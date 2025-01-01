Ian陳卓賢一人獨攬叱咤樂壇兩大金獎再奪至尊唱片大獎
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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮於今晚在亞博Arena隆重舉行。今年的叱咤唱作人及叱咤男歌手的金、銀、銅獎均由三位才華橫溢的唱作歌手獲得。其中，林家謙榮獲叱咤唱作人銅獎及叱咤男歌手銅獎，馮允謙則分別奪得叱咤唱作人銀獎及叱咤男歌手銀獎。
陳卓賢奪雙金獎
MIRROR成員陳卓賢（Ian）則一舉奪得叱咤唱作人金獎及叱咤男歌手金獎，成為晚會的最大贏家。當Ian的得獎消息公布時，現場鏡頭特別捕捉到在場的文化體育及旅遊局局長羅淑佩的反應。Ian在上台致辭時，首先感謝了MIRROR、公司高層及所有合作過的音樂人。「張生拎男歌手金獎，佢有一晚打俾我，佢話個獎擺喺你屋企，我相信一日你會攞到！」Ian分享了與張敬軒的深厚友誼，並透露在2022年張敬軒將其男歌手金獎贈予他，並寄語他未來也能獲此殊榮。兩年後的今晚，Ian終於以自己的實力證明瞭這一點，並承諾將金獎歸還給張敬軒。在演唱《以孤獨命名》時，Ian更是感動得哽咽。
《Interlude》奪至尊唱片大獎
除了在個人獎項上大放異彩，Ian陳卓賢憑藉其最新大碟《Interlude》再下一城，奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。他在致辭中邀請了所有幕後工作人員上台，並特別感謝了梳化服及Hellosss。「2024我發咗一個好美好嘅夢，希望呢個夢鼓勵到大家要相信自己，有好多嘢睇落唔可以成真，但其實都會一一實現。」Ian的話語充滿了鼓舞人心的力量，展現了他對音樂和夢想的無限熱情。
圖片來源：直播截圖