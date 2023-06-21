台灣MeToo︱台搞笑藝人被爆性侵近20位女生 噁心內容公開 比黃子佼更誇張！
台灣搞笑藝人NONO被爆性侵將近20位女生
近日台灣網紅小紅老師於社交平台出面爆料指多年前曾被NONO性侵。小紅老師指當時在台北錄節目時被對方上前要電話，並在錄完節目後提出載她回家，不過在回程的路上卻遭到NONO強吻、扯內衣揉胸、摸裙底和熊抱等性騷行為。事後NONO不但沒有因自己的行為而道歉，反而笑指：『不要緊張！ㄧ回生二回熟』。小紅老師的帖文一出，引起網民熱議，更有近20位受害者私訊小紅老師有關曾被NONO性侵的經過。
NONO經理人兩度否認指控：對這個人、這件事都沒有印象
網紅小紅老師的帖文公開後，NONO和其太太朱海君先後雙雙否認性騷指控，NONO亦透過其經理人回應道：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」
受害者：他的那邊非常大，所以我記得我非常痛
小紅老師今天（21日）於記者會公開20位受害者案例，其中大部分受害者都表示「記得他（NONO）手毛、腳毛很長，他的那邊非常大，所以我記得我非常痛」，在性侵過後會問受害者：「是不是很大？」、「有看過這麼大的嗎？」等。其中一位受害者更指NONO當時開著寶馬X5私家車，將自己拖到殘障廁所無套性侵，事後更語出驚人指：「沒射就不算（性侵）」，變態言論震驚網民三觀。
以下為小紅老師聲明全文：
本人非常遺憾當今台灣社會對於性侵害的漠視與握有權勢的人仍然逍遙法外，這些問題始終存在並繼續影響著我們身邊的人，我今天出來開記者會就是怕沒有人出來說話，那下一個受害者可能就是你我身邊的人、你我的兒女。非常感謝前面每一個勇敢站出來發聲的女孩，擁有反擊加害人的勇氣與決心。她們的行動激勵我，讓我能夠站出來一起對抗性侵害帶給女孩的恐懼，我希望我今天的行動可以帶給更多 還處在因性侵與性騷擾恐懼下的人一些勇氣。
我收到了很多鼓勵和加油，也收到了許多跟我有相同經歷的私訊，我們應該尊重並聆聽每個 受害者的聲音，而不是譴責被害者。並且努力建立一個更安全和平等的社會
以下是本人對於Facebook文章的正式聲明
1. 我在Facebook的發文來自我的親身經歷
2. 關於某職棒球員的經紀人：是真實故事，對於很多網友的疑問，為什麼要跟男生進飯店 房間?就是迫於權威，十幾年前還沒有智慧型手機的時代，資訊不流通，這個經紀人找 我聊工作，我從計程車跟他聊到夜市，連哄帶騙，剛出社會的我沒有足夠經驗去應付 這樣的邀約，你面前是一個聲稱帶過很多大牌藝人的經紀人，跟你說單純聊工作，都 這麼大牌了還會作奸犯科嗎？結果是會的，我才明白有權勢有權力的人會利用自己所 在的位置犯罪，這個事件，當時演藝圈非常多的人知道，當時TVBS製作人詢問我，要 不要開記者會，讓他下跪道歉。我拒絕了，因為我怕我媽媽知道會擔心會傷心。網友說 我只是想紅，如果我想紅，當時就有非常多的機會，不需要等十幾年過後。
3. 關於陳先生即NONO：對於任何的指控沒有印象，可能這就是他微不足道的日常行為， 但卻是每個受害者一輩子的陰影。在我受到某經紀人的性侵未遂後，我以為找到救命 稻草，沒想到是另一個魔爪，他說的那句：「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」並且沒有任何一絲羞恥心的在公園大庭廣眾之下揉我的胸部、 屁股，完全不顧我的感受的做這些事，我逃跑後的每一天仍然不斷的打電話給我，對 於自己的錯誤完全沒有任何覺醒，這成為了我一輩子的陰影，這十幾年來我每天都需要吃安眠藥才能入睡。
4. 陳先生的一句沒有印象，又再一次刺中每個活在他魔爪陰影的女孩，希望陳先生能為他的所作所為道歉並且承認，如果現在還是死不承認到時候會有更多人出來，我無意傷害任何人，包括受害者與加害者，以及陳先生美好的家庭，我只是做我該做的事。
5. 回到十年前，我可能還是會呆在原地無法反應，但是我希望這場記者會後能讓加害者知道，沒有不被拆穿的惡行，只是時間早晚的問題！也呼籲更多的受害者覺醒，不管是演藝圈、身邊、生活上，不再有人成為下一個小紅老師、Amber，或是所有我收到私訊中的女孩子。
我的文章留言還是很多在檢討受害者的穿著、行為舉止，說不這樣穿就沒事了，不這樣做就沒事了，別人的行為不能當成犯罪的理由，不管男生女生，在不影響他人的狀況下都應該有自由選擇的權利，女生選擇自己想穿的衣服，被認為暴露就應該被性騷性侵害嗎？男生表現中性就要被冠上不堪入耳的綽號嗎？人與人之間需要多一點尊重，即便是家人、夫妻、情侶都需要互相尊重對方的選擇。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！