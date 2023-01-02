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叱咤樂壇2022｜姜濤瘋狂暴走惹不滿：佢做緊乜？Anson Lo親解唔敢上台原因

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男子組合MIRROR於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》有個好開始，組合連同成員共掃得8個獎項，他們事後接受訪問認同有個好開始，Anson Lo則表示對自己拿到最喜愛男歌手感到難以置信，更要再三confirm再敢上台領獎！

姜濤瘋狂暴走 網民：佢做緊乜？

姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔，不斷大叫「let’s go」「I’m back!」不過姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」「佢唱緊乜」「到底發生過什麼事？」

叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔。
不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔。（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」
姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」
姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」（圖片來源：my903.com 商業電台）

叱咤樂壇 頒獎典禮 AK很高興MIRROR於年初便已得到好成績
AK很高興MIRROR於年初便已得到好成績（圖片來源：my903.com 商業電台）
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（圖片來源：my903.com 商業電台）

AK高興組合成員奪8獎

MIRROR以組合姿態奪得叱咤奪得樂壇組合金獎及叱咤樂壇我最喜愛的組合2個獎項，姜濤奪2個個人獎（《作品的說話》奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎、《鏡中鏡》奪叱咤十大第四位）、Ian陳卓賢奪2個個人獎（《留一天與你喘息》奪叱咤十大第七位、叱咤樂壇唱作人銅獎）、Anson Lo叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，以及Jeremy奪叱咤樂壇生力軍男歌手金獎。昨日凌晨組合於接受訪問，AK對於MIRROR得獎表示很高興。

叱咤樂壇 頒獎典禮 因為上年的經驗，令Anson Lo今年要一再確定才敢走上台
因為上年的經驗，令Anson Lo今年要一再確定才敢走上台（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 Anson Lo開心獲得認同
Anson Lo開心獲得認同（圖片來源：my903.com 商業電台）

Anson Lo要肯定冇被整蠱先上台

Anson Lo則稱聽到自己得到我最喜愛男歌手獎時感到難以置信：「我都好意外，因為繼上年嘅經驗，搞笑嘅事件，今年我要一而再、再而三make sure唔係一件搞笑事件嚟架呢？最後尾確定唔係，咁都開心嘅，係fans或者觀眾對自己一個認同，所以打咗支強心針畀我2023年可以做多啲唔同嘅音樂！」

叱咤樂壇 頒獎典禮 Ian對自己成為認可的唱作歌手大為高興。
Ian對自己成為認可的唱作歌手大為高興。（圖片來源：my903.com 商業電台）

Ian高興獲肯定為唱作歌手

對於能奪叱咤樂壇唱作人銅獎，Ian則說：「其實出道第1年已經自己寫歌，直至今年先有人話Ian係個唱作歌手，所以依家好開心受到肯定。」姜濤對於第3年冧莊奪我最喜愛的歌曲大獎，他說：「事前無諗太多頒獎禮嘅嘢，不嬲都以一個順其自然嘅心態去做，但冧莊梗係好開心。」

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（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤直認沒有運動，令他體重暴增，自己也不敢站上磅。
姜濤直認沒有運動，令他體重暴增，自己也不敢站上磅。（圖片來源：my903.com 商業電台）

姜濤認暴脹唔敢上磅

大家也關心姜濤的腳傷，尤其他一來演唱會跪低在地上，成員們大嗌「嚇死」，姜濤說：「多謝大家關心。」Frankie搶著說：「再一次宣佈香港冇人打以控制住姜濤！」又被問是否沒做運動所以肥了不少，姜濤說：「冇錯呀，係呀！唔敢上磅！」姜濤是否已回到體重高峰期，AK說：「唔係，都未到200磅嗰陣！」雖然姜濤於傳媒面前表示腳傷已「好番晒」，但又指暫時未跳到，並希望主診醫生不要開電視，怕醫生看了他的表演後會嬲。

林海峰唔敢再搞事 一上場重提嚇親AnsonLo一事

林海峰今次於頒發我最喜愛的男歌手獎時，表示吸收了上次的教訓，今次不會再搞事，只會簡單讀出得獎人的姓名，隨後就直接宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的得獎者便是去年被林海峰惡搞過的Anson Lo。被林海峰玩過一次的Anson Lo一聽到自己名字的時候都不敢上台，怕被林海峰再玩多次，等到林海峰親自到台下請Anson Lo上台先敢行上台！

叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 在宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之前，都惡搞自己去年戲弄Anson Lo一事！
在宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之前，都惡搞自己去年戲弄Anson Lo一事！（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 林海峰一出場就話唔敢再玩嘢，會直接宣佈得獎者。
林海峰一出場就話唔敢再玩嘢，會直接宣佈得獎者。（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 Anson Lo一聽到自己嗰名都唔敢上台，怕俾林海峰再玩多次。
Anson Lo一聽到自己嗰名都唔敢上台，怕俾林海峰再玩多次。（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 直到林海峰落台親自請AnsonLo上台先敢信
直到林海峰落台親自請AnsonLo上台先敢信（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 最後林海峰乖乖頒獎俾Anson Lo
最後林海峰乖乖頒獎俾Anson Lo（圖片來源：my903）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022
（圖片來源：my903）

個個表現都失準 Gareth.T 「喊住唱」

此外，昨晚現場唱live的關係，有唔少歌手都有失準，而Gareth.T因《笑住喊》拎咗「專業推介．叱咤十大」的第八位，即場表演《笑住喊》略有失準，就被網民取笑Gareth.T因應歌曲而「喊住唱」。而且未知係咪未有準備的關係，甩漏不少。相對陳蕾、mc以及大獎得主林家謙的表現就被網民大讚勁穩，特別係mc唱《小心地滑》，難度較高，但亦唱出一定水津。

叱咤樂壇 頒獎典禮 網民取笑Gareth.T因應歌曲而「喊住唱」。
網民取笑Gareth.T因應歌曲而「喊住唱」。（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）

陳卓賢昨晚表演亦比平日失準：

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常見問題

如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022直播？

2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2023年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看得獎名單

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022得獎名單是？

2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2023年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，每年都頒發超過30個獎項⋯⋯按此看得獎名單

撰文：東方新地圖片來源：my903.com商業電台、東方新地

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