叱咤樂壇2022 | 得獎名單賽前流出 林家謙《某種老朋友》奪至尊歌曲大獎？

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，除了歌手獎項外，不少樂迷的焦點，落「專業推介．叱咤十大」，這幾年的得獎歌曲中更有不少唱出了香港人的心聲。跟前幾屆一樣，頒獎禮舉行前，於討論區均會流出一張被指是商台員工得到的叱咤得獎名單，而今屆的「至尊歌曲大獎」得獎者，則落到林家謙手上，並《某種老朋友》得獎；林家謙去年亦曾憑作品《神奇的糊塗魔藥》奪得「專業推介叱咤十大：第五位」。