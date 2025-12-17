MIRROR全員缺席叱咤 ViuTV商台確認繼續轉播年度樂壇盛事
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2026年1月1日晚上7時在亞洲國際博覽館ARENA舉行，這場年度樂壇盛事卻面臨重大變數。近年來的大贏家MIRROR已親證將缺席典禮，令一眾鏡粉大失所望。不過在各界關注轉播安排之際，ViuTV與商台確認將繼續轉播這場音樂盛事。以下將會為各位整理附上近3年嘅賽果。
MIRROR確認缺席叱咤轉戰澳門開騷
作為近年叱咤頒獎禮的常勝軍，MIRROR的缺席無疑為今屆典禮投下震撼彈。這個12人男團在過去幾年橫掃多個重要獎項，大批鏡粉更不惜擲重本入場支持偶像，令叱咤現場氣氛推至高峰。然而今年MIRROR確認全員缺席叱咤，這個決定令樂壇和粉絲圈都議論紛紛。
ViuTV聯手確保轉播順利進行
ViuTV確認將於1月1日晚上轉播叱咤頒獎禮，確保樂迷能夠透過電視直播見證這場年度音樂盛事。儘管失去了MIRROR這個收視保證，但典禮仍然匯聚眾多實力歌手和新晉藝人，預料仍會吸引大批觀眾收看。今屆叱咤以「難先要你做」為主題，正好呼應了在挑戰中突圍而出的精神。
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮直播連結：YouTube及ViuTV視像
今屆「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於1月1日晚上7時在叱咤903聲音直播，於my903.com、881903.com網上串流視像直播
視像直播 ：叱咤YouTube視像直播連結｜ViuTV一齊睇及ViuTv app提供視像現場轉播
專業推介叱咤十大2024
|2024
|2023
|2022
|叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰
|《會再見的》馮允謙Jay Fung
|《隱形遊樂場》張敬軒
|《邊一個發明了ENCORE》林家謙
|第二位︰
|《間歇性休眠》JACE陳凱詠
|《Dum Dum》Gin Lee李幸倪
|《小心地滑》張天賦
|第三位︰
|《9秒9》容祖兒
|《伸縮自如的愛》陳蕾
|《到底發生過什麼事》Dear Jane
|第四位︰
|《回憶半分鐘》雲浩影
|《不如散步》RubberBand
|《鏡中鏡》姜濤
|第五位︰
|《至少做一件離譜的事》Kiri T
|《一把火》Lolly Talk
|《憶年》謝安琪
|第六位︰
|《藝術與科學》林奕匡、葉巧琳和黃妍
|《濤》姜濤
|《下流社會》 陳蕾
|第七位︰
|《黑玻璃》洪嘉豪
|《仍然是那個少年》陳健安
|《留一天與你喘息》陳卓賢
|第八位︰
|《Hey Hey OK!》盧瀚霆Anson Lo
|《世一》MC張天賦
|《笑住喊》Gareth.T
|第九位︰
|《戀愛腦之死》陳健安On仔
|《收到收到》Jay Fung馮允謙
|《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤
|第十位︰
|《小心碰頭 》MC張天賦
|《Little Magic》炎明熹
|《Freakin’ Nightmare》馮允謙
叱咤樂壇我最喜愛男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎
樂壇盛事氣氛依然熱烈期待新驚喜
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》作為總結過去一年樂迷對廣東歌支持的重要平台，即使面對MIRROR缺席的衝擊，相信仍會為各位歌手頒發應得的成績表。在亞洲國際博覽館這個宏大場地中，眾多歌手將會爭奇鬥艷，務求在這個樂壇戰場上留下深刻印象，為2025年的音樂旅程劃下完美句號。
