台灣MeToo｜台網紅愛莉莎莎抽水發文放閃被狂轟「無知的玩笑」

台灣MeToo風波持續，宥勝、黃子佼、NONO等多名藝人相繼被爆料為加害者，事件引來高度關注。而近日台灣有位YouTuber「愛莉莎莎」竟借「MeToo」抽水，發文表示要「爆料」，內容卻是讚嘆男友的放閃文。愛莉莎莎遭大批網民批評，指她不應在嚴肅的議題上開無知的玩笑。