叱咤樂壇2022｜林家謙馮允謙爭奪男金 鄭欣宜如奪女金為大滿貫再下一城
預料鄭欣宜冧庄奪女金獎
去年成功連陣樂壇大滿貫的鄭欣宜，先拔頭籌在日前舉行的《新城勁爆頒獎禮2022》中，獲得勁爆歌曲及勁爆女歌手，是次再奪「叱咤樂壇女歌手金獎」的呼聲甚高，極有機會再次冧庄成「大滿貫女歌手」。今年男歌手則極有可能是林家謙與馮允謙之爭，而因為染疫而要取消餘下五場的《Revisit演唱會》的張敬軒，相信還未康復成「一線歌手」，可能要繼2019年後再次要以缺席姿態奪獎。
去年MIRROR齊人到場成大贏家
人氣男團MIRROR去年橫掃叱咤頒獎台，除了獲得團隊獎項「叱咤樂壇組合-金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的組合」以及憑團歌《BOSS》奪得「專業推介叱咤十大：第二位」之外，Anson Lo、阿Jer、Edan亦分別憑個人作品獲得「專業推介叱咤十大」，Edan同時成為「叱咤樂壇生力軍男歌手-銀獎」
至於人氣姜濤則連冧兩莊，除了再度成為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之外，亦憑《Dear My Friend,》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。當他知道自己憑該歌曲奪獎後，姜濤即眼泛淚光並抬頭望天，表示將歌曲獻給已故好友：「送畀你㗎！」到獻唱歌曲時姜濤一直強忍淚水，但到最後都忍不住激動爆喊，更一度唱不下去，而台下的粉絲亦大叫「唔准喊」來支持偶像。
欣宜去年首奪「叱咤樂壇女歌手金獎」
欣宜在宣布奪得「叱咤樂壇女歌手」一刻在台下已哭成淚人，好友許廷鏗即上前擁抱祝賀，她在台上哭着表示一直耿耿於懷是一個名稱「歌手鄭欣宜」，奈可報道一路以來寫她是藝人鄭欣宜，她為換取更多機會唱歌，選擇拍劇、拍電影、做綜藝，甚至連魔人布歐也曾經扮過，但仍然被叫藝人鄭欣宜。她亦多謝大家給無限時間和耐性，成就今天的鄭欣宜，希望由今日開始大家會叫她「香港歌手鄭欣宜」。
林家謙奪5獎成個人大贏家
林家謙在去年叱咤總共奪得5個獎項，包括「咤樂壇男歌手-銀獎」、「叱咤樂壇唱作人-金獎」「叱咤樂壇作曲人大獎」、「叱咤樂壇編曲人大獎」、亦憑作品《神奇的糊塗魔藥》奪得「專業推介叱咤十大：第五位」。
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2021》完整得獎名單
專業推介．叱咤十大
叱咤樂壇至尊歌曲大獎：《Ciao》｜歌手：RubberBand
第二位：《BOSS》｜歌手：MIRROR
第三位：《俏郎君》｜歌手：張敬軒
第四位：《多喝水》｜歌手：鄭融
第五位：《神奇的糊塗魔藥》｜歌手：林家謙
第六位：《狂人日記》｜歌手：柳應廷
第七位：《集合吧! 地球保衛隊》｜歌手：C AllStar
第八位：《風的形狀》｜歌手：岑寧兒
第九位：《Megahit》｜歌手：盧瀚霆
第十位：《荊棘海》｜歌手：泳兒
叱咤樂壇男歌手
金獎：張敬軒
銀獎：林家謙
銅獎：馮允謙
叱咤樂壇女歌手
金獎：鄭欣宜
銀獎：黃妍
銅獎：林欣彤
叱咤樂壇組合
金獎：C Allstar
銀獎：MIRROR
銅獎：Dear Jane
叱咤樂壇至尊唱片大獎
張敬軒 《The Brightest Darkness》
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：《Dear My Friend》
歌手: 姜濤 作曲: 林奕匡 填詞: 林若寧 編曲: Y Siu 監製: Edward Chan
叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙
叱咤樂壇編曲人大獎：林家謙
叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan
叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文
叱咤樂壇唱作人
金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：林奕匡
叱咤樂壇生力軍男歌手
金獎：MC張天賦
銀獎：呂爵安
銅獎：曾比特
叱咤樂壇生力軍女歌手
金獎：張蔓姿
銀獎：炎明熹
銅獎：姚焯菲
叱咤樂壇生力軍組合
金獎：石山街
銀獎：MC $oho & KidNey
銅獎：P1X3L
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：陳奕迅演唱會「放寬位」購票連結、周杰倫演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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