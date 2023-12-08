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叱咤2023｜我最喜愛的歌曲10強：20首網民預測播放率最高（不斷更新）

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叱咤2023「我最喜愛的歌曲大獎」10強｜《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「多謝你唱我」，以一大片樹木森林為設計主題。本年度之「我最喜愛的歌曲」大獎第一階段網上投票將於12月11日中午12時正式開始，最後10強亦即將於12月15日中午12時正式誕生！

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叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」10強預測

叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」10強投票

第一階段（2023年12月11日中午12時至12月15日中午12時）

從2022年度第51週至2023年度第49週903專業推介所有新上榜歌曲（截止第48周，暫共259首，不計remix版）選出最後十強，進入第二階段投票。

第二階段（2023年12月18日中午12時至12月22日中午12時）

從最後十強歌曲中選出最後五強。

最後階段（2024年1月1日晚上）

在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。

即睇《叱咤2023》投票及門票換領方法
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（圖片來源：IG@cr881903）

網民推測叱咤樂壇2023我最喜愛的歌曲20首（排名不分先後）：

  1. 不如散步 – RubberBand
  2. 隱形遊樂場 – 張敬軒
  3. 濤 –姜濤
  4. 伸縮自如的愛 –陳蕾
  5. DUM DUM –Gin Lee
  6. 一把火 –LollyTalk
  7. 流離者的海 –林家謙
  8. 世一 –張天賦
  9. 只要你不尷尬 –洪嘉豪
  10. 收到收到 –Jay Fung
  11. Dear Myself –尹光 (Feat. Wan K.)
  12. Special One –AGA (Feat. Eason Chan)
  13. 與我無關 –MC 張天賦
  14. 失約巴黎 –Jeffrey 魏浚笙
  15. 一把火 –Lolly Talk
  16. 抱抱無尾熊 –Ian 陳卓賢
  17. 從零開始的新世界 –Jer 柳應廷
  18. ON –Anson Lo 盧瀚霆
  19. 成婚破浪 –謝安琪
  20. *~Silencio…Shh –Marf 邱彥筒

叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光：《Dear myself》真係好好聽！

近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手5強名單
叱咤樂壇 連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：叱咤投票站網頁）

叱咤2023｜最新上榜歌 (第47週) Jeffrey趕上尾班車推出今年第4首新歌！

  • 一場同學 – 許廷鏗
  • 你的世界 – 林家謙
  • 夜視鏡 – Ian 陳卓賢
  • 我的世界地圖 – 魏浚笙
  • 放下放不下 – 雲浩影
  • 人生遊戲 – 黎明

即睇：

Jeffrey Ngai 魏浚笙《我的世界地圖》MV

完美道出了Jeffrey 做獨立歌手的心態和原因。新人年沿途所經歷過的風景，以及不斷調整的心態都被收錄在這首歌裡。正如我們小時候看童話故事時，所領悟到的處世之道，跟長大後再看同一個故事，也許截然不同，有不同的領悟。獨立歌手無疑擁有很大自由度，同時亦要面對很多困境，最重要的是要聽從自己的內心，去走一條廣闊的路，大地任我行，條條大路通羅馬，不一定要默守成規，跟從前人規劃過的『順路』去走才是王道。這首歌正正是希望透過輕快曲風，鼓勵大家矢志向前、勇敢去做一些瘋狂的決定，不去依循前人走過的路，或許沿途困難重重，但只要肯努力堅持走下去，總會走出屬於自己的新世界。

重溫：叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10強名單

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」1. Elevator – 呂爵安

《Elevator》其實人生就好像乘搭升降機，要停多少層，會遇到甚麼人和事，我們都控制不到。既然現實不一定在掌握之中，倒不如take it easy，放鬆一點反而更好？

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」2. MM7 – 柳應廷

《MM7》由The Hertz作曲，小克填詞，王雙駿監制。

更多：「MM7」究竟點解？年度12大潮語排行＋解釋

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」3. Mr. Stranger – 盧瀚霆

繼上次〈Megahit〉獲得大家的喜愛，新作〈Mr. Stranger〉繼續由紀佳松Jeremy G夥拍Daniel Kim，再加上Antoine ‘Adile’ Aboulkassim打造旋律，Edward Chan監製，王樂儀填詞。Anson Lo在這首帶有暗黑風格的舞曲中植入個人感受，以第一身為大家介紹這位陌生人先生。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」4. We All Are – MIRROR

《We All Are》係Mirror演唱會事故後，團隊再重新出發之作，由徐浩作曲、編曲兼監制，Mirror全隊參與填詞。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」5. 老派約會之必要 – MC 張天賦

穿越永恆的情歌《老派約會之必要》，由MC與GooChan合力制作，並請到填詞人黃偉文寫出浪漫故事，徐浩監制。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」6. 作品的說話 – 姜濤

「用作品說話」，姜濤常掛口邊一句。九胎《鏡中鏡》是姜濤了解並尋回內在自我的過程；十胎《作品的說話》是他向外界呼喊及勸勉的心聲。九胎是與自己和解；十胎是盼世界和解。

從Verse的散亂及完全不押韻，到Pre-Chorus局部押韻，再到副歌的完全工整押韻――象徵著世界從混沌中逐漸邁向和平，漫長文明旅途上逐漸明心見性。也是希冀，也是關懷；破鏡重圓，繼續說話。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」7. 到底發生過什麼事 – Dear Jane

今年Dear Jane推出的第二首作品，劇場版MV仲請到兩位女主角，校花泰妹及女神鄧麗欣來演譯一場心力交瘁的愛情經歷。由成員Howie作曲，黃偉文填詞，Howie、Tim與關禮琛監制。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」8. 某種老朋友 – 林家謙

今年首次開個人演唱會的林家謙都推出了第三張個人專輯，當中第一主打歌《某種老朋友》成功打入十強，由《富士山下》作曲人澤日生創作，林夕填詞，並由林家謙與澤日生共同監街。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」9. 留一天與你喘息 – 陳卓賢

由Ian親自作曲，更曾經透露過因為自己童年時由外婆照顧，因此他創作了此曲給外婆，以思念家人，亦是感謝粉絲的作品。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10. 賽勒斯的愛 – 張敬軒

能任意穿越現實與元宇宙的賽勒斯，為生活錯下一個決定，對明明心儀的都斷言拒愛。誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，誰知情感的穿透力令人意想不到，既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。

故事就是從這裡開始，張敬軒飾演賽勒斯，當他驚覺自己所犯的錯泥足深陷，令女主角（Elizabeth Tang　飾）交出寶貴的心臟予獨裁者（朱栢康　飾），於是試圖奮力挽救，甚至以身犯險，可惜最終令自己身陷險地。

MV以電腦動畫描繪出元宇宙，賽勒斯只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間，成功找回女主角，二人重踏起點，重燃愛念。當傷痛可穿透多重宇宙，愛的力量更加可修補遺漏，並成功撼動看似牢不可破的瘋癲世界，復元到美好的剎那時候。

縱然故事是虛構，但能修補缺失的能耐，正是你我最想擁有，就算只是在另一宇宙達成，那份避世的安逸，溫暖的慰藉，不多不少正好讓你捱過現實的混亂，好讓你有一刻，擁有一片真正的安寧。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：商台叱咤903、IG@cr881903

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