叱咤2023｜我最喜愛的歌曲10強：20首網民預測播放率最高（不斷更新）

叱咤2023「我最喜愛的歌曲大獎」10強｜《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「多謝你唱我」，以一大片樹木森林為設計主題。本年度之「我最喜愛的歌曲」大獎第一階段網上投票將於12月11日中午12時正式開始，最後10強亦即將於12月15日中午12時正式誕生！