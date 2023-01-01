叱咤樂壇2022｜COLLAR事隔5個月再次齊腳 暴瘦So Ching現身落力勁舞
So Ching停工5個月元旦歸隊
自7月MIRROR演唱會事故發生後，女子團體COLLAR成員之一So Ching（蘇芷晴）一直專心照顧因演唱會受傷的舞者男友阿Mo（李啟言），在這段時間So Ching沒有再以COLLAR成員身份出席任何活動，外界曾盛傳她會離隊。So Ching在照顧阿Mo期間，不斷在IG發布一些限時動態更新近況，其中有疑似對公司不滿、與男友甜蜜的回憶等。不過昨天（31日）有報導指So Ching將會在1月1日舉行的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上復出，到時COLLAR以齊人方式登場。
So Ching身形暴瘦現身頒獎禮
今天（1日）舉行的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，COLLAR終於齊人8人同台，打頭陣被介紹上台，So Ching同樣以齊蔭長髮現身，但由啡髮換成黑髮，見她臉帶笑容、精神不俗，但身形明顯暴瘦。在COLLAR下台就坐時，So Ching身旁的隊友Sumling（李芯駖）與Winka（陳泳伽）緊緊拖著她以示陪伴與支持。
狀態大勇勁歌熱舞
完成歌手介紹環節過後，COLLAR再度「打頭陣」登場表演，8女獻唱出道作《Call my name!》，So Ching用盡100分力量去表現，完全沒有「揸流灘」，現場粉絲見到久違的齊腳COLLAR，歡呼聲不斷。
COLLAR奪「生力軍組合金獎」
叱咤公布「生力軍組合」獎項，結果金、銀、銅全由《全民造星4》三隊女團COLLAR、Lolly Talk與STRAYZ包辦。 COLLAR大熱奪生力軍組合金獎，隊長阿Gao負責發表感言，但未有點名感謝花姐（黃慧君），一上台Gao身邊的Sumling已經激動動落淚，而So Ching則一直表現堅強。8女勁歌熱舞獻唱《ON/OFF》，歌中有不少So Ching獨唱部分，期間So Ching聽到台下傳來的熱烈歡呼聲，也禁不住鼻頭一酸眼紅紅。
MIRROR第13人
MIRROR今日12缺1，姜濤腳傷剛癒，在獻唱《鏡中鏡》時跪地嚇親「姜糖」，早前確診的王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）已經變回「一線歌手」復出，但隊長Lokman（楊樂文）卻在叱咤前席確診。MIRROR以全白西裝上陣，服裝有各種手繪圖案。而年底推出首支單曲踩入樂壇出道的Jeffrey（魏浚笙），同樣穿上全白西裝，上頭綁上刺繡圖案，與MIRROR的造型極為相似，笑指他可以加入MIRROR成為「MIRROR第13人」，又大讚他台風穩定是可造之材。有網民就此作出評論：「件衫可以混埋入MIRROR」、「Jeffery第一次大場面live 都好過好多人」、「好多新人都冇咁嘅機會上台唱，Jeffery咁快就有」、「Jeffrey live真係掂喎」。
顧定軒最性感？
去年陳蕾大騷南半球成為全場重點，今年女歌手性感欠逢，露得最多的是穿吊帶白裙的泳兒，緊接已經是一身貼身白色、仿如郭富城Dancer的顧定軒（Zeno）。方皓玟的灰色貼身衫已經夠搶眼，加上兩邊「駱駝膊」夠晒誇張。唱作女歌手Merry Lamb Lamb及章尾而同樣以超誇張的造型登場，前者換上灰臉綠唇妝配全綠毛毛打扮，章尾而則以黑白服裝配上巨型斑馬紋帽。另外肌肉型的ANSONBEAN（陳毅燊）「封胸」現身，以摷到超亂的髮型配上Smokey Eye妝容示人。
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