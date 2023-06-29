台灣metoo｜S.H.E成員Ella自爆兒時曾被伸手入褲 完事後喊住出房
S.H.E成員Ella自爆兒時曾被性侵 家人也遭遇過
Ella對台媒還原事件，她表示案發時間在國小，加害者是爸爸朋友的兒子，Ella當時坐在他腿上，豈料那位「大哥哥」突然伸手到她褲內，讓她感覺到不舒服，她當刻反應是尖叫並爬出去哭。Ella表示隱瞞了這件事情多年，直到Ella懷孕5個月時，跟家人去旅行才將心中多年秘密全盤抖出，然後發現受害者原來不只有她一個人，她的大姐、二姐也被「大哥哥」摸胸部，即使Ella遭遇性侵，也堅強表示「人生不會因此終止」。
Ella向年僅6歲兒子特別告誡
其後，在工作上Ella也有遇過性騷擾，她表示：「也許當下他沒有那個意思，但我很可能不舒服。」被問到對方是否為名人？她卻說：「就不說了，如果我現在能消化，就是這樣過了。」Ella更話向年僅6歲的兒子特別告誡：「身體很多很重要的部位，不能被其他人碰，包括你也不能隨便碰觸別人，身體是很重要珍貴的東西。」
台灣MeToo｜郭源元長文控訴曾被黑人陳建州兩次性騷
正當好多網民大讚大牙好勇敢之時，今年34歲台灣女藝人郭源元就係Facebook公開點名黑人係2015年曾metoo佢兩次，其中一次發生嘅地點更係黑人屋企！
再多一名受害者爆料
今天（29日）女藝人妖嬌也出Po爆料，表示自己是受害者之一。妖嬌是「我愛黑澀會」節目初代元老之一，當年住在高雄，時常北高兩邊跑，而黑人在節目上非常照顧美眉，私下其實也對美眉們相當大方，因此與大家培養出深厚感情。妖嬌接受媒體訪問時表示有天晚上約7、8點，突然接到黑人來電，黑人說現在跟其他藝人在高雄福華大飯店，問妖嬌「妳要來找我們嗎？看妳要不要來聊個天」。
黑人性暗示叫陪瞓
當時對她來說黑人就是主持人兼很照顧大家的前輩，所以並沒有想太多於是赴約。她透露到場後發現房間只有黑人，彼此閒聊一陣子後，黑人問「妳今天要回去嗎」，她表明對啊，黑人又半開玩笑地說「可以睡這裡啊」，她立刻回絕：「怎麼可能！」黑人下一步邀她一起吃東西，不死心邊摸著床邊說：「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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