叱咤樂壇2022得獎名單｜MIRROR去年奪8獎 今年勢將雄霸天下！
MIRROR圍攻MC張天賦 現場樂迷票我最喜愛的歌曲
商台「我最喜愛的歌曲」最後5強，唔使問都知MIRROR再獨領風騷，不過今次更犀利，首次有團歌《We All Are》打入5強。盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及姜濤都有單曲殺入最後階段。唯一一個力敵「鏡仔」的是MC張天賦，他以《老派約會之必要》突圍而出。之前MIRROR以及成員的個人作品已佔據十大中七個位置，最後5強連近年冒起的林家謙都踢出局，足證鏡粉動員能力驚人。「我最喜愛的歌曲」在叱咤頒獎禮當日，由現場樂迷一人一票投選。
林家謙有望奪男歌手金獎
「叱咤樂壇男歌手」、「叱咤樂壇女歌手」和「叱咤樂壇組合」等獎項，以903專業推介播放率來計算。男歌手獎方面，今年已有四首冠軍歌的林家謙相信毫無懸念地會贏得金獎，而銀、銅獎則存在變數，有望奪獎的包括擁有兩首冠軍歌的馮允謙、陳柏宇和MIRROR唱將陳卓賢（Ian），而最令人意想不到的是，今年推出四首單曲的林海峰，有三首歌（《Auntie》、《世間始終你好》和《蛋撻》）都成為了冠軍歌，如果這位商台「親生仔」都落場爭獎，相信好大機會贏得銀獎殊榮。
泳兒鄭欣宜叮噹馬頭
女歌手獎項競逐情況，泳兒憑四首上榜歌的播放率微微領先，鄭欣宜亦有三首上榜歌，所以女歌手金獎仍是叮噹馬頭，問到可有信心勝出，泳兒表示平常心，不可以說不想拿到，她指入行17年從未得過女歌手獎項，上年只在此頒獎禮拿到十大歌曲獎。
生力軍男歌手Jeremy大熱
生力軍男歌手方面，目前領先嘅有MIRROR成員Jeremy李駿傑、《造星3》十強之一CY陳宗澤同埋英皇嘅19歲新人黃明德(Dark)。3人之中Jeremy暫時有2首單曲（《半》、《九》）獲得亞軍稍為領先，而黃明德就以4首全部打入十大嘅上榜歌憑數量取勝，至於CY亦有一首亞軍歌在手。現時Jeremy稍為領先黃明德，但3個人近期仍然有新歌上榜，賽果仍有暗湧。
生力軍組合獎COLLAR奪金在望
至於生力軍組合獎大有可能由《造星4》參加者組成嘅3隊女團瓜分，由ViuTV及Makerville力捧嘅COLLAR新人年就有2首冠軍歌，肯定係金獎得主。而另外2隊女團Lolly Talk及STRAYZ預計分別會得銀獎及銅獎。
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》完整得獎名單（待公佈）
叱咤樂壇至尊歌曲大獎：
專業推介．叱咤十大
第二位：
第三位：
第四位：
第五位：
第六位：
第七位：
第八位：
第九位：
第十位：
叱咤樂壇男歌手：
金獎：
銀獎：
銅獎：
叱咤樂壇女歌手：
金獎：
銀獎：
銅獎：
叱咤樂壇至尊唱片大獎：
叱咤樂壇組合：
金獎：
銀獎：
銅獎：
我最喜愛的獎項：
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：
投票最後5強如下
張敬軒
姜濤
陳卓賢
盧瀚霆
呂爵安
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：
投票最後5強如下
Serrini
方皓玟
陳凱詠Jace
陳蕾
鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合：
投票最後5強如下
Dear Jane
ERROR
MIRROR
RubberBand
艾粒
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：
最後五強
《作品的說話》姜濤
《留一天與你喘息》陳卓賢
《We All Are》MIRROR
《Mr. Stranger》盧瀚霆
《老派約會之必要》張天賦
叱咤樂壇作曲人大獎：
叱咤樂壇編曲人大獎：
叱咤樂壇監製大獎：
叱咤樂壇唱作人：
金獎：
銀獎：
銅獎：
叱咤樂壇填詞人大獎：
叱咤樂壇生力軍男歌手：
金獎：
銀獎：
銅獎：
叱咤樂壇生力軍女歌手：
金獎：
銀獎：
銅獎：
叱咤樂壇生力軍組合：
金獎：
銀獎：
銅獎：
常見問題
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