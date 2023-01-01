叱咤樂壇2022｜COLLAR事隔5個月再次齊腳 暴瘦So Ching現身落力勁舞

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於今日1月1日假亞洲國際博覽館舉行，昨日有消息表示So Ching（蘇芷晴）將會歸隊，代表女團COLLAR繼2022年5月後終於齊腳復出。COLLAR今晚打頭陣以全白登場，停工5個月的So Ching狀態大勇。