黑人陳建州兩次性騷

正當好多網民大讚大牙好勇敢之時，今年34歲台灣女藝人郭源元就係Facebook公開點名黑人係2015年曾metoo佢兩次，其中一次發生嘅地點更係黑人屋企！

Ella 台灣metoo 郭源元 黑人陳建州再被踢爆 第二位受害人郭源元指「狼爪 郭源元 今日晚上時分黑人再被爆場metoo另一女星郭源元！
今日晚上時分黑人再被爆場metoo另一女星郭源元！（圖片來源：陳建州facebook）
Ella 台灣metoo 郭源元 黑人陳建州再被踢爆 第二位受害人郭源元指「狼爪 郭源元 今年34歲嘅郭源元有微風女神稱號！
今年34歲嘅郭源元有微風女神稱號！（圖片來源：郭源元facebook）

再多一名受害者爆料

今天（29日）女藝人妖嬌也出Po爆料，表示自己是受害者之一。妖嬌是「我愛黑澀會」節目初代元老之一，當年住在高雄，時常北高兩邊跑，而黑人在節目上非常照顧美眉，私下其實也對美眉們相當大方，因此與大家培養出深厚感情。妖嬌接受媒體訪問時表示有天晚上約7、8點，突然接到黑人來電，黑人說現在跟其他藝人在高雄福華大飯店，問妖嬌「妳要來找我們嗎？看妳要不要來聊個天」。

Ella 郭源元 妖嬌爆料自己都你受害者之一。
妖嬌爆料自己都你受害者之一。（圖片來源：[email protected] djswallow_tw）

黑人性暗示叫陪瞓

當時對她來說黑人就是主持人兼很照顧大家的前輩，所以並沒有想太多於是赴約。她透露到場後發現房間只有黑人，彼此閒聊一陣子後，黑人問「妳今天要回去嗎」，她表明對啊，黑人又半開玩笑地說「可以睡這裡啊」，她立刻回絕：「怎麼可能！」黑人下一步邀她一起吃東西，不死心邊摸著床邊說：「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」

Ella 郭源元
（圖片來源：[email protected] djswallow_tw）

更多：妖嬌｜第三名受害者現身 爆黑人陳建州借聊天為名想呃上床陪過夜

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圖片來源：[email protected]_ella0618、TVBS NEWS、大牙周宜霈facebook、范瑋琪facebook、陳建州facebook、郭源元facebbok

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