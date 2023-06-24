台灣MeToo｜台網紅愛莉莎莎抽水發文放閃被狂轟「無知的玩笑」
愛莉莎莎借「MeToo」發文放閃讚男友錫自己
愛莉莎莎的貼文開段寫道：「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了。我認識一位教過很多藝人，又得過世界冠軍的羽球教練，表面光鮮亮麗又陽光，其實私底下… …終於鼓起勇氣來揭露給大家，他不為人知的一面。」不過，文章後半部分，都在讚男友體貼，日常會幫忙打掃，又會泡咖啡招待客人，買好吃的外賣給愛莉莎莎吃，招呼非常周到。
我來爆一下好了
我認識一位教過很多藝人
又得過世界冠軍的羽球教練
表面光鮮亮麗又陽光 其實私底下…
終於鼓起勇氣來揭露給大家
他不為人知的一面
今天我中午有拍攝工作 有劇組人員還有客戶等一群人會來我家
所以我10:00起床
就開始洗頭洗澡化妝等等
他就放下自己手邊工作
開始幫我收拾家裡以免客人來時太亂
接下來他把掃地機器人放出來吸全家地板
都怪他太會做事害我到現在連掃地機器人都不會用 真的好壞
然後他問我會來幾個人？
他用義式咖啡機泡七人份的咖啡
每天都是他泡
害我住這個家8個月了 還不會用咖啡機
真的太可惡了
拍到一半大家有點餓了 開始有點疲憊
羽球教練就冒著大太陽
出門買我們家附近
最好吃的那間越南河粉給大家
因為那間沒有外送
吃完後大家要離開了
羽球教練幫大家把碗收一收洗乾淨
他太親切又熱心
害我都沒有招待到我的客人
光芒都被搶走了
真是的 好森氣
該怎麼辦呢？
大批網民狂轟為流量無同理心
愛莉莎莎原文首次提及到「MeToo」，於是大批網民留言狂轟她這個玩笑開得不合時宜，有網民嬲爆寫道：「MeToo可以這樣拿來開玩笑的喔？別人的傷痛和心理創傷，可以這樣拿來轉化成放閃文？妳的同理心在哪裡？還是覺得只要有流量，其他都無所謂？」、「很有趣嗎？別人壓抑十幾年的痛苦這樣酸嗎」、「同理心跟腦，至少選一個吧」、「MeToo是一個嚴肅的議題，不用拿來開玩笑。」、「MeToo是人家一生的傷疤」、「在這種嚴肅的時刻還可以把反串當幽默有趣到底要多白目，還是這也是一種流量教學？傻眼」等。
愛莉莎莎隨即修改貼文，將「MeToo」一詞刪走，但其實翻看貼文的編輯記錄，還是能看到她的原文。不過，仍有好心網民祝福愛莉莎莎不會遇到性騷擾或權勢性侵，叫她不要把「酸民」放在心上，而愛莉莎莎也開朗回應：「我甚麼都遇到過，多了幾次就知道怎麼保護自己。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！