叱咤樂壇2022｜姜濤瘋狂暴走惹不滿：佢做緊乜？Anson Lo親解唔敢上台原因
姜濤瘋狂暴走 網民：佢做緊乜？
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔，不斷大叫「let’s go」「I’m back!」不過姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」「佢唱緊乜」「到底發生過什麼事？」
AK高興組合成員奪8獎
MIRROR以組合姿態奪得叱咤奪得樂壇組合金獎及叱咤樂壇我最喜愛的組合2個獎項，姜濤奪2個個人獎（《作品的說話》奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎、《鏡中鏡》奪叱咤十大第四位）、Ian陳卓賢奪2個個人獎（《留一天與你喘息》奪叱咤十大第七位、叱咤樂壇唱作人銅獎）、Anson Lo叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，以及Jeremy奪叱咤樂壇生力軍男歌手金獎。昨日凌晨組合於接受訪問，AK對於MIRROR得獎表示很高興。
Anson Lo要肯定冇被整蠱先上台
Anson Lo則稱聽到自己得到我最喜愛男歌手獎時感到難以置信：「我都好意外，因為繼上年嘅經驗，搞笑嘅事件，今年我要一而再、再而三make sure唔係一件搞笑事件嚟架呢？最後尾確定唔係，咁都開心嘅，係fans或者觀眾對自己一個認同，所以打咗支強心針畀我2023年可以做多啲唔同嘅音樂！」
Ian高興獲肯定為唱作歌手
對於能奪叱咤樂壇唱作人銅獎，Ian則說：「其實出道第1年已經自己寫歌，直至今年先有人話Ian係個唱作歌手，所以依家好開心受到肯定。」姜濤對於第3年冧莊奪我最喜愛的歌曲大獎，他說：「事前無諗太多頒獎禮嘅嘢，不嬲都以一個順其自然嘅心態去做，但冧莊梗係好開心。」
姜濤認暴脹唔敢上磅
大家也關心姜濤的腳傷，尤其他一來演唱會跪低在地上，成員們大嗌「嚇死」，姜濤說：「多謝大家關心。」Frankie搶著說：「再一次宣佈香港冇人打以控制住姜濤！」又被問是否沒做運動所以肥了不少，姜濤說：「冇錯呀，係呀！唔敢上磅！」姜濤是否已回到體重高峰期，AK說：「唔係，都未到200磅嗰陣！」雖然姜濤於傳媒面前表示腳傷已「好番晒」，但又指暫時未跳到，並希望主診醫生不要開電視，怕醫生看了他的表演後會嬲。
林海峰唔敢再搞事 一上場重提嚇親AnsonLo一事
林海峰今次於頒發我最喜愛的男歌手獎時，表示吸收了上次的教訓，今次不會再搞事，只會簡單讀出得獎人的姓名，隨後就直接宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的得獎者便是去年被林海峰惡搞過的Anson Lo。被林海峰玩過一次的Anson Lo一聽到自己名字的時候都不敢上台，怕被林海峰再玩多次，等到林海峰親自到台下請Anson Lo上台先敢行上台！
個個表現都失準 Gareth.T 「喊住唱」
此外，昨晚現場唱live的關係，有唔少歌手都有失準，而Gareth.T因《笑住喊》拎咗「專業推介．叱咤十大」的第八位，即場表演《笑住喊》略有失準，就被網民取笑Gareth.T因應歌曲而「喊住唱」。而且未知係咪未有準備的關係，甩漏不少。相對陳蕾、mc以及大獎得主林家謙的表現就被網民大讚勁穩，特別係mc唱《小心地滑》，難度較高，但亦唱出一定水津。
陳卓賢昨晚表演亦比平日失準：
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