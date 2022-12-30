叱咤樂壇2022 | 得獎名單賽前流出 林家謙《某種老朋友》奪至尊歌曲大獎？
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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，除了歌手獎項外，不少樂迷的焦點，落「專業推介．叱咤十大」，這幾年的得獎歌曲中更有不少唱出了香港人的心聲。跟前幾屆一樣，頒獎禮舉行前，於討論區均會流出一張被指是商台員工得到的叱咤得獎名單，而今屆的「至尊歌曲大獎」得獎者，則落到林家謙手上，並《某種老朋友》得獎；林家謙去年亦曾憑作品《神奇的糊塗魔藥》奪得「專業推介叱咤十大：第五位」。
林家謙去年《叱咤》曾奪5獎成個人大贏家
2022的叱咤頒獎禮仍未舉行，其實林家謙去年於的叱咤總共奪得5個獎項，包括「咤樂壇男歌手-銀獎」、「叱咤樂壇唱作人-金獎」「叱咤樂壇作曲人大獎」、「叱咤樂壇編曲人大獎」、亦憑作品《神奇的糊塗魔藥》奪得「專業推介叱咤十大：第五位」，是個人獎項的大贏家。
叱咤樂壇至尊歌曲大獎：
《Ciao》｜歌手：RubberBand
專業推介．叱咤十大：
第二位：《BOSS》｜歌手：MIRROR
第三位：《俏郎君》｜歌手：張敬軒
第四位：《多喝水》｜歌手：鄭融
第五位：《神奇的糊塗魔藥》｜歌手：林家謙
第六位：《狂人日記》｜歌手：柳應廷
第七位：《集合吧! 地球保衛隊》｜歌手：C AllStar
第八位：《風的形狀》｜歌手：岑寧兒
第九位：《Magahit》｜歌手：盧瀚霆
第十位：《荊棘海》｜歌手：泳兒
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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