叱咤2025投票｜最喜愛男女歌手組合 十二強走勢曝光
叱咤2025男歌手十二強激戰 姜濤盧瀚霆入圍
男歌手組別競爭相當激烈，十二強名單包括MC張天賦、Yan Ting周殷廷、江海迦、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒、馮允謙及盧瀚霆。當中既有資深歌手張敬軒、陳柏宇等實力派，亦有新生代代表姜濤、盧瀚霆等MIRROR成員，以及近年備受關注的林家謙、呂爵安等創作歌手。這個組別可謂老中青三代同場較量，各具特色的音樂風格將為樂迷帶來不同選擇。
女歌手組別群雄並起 謝安琪鄧麗欣領軍
女歌手十二強陣容同樣星光熠熠，包括DAY許軼、Gin Lee、JACE陳凱詠、Kiri T、Marf邱彥筒、moon tang、Serrini、陳蕾、雲浩影、鄧麗欣、衛蘭及謝安琪。資深天后謝安琪、鄧麗欣、衛蘭等繼續展現強勁實力，而新生代歌手如DAY許軼、JACE陳凱詠等亦成功突圍，反映樂壇新舊交替的趨勢。獨立音樂代表Serrini、moon tang的入圍，更顯示樂迷對多元化音樂風格的接受度不斷提升。
組合大戰白熱化 MIRROR COLLAR ERROR三強鼎立
組合類別十二強名單最為矚目，包括COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、MIRROR、Pandora、RubberBand、The Hertz、VIVA、Zpecial、晚安莉莉及雷同二友。當中MIRROR、COLLAR、ERROR三大人氣組合成功入圍，預料將成為最激烈的競爭焦點。資深樂隊Dear Jane、RubberBand、KOLOR等亦展現深厚根基，而新興組合如晚安莉莉、雷同二友等的入圍，反映樂壇組合文化的蓬勃發展。
網民熱議投票走勢 三階段制度引關注
十二強名單公布後，網民紛紛在社交平台討論投票策略和心水人選。有網民表示「今年競爭真係好激烈，每個組別都好難揀」，亦有樂迷分析「新舊交替好明顯，但老將實力依然不容小覷」。投票採用三階段制度，第一階段將於明日中午12時結束，第二階段將於11月17日至21日進行，從十強中選出五強，第三階段則於11月24日至28日舉行，選出最終得獎者。網民普遍認為「分階段投票增加懸念，但都要記住投票時間」。