MIRROR全員缺席叱咤 ViuTV商台確認繼續轉播年度樂壇盛事

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2026年1月1日晚上7時在亞洲國際博覽館ARENA舉行，這場年度樂壇盛事卻面臨重大變數。近年來的大贏家MIRROR已親證將缺席典禮，令一眾鏡粉大失所望。不過在各界關注轉播安排之際，ViuTV與商台確認將繼續轉播這場音樂盛事。以下將會為各位整理附上近3年嘅賽果。