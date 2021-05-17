台疫情爆發｜杜汶澤留家舉啞鈴 蔣雅文花蓮店停業 邵珮詩教隔離十式
文：東方新地｜圖：杜汶澤FB、蔣雅文IG、邵珮詩IG、金剛IG、黃秋生FB圖片
杜汶澤 爆肌抗疫
台灣新冠肺炎疫情近日迅速惡化，今日更新增多達333宗本土確診個案，正身在台北的杜汶澤今早就在社交網貼出自己在家中舉啞鈴的影片，並留言：「健身房關閉不是耍廢的藉口⋯⋯我已經49歲，你呢？大家加油！#在家抗疫 #自強不息」
杜汶澤昨晚亦有貼出自己戴著口罩的自拍照，並表示：「同島一命，戴好口罩，注意個人衞生，保持體魄強健，思想正面，共同抗敵！台灣不能輸」小儀都有留言回應：「你自己也要小心呀！」
蔣雅文：少在外面趴趴走
早前宣布和台灣丈夫離婚的蔣雅文（Mandy），去年已結束了在台北的甜品冰店，改為專注於幫父母手打理她位於花蓮的店舖，昨日她在社交網宣布為配合花蓮縣的防疫措施，店舖將由今日起暫停營業六天。
蔣雅文在社交網表示由於疫情關係，實習船班停駛，店舖也要暫時休業，令她可以趁機喘口氣，她說：「就趁這段時間安份的待在家裡，一併把落後的進度趕起來，有事沒事都少在外面趴趴走了啦﹗」
邵珮詩 分享隔離十式
邵珮詩近日正身在台灣為無綫拍攝節目，但目前節目已停工，邵珮詩昨日在社交網出po表示︰「人比病毒的數量多，一定可以克服的！做好防疫，勤洗手，戴口罩，不聚會，留在家好好照顧自己和家人，真的要出去的話就快去快回。」
此外邵珮詩又拍片和大家分享她自己的「隔離十式」，包括（1）吸收足夠維他命；（2）準備充足消毒和清潔用品；（3）準備足夠口罩；（4）勤保家居清潔；（5）每次起床後都要整理床鋪；（6）日日做運動出汗；（7）寫低自己每日的感受；（8）閱讀；（9）養成新習慣；（10）保持充足及良好睡眠。
余思霆 在家耍廢
余思霆早前亦返回老家台灣拍攝無綫綜藝節目及港台合拍劇，日前她更被無綫《東張西望》派往疫區進行直擊採訪，她日前在社交網分享與愛犬玩鬧的動態照，並說：「疫情太嚴重啦，在家耍廢。」
金剛 手術覆診延期
早前做完「肛門廔管」手術的金剛，因不想在疫情惡化期間增加醫護人員負擔，決定將覆診延期一星期，他說︰「我們大家都要好好防疫，沒事別外出，外出一定要戴口罩，更要勤洗手，保持安全社交距離，大家一起加油，一起撑過去。」
黃秋生：一月內必可控
獲得台灣「就業金卡」、正身在台灣的黃秋生，日前亦曾在社交網表示︰「台灣上下一心齊抗疫，盡量不外出，不自私，不恐慌，物資充足，盡量自我隔離，一月內必可控。台灣的防疫，就拜託大家了。這是一場人類跟病毒的戰爭。」