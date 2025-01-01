Ian陳卓賢一人獨攬叱咤樂壇兩大金獎再奪至尊唱片大獎

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮於今晚在亞博Arena隆重舉行。今年的叱咤唱作人及叱咤男歌手的金、銀、銅獎均由三位才華橫溢的唱作歌手獲得。其中，林家謙榮獲叱咤唱作人銅獎及叱咤男歌手銅獎，馮允謙則分別奪得叱咤唱作人銀獎及叱咤男歌手銀獎。

