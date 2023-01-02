45歲謝安琪自組公司首奪叱咤3大原因拒唱現場 自認「好前輩」觀眾唔Buy
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今年叱咤謝安琪憑《憶年》得到「叱咤十大」第5位，佢在台上提及近90歲父親嘅病況，講到眼濕濕，希望腦退化的父親唔好忘記自己，講完得奨感受之後Kay意外地並無獻唱，表示將時間留給下一位得獎者，不過觀眾對這一舉動就唔太接受⋯⋯
45歲謝安琪再奪叱咤獎 3大理由拒唱現場
今年謝安琪（Kay）憑《憶年》奪叱咤十大歌曲第5位，這是她繼2018年簽約麥浚龍公司的《一個女人和浴室》之後再奪獎，由於係自組公司後首度奪獎，本應意義重大，但在台上的她，講完感受之後就無唱現場！
根據謝安琪解釋，今次得獎現場不唱Live有幾個原因，
1. 早前拍攝電影「吹風」而喉嚨不適
2. 醫生不建議獻唱 （謝安琪其後在台下訪問表示，自己年紀大、擔心病情加劇）
3. 自知叱咤時間緊迫，想節省表演時段，將致謝時間多留給下一位得獎者
自認係好前輩 期待「下家」報答自己
事後謝安琪接受訪問，笑言將4分鐘歌曲的「寶貴時間」獻給下一位，想不到原來就是姜濤（編按：第4位得主是姜濤的《鏡中鏡》），更說益咗畀「下家」姜濤，想知道姜濤想如何報答自己，
網友回應謝安琪錯重點：喉嚨咁矜貴、個樣又唔同咗
對於謝安琪拒唱現場的決定，觀眾似乎唔太諒解，不但列舉其他歌手不適仍然演出的例子，更「錯重點」質疑其外貌又再度進化，驚覺她又再變臉。
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