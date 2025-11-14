叱咤「我最喜愛男女歌手組合」十強誕生 MIRROR五子成功打入
廣告
商業電台《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》首輪投票今日中午12時正式截止，三大組別十強名單隨即出爐。對比早前公布的十二強名單，多位實力派歌手意外出局，結果令不少樂迷感到震驚，網上討論度瞬間爆升。
洪嘉豪馮允謙雙雙出局 男歌手競爭最激烈
男歌手組別競爭異常激烈，最終MC張天賦、Yan Ting周殷廷、江𤒹生、呂爵安、林家謙、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒及盧瀚霆成功晉身十強。相比十二強名單，洪嘉豪和馮允謙未能突圍而出，兩人的出局令支持者大感意外。洪嘉豪近年憑藉多首熱門作品建立穩固粉絲基礎，而馮允謙更是樂壇實力派代表，兩人同時落選確實出人意料。
商台公布投票結果 第二階段下週一開始
商業電台於今日中午12時正式公布首輪投票結果，三個組別的十強名單按筆劃序排列。女歌手方面，DAY許軼和moon tang未能進入十強，最終由Gin Lee、JACE陳凱詠、Kiri T、Marf邱彥筒、Serrini、陳蕾、雲浩影、鄧麗欣、衛蘭及謝安琪佔據十強席位。組合組別則有KOLOR和The Hertz出局，餘下十個組合將繼續爭奪最後獎項。
樂迷投票踴躍 部分歌手出局引熱議
是次投票自11月10日中午12時開始，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及商台節目重溫手機應用程式進入「叱咤投票站」參與。投票期間反應熱烈，各組別競爭激烈程度超出預期。特別是男歌手組別，洪嘉豪和馮允謙的出局成為最大話題，兩人在樂壇的地位和實力有目共睹，今次未能晉身十強確實令人意外。
網民熱烈討論 支持者表達不滿
投票結果公布後，網民紛紛在社交平台發表意見。支持洪嘉豪的樂迷留言表示「點解會咁？佢今年出咗好多好歌」，亦有網民為馮允謙抱不平「馮允謙實力有目共睹，竟然十強都入唔到」。不過亦有網民認為競爭激烈屬正常現象「男歌手組別真係太勁，個個都有實力」。部分樂迷已開始為心愛歌手在第二階段投票造勢，務求在下一輪投票中全力支持。
圖片來源：my903.com 商業電台資料或影片來源：原文刊於新假期