叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt

45歲謝安琪自組公司首奪叱咤3大原因拒唱現場 自認「好前輩」觀眾唔Buy

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今年叱咤謝安琪憑《憶年》得到「叱咤十大」第5位，佢在台上提及近90歲父親嘅病況，講到眼濕濕，希望腦退化的父親唔好忘記自己，講完得奨感受之後Kay意外地並無獻唱，表示將時間留給下一位得獎者，不過觀眾對這一舉動就唔太接受⋯⋯

45歲謝安琪再奪叱咤獎 3大理由拒唱現場

今年謝安琪（Kay）憑《憶年》奪叱咤十大歌曲第5位，這是她繼2018年簽約麥浚龍公司的《一個女人和浴室》之後再奪獎，由於係自組公司後首度奪獎，本應意義重大，但在台上的她，講完感受之後就無唱現場！

叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt
（圖片來源：商業電台）

根據謝安琪解釋，今次得獎現場不唱Live有幾個原因，

1. 早前拍攝電影「吹風」而喉嚨不適
2. 醫生不建議獻唱 （謝安琪其後在台下訪問表示，自己年紀大、擔心病情加劇）
3. 自知叱咤時間緊迫，想節省表演時段，將致謝時間多留給下一位得獎者

叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt 雖然喉嚨不適，但謝安琪都坐足全場，之後還有參與大合照。
雖然喉嚨不適，但謝安琪都坐足全場，之後還有參與大合照。（圖片來源：東方新地）
叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt 謝安琪表示將演唱時間 「豪畀下家」。
謝安琪表示將演唱時間 「豪畀下家」。（圖片來源：商業電台）

自認係好前輩 期待「下家」報答自己

事後謝安琪接受訪問，笑言將4分鐘歌曲的「寶貴時間」獻給下一位，想不到原來就是姜濤（編按：第4位得主是姜濤的《鏡中鏡》），更說益咗畀「下家」姜濤，想知道姜濤想如何報答自己，

叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt 獲謝安琪獻出時間的下一位得獎者就係姜濤。
獲謝安琪獻出時間的下一位得獎者就係姜濤。（圖片來源：商業電台）

網友回應謝安琪錯重點：喉嚨咁矜貴、個樣又唔同咗

對於謝安琪拒唱現場的決定，觀眾似乎唔太諒解，不但列舉其他歌手不適仍然演出的例子，更「錯重點」質疑其外貌又再度進化，驚覺她又再變臉。

叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt
（圖片來源：網絡留言截圖 ）
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（圖片來源：網絡留言截圖 ）
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（圖片來源：網絡留言截圖 ）
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（圖片來源：網絡留言截圖 ）
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（圖片來源：網絡留言截圖 ）
叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt 謝安琪曾是叱咤多年「大滿貫」，對上一次曾在2018年奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。
謝安琪曾是叱咤多年「大滿貫」，對上一次曾在2018年奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。（圖片來源：商業電台）

常見問題

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圖片來源：商業電台、東方新地

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