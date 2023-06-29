台灣metoo｜S.H.E成員Ella自爆兒時曾被伸手入褲 完事後喊住出房

台灣MeToo｜近日主角便是黑人（陳建州）遭指控為加害者，繼《我愛黑澀會》成員之一的「大牙」周宜霈長文踢爆，控訴他在11年前曾強行抱她和性騷她，之後接著有34歲台灣女藝人郭源元也在社交網站發長文踢爆，曾被黑人帶到家裡跟拋上床欲想施硬，然後今天（06/29）也再多一位黑澀會前成員妖嬌發文爆料，曾遭黑人性暗示，事件似乎一發不可收拾。今天，亦有S.H.E成員Ella（陳嘉樺）在出席公開活動時，驚爆小時候也遭遇過性侵，嚇得她哭著滾爬出房間，事隔多年仍歷歷在目。