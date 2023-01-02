45歲謝安琪自組公司首奪叱咤3大原因拒唱現場 自認「好前輩」觀眾唔Buy

今年叱咤謝安琪憑《憶年》得到「叱咤十大」第5位，佢在台上提及近90歲父親嘅病況，講到眼濕濕，希望腦退化的父親唔好忘記自己，講完得奨感受之後Kay意外地並無獻唱，表示將時間留給下一位得獎者，不過觀眾對這一舉動就唔太接受⋯⋯