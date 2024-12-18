2024年度叱咤樂壇流行榜八強出爐！全男班陣容引關注

香港音樂界一年一度的盛事「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於2025年1月1日晚在亞博舉行。在此之前，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的競爭已進入白熱化階段。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票於12月16日中午12時開始，樂迷們踴躍投票選出心目中的佼佼者。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強名單於今日公布，引起了廣泛的關注。

