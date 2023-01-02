叱咤樂壇2022｜姜濤瘋狂暴走惹不滿：佢做緊乜？Anson Lo親解唔敢上台原因

男子組合MIRROR於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》有個好開始，組合連同成員共掃得8個獎項，他們事後接受訪問認同有個好開始，Anson Lo則表示對自己拿到最喜愛男歌手感到難以置信，更要再三confirm再敢上台領獎！