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台疫情爆發｜杜汶澤留家舉啞鈴 蔣雅文花蓮店停業 邵珮詩教隔離十式

東方新地 - 娛聞

隨著台灣新冠肺炎疫情近日惡化，不少身在台灣的香港藝人工作都要暫停，其中杜汶澤今日就在社交網貼出自己在家中舉啞鈴的影片，呼籲台灣民眾一齊留家做運動抗疫，蔣雅文昨亦因為疫情關係，宣布其位於花蓮的甜品店決定暫停營業，而正身在台灣拍攝節目的邵珮詩，就和大家分享自己居家隔離的經驗，總結出「隔離十式」…

文：東方新地｜圖：杜汶澤FB、蔣雅文IG、邵珮詩IG、金剛IG、黃秋生FB圖片

杜汶澤 爆肌抗疫

台灣新冠肺炎疫情近日迅速惡化，今日更新增多達333宗本土確診個案，正身在台北的杜汶澤今早就在社交網貼出自己在家中舉啞鈴的影片，並留言：「健身房關閉不是耍廢的藉口⋯⋯我已經49歲，你呢？大家加油！#在家抗疫 #自強不息」

杜汶澤呼籲台灣民眾和他一齊留家做運動抗疫。
杜汶澤呼籲台灣民眾和他一齊留家做運動抗疫。
網友都話杜汶澤點睇都唔似49歲！
網友都話杜汶澤點睇都唔似49歲！
舉完啞鈴杜汶澤仲特登谷起手臂肌肉，大騷自己操肌的成果，谷到青筋都現埋！
舉完啞鈴杜汶澤仲特登谷起手臂肌肉，大騷自己操肌的成果，谷到青筋都現埋！

杜汶澤昨晚亦有貼出自己戴著口罩的自拍照，並表示：「同島一命，戴好口罩，注意個人衞生，保持體魄強健，思想正面，共同抗敵！台灣不能輸」小儀都有留言回應：「你自己也要小心呀！」

杜汶澤原定於5月24日在花蓮東華大學舉行「台港兩地演藝界本土化的可能性」講座，但因疫情影響，日前已宣布取消。
杜汶澤原定於5月24日在花蓮東華大學舉行「台港兩地演藝界本土化的可能性」講座，但因疫情影響，日前已宣布取消。
杜汶澤叫大家要戴好口罩，注意個人衞生，同時要思想正面。
杜汶澤叫大家要戴好口罩，注意個人衞生，同時要思想正面。
小儀都有留言叫杜汶澤自己都要小心！
小儀都有留言叫杜汶澤自己都要小心！

蔣雅文：少在外面趴趴走

早前宣布和台灣丈夫離婚的蔣雅文（Mandy），去年已結束了在台北的甜品冰店，改為專注於幫父母手打理她位於花蓮的店舖，昨日她在社交網宣布為配合花蓮縣的防疫措施，店舖將由今日起暫停營業六天。

蔣雅文早前報考海上解說員，希望透過海上講解，教育下一代守護珍貴海洋資源，但現在因為疫情影響，令她的計劃要暫停。
蔣雅文早前報考海上解說員，希望透過海上講解，教育下一代守護珍貴海洋資源，但現在因為疫情影響，令她的計劃要暫停。

蔣雅文在社交網表示由於疫情關係，實習船班停駛，店舖也要暫時休業，令她可以趁機喘口氣，她說：「就趁這段時間安份的待在家裡，一併把落後的進度趕起來，有事沒事都少在外面趴趴走了啦﹗」

蔣雅文宣布她位於花蓮的冰店會由5月17日暫停營業至5月22日。
蔣雅文宣布她位於花蓮的冰店會由5月17日暫停營業至5月22日。
蔣雅文經常到花蓮店親自落手落腳，和父母一起打理店舖。
蔣雅文經常到花蓮店親自落手落腳，和父母一起打理店舖。

邵珮詩 分享隔離十式

邵珮詩近日正身在台灣為無綫拍攝節目，但目前節目已停工，邵珮詩昨日在社交網出po表示︰「人比病毒的數量多，一定可以克服的！做好防疫，勤洗手，戴口罩，不聚會，留在家好好照顧自己和家人，真的要出去的話就快去快回。」

正身在台灣的邵珮詩昨日去到無人的海邊抖抖氣。
正身在台灣的邵珮詩昨日去到無人的海邊抖抖氣。
邵珮詩早前曾以拳手Look現身J2節目《野外步出》，近日她在隔離之餘，亦不忘宣傳自己首個孭重飛主持的J2新節目《跟住去旅行》。
邵珮詩早前曾以拳手Look現身J2節目《野外步出》，近日她在隔離之餘，亦不忘宣傳自己首個孭重飛主持的J2新節目《跟住去旅行》。

此外邵珮詩又拍片和大家分享她自己的「隔離十式」，包括（1）吸收足夠維他命；（2）準備充足消毒和清潔用品；（3）準備足夠口罩；（4）勤保家居清潔；（5）每次起床後都要整理床鋪；（6）日日做運動出汗；（7）寫低自己每日的感受；（8）閱讀；（9）養成新習慣；（10）保持充足及良好睡眠。

除了「隔離十式」外，邵珮詩又指要多些和親友視像通話，可以令自己感覺無咁孤獨。
除了「隔離十式」外，邵珮詩又指要多些和親友視像通話，可以令自己感覺無咁孤獨。

余思霆 在家耍廢

余思霆早前亦返回老家台灣拍攝無綫綜藝節目及港台合拍劇，日前她更被無綫《東張西望》派往疫區進行直擊採訪，她日前在社交網分享與愛犬玩鬧的動態照，並說：「疫情太嚴重啦，在家耍廢。」

余思霆早前同朱祐宏（右）在台灣花蓮拍攝節目，余思霆原本預計在7月完成拍攝返港，但現在台灣疫情惡化，令她的歸期隨時要押後。（圖片來源：朱祐宏IG圖片）
余思霆早前同朱祐宏（右）在台灣花蓮拍攝節目，余思霆原本預計在7月完成拍攝返港，但現在台灣疫情惡化，令她的歸期隨時要押後。（圖片來源：朱祐宏IG圖片）

金剛 手術覆診延期

早前做完「肛門廔管」手術的金剛，因不想在疫情惡化期間增加醫護人員負擔，決定將覆診延期一星期，他說︰「我們大家都要好好防疫，沒事別外出，外出一定要戴口罩，更要勤洗手，保持安全社交距離，大家一起加油，一起撑過去。」

金剛為免加重醫護人員負擔，決定將手術後的覆診延遲一星期。
金剛為免加重醫護人員負擔，決定將手術後的覆診延遲一星期。

黃秋生：一月內必可控

獲得台灣「就業金卡」、正身在台灣的黃秋生，日前亦曾在社交網表示︰「台灣上下一心齊抗疫，盡量不外出，不自私，不恐慌，物資充足，盡量自我隔離，一月內必可控。台灣的防疫，就拜託大家了。這是一場人類跟病毒的戰爭。」

黃秋生表示相信台灣疫情可以在一個月內受到控制。
黃秋生表示相信台灣疫情可以在一個月內受到控制。
黃秋生的發文有近六萬人讚好。
黃秋生的發文有近六萬人讚好。

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