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台灣MeToo｜台網紅愛莉莎莎抽水發文放閃被狂轟「無知的玩笑」

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台灣MeToo風波持續，宥勝、黃子佼、NONO等多名藝人相繼被爆料為加害者，事件引來高度關注。而近日台灣有位YouTuber「愛莉莎莎」竟借「MeToo」抽水，發文表示要「爆料」，內容卻是讚嘆男友的放閃文。愛莉莎莎遭大批網民批評，指她不應在嚴肅的議題上開無知的玩笑。

愛莉莎莎 YouTuber「愛莉莎莎」與羽球教練男友Leo
YouTuber「愛莉莎莎」與羽球教練男友Leo（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）

愛莉莎莎借「MeToo」發文放閃讚男友錫自己

愛莉莎莎的貼文開段寫道：「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了。我認識一位教過很多藝人，又得過世界冠軍的羽球教練，表面光鮮亮麗又陽光，其實私底下… …終於鼓起勇氣來揭露給大家，他不為人知的一面。」不過，文章後半部分，都在讚男友體貼，日常會幫忙打掃，又會泡咖啡招待客人，買好吃的外賣給愛莉莎莎吃，招呼非常周到。

愛莉莎莎
（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）
愛莉莎莎
（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）

我來爆一下好了
我認識一位教過很多藝人
又得過世界冠軍的羽球教練
表面光鮮亮麗又陽光 其實私底下…
終於鼓起勇氣來揭露給大家
他不為人知的一面
今天我中午有拍攝工作 有劇組人員還有客戶等一群人會來我家
所以我10:00起床
就開始洗頭洗澡化妝等等
他就放下自己手邊工作
開始幫我收拾家裡以免客人來時太亂
接下來他把掃地機器人放出來吸全家地板
都怪他太會做事害我到現在連掃地機器人都不會用 真的好壞
然後他問我會來幾個人？
他用義式咖啡機泡七人份的咖啡
每天都是他泡
害我住這個家8個月了 還不會用咖啡機
真的太可惡了
拍到一半大家有點餓了 開始有點疲憊
羽球教練就冒著大太陽
出門買我們家附近
最好吃的那間越南河粉給大家
因為那間沒有外送
吃完後大家要離開了
羽球教練幫大家把碗收一收洗乾淨
他太親切又熱心
害我都沒有招待到我的客人
光芒都被搶走了
真是的 好森氣
該怎麼辦呢？

大批網民狂轟為流量無同理心

愛莉莎莎原文首次提及到「MeToo」，於是大批網民留言狂轟她這個玩笑開得不合時宜，有網民嬲爆寫道：「MeToo可以這樣拿來開玩笑的喔？別人的傷痛和心理創傷，可以這樣拿來轉化成放閃文？妳的同理心在哪裡？還是覺得只要有流量，其他都無所謂？」、「很有趣嗎？別人壓抑十幾年的痛苦這樣酸嗎」、「同理心跟腦，至少選一個吧」、「MeToo是一個嚴肅的議題，不用拿來開玩笑。」、「MeToo是人家一生的傷疤」、「在這種嚴肅的時刻還可以把反串當幽默有趣到底要多白目，還是這也是一種流量教學？傻眼」等。

愛莉莎莎隨即修改貼文，將「MeToo」一詞刪走，但其實翻看貼文的編輯記錄，還是能看到她的原文。不過，仍有好心網民祝福愛莉莎莎不會遇到性騷擾或權勢性侵，叫她不要把「酸民」放在心上，而愛莉莎莎也開朗回應：「我甚麼都遇到過，多了幾次就知道怎麼保護自己。」

愛莉莎莎 愛莉莎莎自公開戀情後都經常放閃
愛莉莎莎自公開戀情後都經常放閃（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）
愛莉莎莎 愛莉莎莎自公開戀情後都經常放閃
愛莉莎莎自公開戀情後都經常放閃（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）
愛莉莎莎 愛莉莎莎本身都經常到處旅遊拍片，早前曾經到過香港拍旅遊片
愛莉莎莎本身都經常到處旅遊拍片，早前曾經到過香港拍旅遊片（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）
愛莉莎莎 愛莉莎莎的個人YouTube Channel達到120萬訂閱
愛莉莎莎的個人YouTube Channel達到120萬訂閱（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）
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愛莉莎莎的個人IG擁超過59萬粉絲（圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa）

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圖片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa、[email protected]資料或影片來源：[email protected]愛莉莎莎 Alisasa、[email protected]

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