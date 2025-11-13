叱咤2025投票｜最喜愛男女歌手組合 十二強走勢曝光

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025年度十二強名單今日正式曝光，商業電台主辦的年度盛事將於2026年1月1日晚上7時在亞洲國際博覽館ARENA舉行。首輪投票已於11月10日中午12時展開，樂迷可透過多個平台為心愛歌手投票，而最新十二強走勢顯示競爭激烈，多位實力派歌手成功入圍。投票將分三個階段進行，最終得獎者將在頒獎禮當晚揭曉。