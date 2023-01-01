叱咤樂壇2022｜林海峰今年唔敢再玩嘢 重提去年玩AnsonLo一事：要判終身監禁

《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》於2023年1月1日舉行，每年林海峰的個人表演都是觀眾最期待的環節之一，而去年林海峰繼續擺MIRROR上枱，仲現場玩殘Anson Lo焫著鏡粉！MIRROR今年繼續橫掃各大頒獎禮，知驚的林海峰今年唔敢再玩嘢，但都依然嚇到Anson Lo唔敢上台！