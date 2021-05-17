台疫情爆發｜杜汶澤留家舉啞鈴 蔣雅文花蓮店停業 邵珮詩教隔離十式

隨著台灣新冠肺炎疫情近日惡化，不少身在台灣的香港藝人工作都要暫停，其中杜汶澤今日就在社交網貼出自己在家中舉啞鈴的影片，呼籲台灣民眾一齊留家做運動抗疫，蔣雅文昨亦因為疫情關係，宣布其位於花蓮的甜品店決定暫停營業，而正身在台灣拍攝節目的邵珮詩，就和大家分享自己居家隔離的經驗，總結出「隔離十式」…

文：東方新地｜圖：杜汶澤FB、蔣雅文IG、邵珮詩IG、金剛IG、黃秋生FB圖片