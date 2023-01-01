叱咤樂壇2022｜林海峰今年唔敢再玩嘢 重提去年玩AnsonLo一事：要判終身監禁
惡搞《正義迴廊》 句句寸到入肺
今年雖然林海峰未有搞Solo「是但噏」環節，但就改做拍片惡搞《正義迴廊》，逐個點評有份入圍同無份入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」嘅大熱嘅男歌手。林海峰一開波就寸張敬軒喺年紀最大的「早餐界KOL」，之後又重提自己上年嚇親AnsonLo一事，事情嚴重到要判自己「終身監禁」。跟住又寸叱咤今年橫掃多獎的林家謙同MC張天賦竟然冇份入圍，相反專注拍戲嘅Edan就有份入圍，真係句句寸到入心入肺！
林海峰唔敢再搞事 一上場重提嚇親AnsonLo一事
林海峰今日一出場就表示吸收了上次的教訓，今次頒獎不會再搞事，只會簡單讀出得獎人的姓名。隨後就直接宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的得獎者便是去年被林海峰惡搞過的Anson Lo。被林海峰玩過一次的Anson Lo一聽到自己名字的時候都不敢上台，怕被林海峰再玩多次，等到林海峰親自到台下請Anson Lo上台先敢行上台！
黃偉文勇奪填詞人：千其唔好頒終身成就獎俾我
此外，今年一共寫出24首冠軍歌的黃偉文，今年再次勇奪「叱咤樂壇填詞人大獎」。身在外國的黃偉文今年未能親身出席頒獎典禮，所以預先拍片講得獎感受。片中的黃偉文身穿黃色襯衫，講出長達三分鐘的感言：「我想借呢次機會，多謝我從來未係呢個台多謝過嘅人，亦都好擔心之後會冇機會多謝嘅人。我唔係擔心之後冇獎攞，或者冇頒獎禮去，而係呢幾年我學識重要嘅嘢要喺失去之前好好記住。所以想提大家，千其唔好等我死咗先頒終身成就獎俾我啊，我可以話俾大家知我死咗之後一定唔會去攞獎。」
黃偉文懷念寫情歌
最後黃偉文亦有多謝一直在旁陪伴自己的好友，自己亦在近年開始寫多咗情歌，希望可以研究情歌的可能性，自己亦很懷念當年可以簡簡單單寫情歌的日子：「如果有得我揀，我會情願可以同我心愛嘅人一再Encore，關起手機靈魂對話，而唔需要隔空咁研究全個世界嘅地板。」
林海峰是但噏「鏡粉推介MIRROR十大」
前年林海峰的「是但噏」環節已經透過疫情向MIRROR抽水，先是指成員Ian陳卓賢有個「Ian群組」，又話MIRROR全隊足有12人，一上台會違反「599G」限聚令；今年就再下一城，全段純粹以MIRROR鋪天蓋地的廣告與追星現象作主題，其中改足十首歌詞「鏡粉推介MIRROR十大」包括：
- 第10位《狂人麥記》
- 第9位《人類5G閃耀時》
- 第8位《蒙著嘴去打針》
- 第7位《大褸的愛》
- 第6位《留下來Edan》
- 第5位《俏肥姜》
- 第4位《係咁先喇﹗》（姜濤維園「搶波事件」）
- 第3位《Anson Lo連環uh-oh事件》
- 第2位《Dear My雞》
- 至尊金曲則是《 先夫為敬》，去片重溫：
林海峰抽水MIRROR衍生的瘋狂現象
林海峰上年把過去一年MIRROR在香港引起的熱潮進行惡搞，例如將阿Jer的作品《狂人日記》惡搞成《狂人麥記》，暗諷鏡粉為儲閃卡瘋狂食快餐；又以《大褸的愛》描述Anson Lo常忽略氣溫身穿厚重的衣服；仲連司棋姐都唔放過，惡搞成《司棋姐連環打上事件》等等，甚至還有向一班「前夫」致敬場景，抽水味濃。但有網民就表示林海峰搞到MIRROR好似得三個人咁，當其它人無到。
林海峰玩殘Anson Lo
抽水都好普通啫！但講到觀眾認為林海峰全晚最過份嘅都係喺逐一介紹「我最喜愛的男歌手」5強名單時，突然恭喜Anson Lo「恭喜晒！」Anson Lo反應唔嚟瞪大雙眼企咗起身，連上屆得主姜濤都立即攬實連番祝賀。豈料林海峰即來個反高潮：「唔係唔係，我恭喜你好忙咋，我都嚇死，我都想恭喜你呀！」一次未夠，林海峰重施故技向姜濤再玩多一次：「姜濤呢個獎係屬於你架！」不過今次姜濤中唔晒計，隔多幾秒，林海峰就補充喇：「上年呀，你哋唔好咁急得唔得呀！而今年係冧莊，係我冧莊再頒呢個獎。」結果好似有啲玩大咗，唔止現場疑有鏡粉立即催他快些頒獎，網民亦都對佢嘅行為非常不滿。
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