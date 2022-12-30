叱咤樂壇2022得獎名單｜MIRROR去年奪8獎 今年勢將雄霸天下！

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，去年MIRROR在叱咤頒獎台奪8獎（個人＋團隊），姜濤更冧莊「我最喜愛的男歌手」以及憑歌曲《Dear My Friend,》獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，今年亦將是MIRROR的天下。