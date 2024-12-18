2024年度叱咤樂壇流行榜八強出爐！全男班陣容引關注
八強歌曲及歌手介紹
八強歌曲包括盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》、張敬軒的《青春告別式》、呂爵安的《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪的《黑玻璃》及林家謙的《普渡眾生》。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強走勢由全男班陣容組成，顯示出男歌手在今年的樂壇上佔據了一席之地。此外，原本位於十強的周殷廷的《三生有幸》及COLLAR的《SSS》均未能晉級，使得競爭更加激烈。
投票及頒獎典禮詳情
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的第二階段投票將於12月20日中午12時結束，屆時將選出最後五強。最終的勝出者將在2025年1月1日的頒獎典禮上由現場觀眾即場投票選出，屆時將見證誰能在眾多優秀歌曲中脫穎而出。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」今日公布八強走勢。
熱門歌曲《黑玻璃》
洪嘉豪的《黑玻璃》今年表現出色，被視為頒獎禮上的大熱門。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》，而原本十強的周殷廷的《三生有幸》及COLLAR的《SSS》齊齊出局，目前八強均是全男班陣容。
叱咤903今日公布了「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」10強名單，原本有6位MIRROR成員打入15強，最後只剩下4位成員，帶大家一起看看最終10強名單。
叱咤2024「叱咤樂壇我最喜愛歌曲」10強名單曝光
「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於2025年1月1日晚在亞洲國際博覽館ARENA隆重舉行，經過4階段的投票，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」10強名單如下：
《Hey Hey OK! 》- 盧瀚霆
《SSS》 – COLLAR
《小心碰頭》 – MC 張天賦
《三生有幸》 – Yan Ting 周殷廷
《以孤獨命名》 – 陳卓賢
《好得太過份》 – 姜濤
《青春告別式》 – 張敬軒
《油麻地莎士比亞》 – 呂爵安
《黑玻璃》 – 洪嘉豪
《普渡眾生》 – 林家謙
從今日公佈的10強名單中可見，原本有6首歌曲為MIRROR成員的個人單曲，不過最後AK同Jer都被淘汰，只剩下姜濤、Anson Lo、Edan和Ian入圍。至於男女比例方面，女歌手只剩下COLLAR的《SSS》入圍，剩下都為清一色男歌手。此外，林家謙的《普渡眾生》雖然在年尾才入榜，但作為電影《破·地獄》主題曲，挾著過億票房威勢，繼續穩坐10強為止，有望得獎。
此後「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將在12月16日中午12時開始第五階段投票，最後在2025年1月1日頒獎典禮當晚，由現場觀眾即場投票選出最終得獎歌曲。
叱咤樂壇我最喜愛歌曲2023｜5強歌單公布
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2023｜5強公布 排名不分先後（投票截至12月22日中午12時）：
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，MIRROR成員穩佔4首 ，另一方面，尹光《Dear Myself》慘遭出局，未能與鏡仔入圍5強對撼！
- 濤 -姜濤
- 隱形遊樂場 -張敬軒
- E先生 愛人執照 – Edan 呂爵安
- 再見寧靜海 – Ian陳卓賢
- MONEY – Anson Lo盧瀚霆
- Speak Love -COLLAR (出局)
- 世一 -MC 張天賦(出局)
- 你的世界 -林家謙(出局)
- Little Magic -炎明熹(出局)
- Dear Myself -尹光 Featuring : Wan K.(出局)
叱咤我最喜愛的歌曲5強2023｜投票
第一階段（2023年12月11日中午12時至12月15日中午12時）
從2022年度第51週至2023年度第49週903專業推介所有新上榜歌曲（截止第48周，暫共259首，不計remix版）選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段（2023年12月18日中午12時至12月22日中午12時）
從最後十強歌曲中選出最後五強。
最後階段（2024年1月1日晚上）
在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。即睇《叱咤2023》投票及門票換領方法
叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光：《Dear myself》真係好好聽！
近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。
叱咤2023｜最新上榜歌 (第47週) Jeffrey趕上尾班車推出今年第4首新歌！
- 一場同學 – 許廷鏗
- 你的世界 – 林家謙
- 夜視鏡 – Ian 陳卓賢
- 我的世界地圖 – 魏浚笙
- 放下放不下 – 雲浩影
- 人生遊戲 – 黎明
即睇：
Jeffrey Ngai 魏浚笙《我的世界地圖》MV
完美道出了Jeffrey 做獨立歌手的心態和原因。新人年沿途所經歷過的風景，以及不斷調整的心態都被收錄在這首歌裡。正如我們小時候看童話故事時，所領悟到的處世之道，跟長大後再看同一個故事，也許截然不同，有不同的領悟。獨立歌手無疑擁有很大自由度，同時亦要面對很多困境，最重要的是要聽從自己的內心，去走一條廣闊的路，大地任我行，條條大路通羅馬，不一定要默守成規，跟從前人規劃過的『順路』去走才是王道。這首歌正正是希望透過輕快曲風，鼓勵大家矢志向前、勇敢去做一些瘋狂的決定，不去依循前人走過的路，或許沿途困難重重，但只要肯努力堅持走下去，總會走出屬於自己的新世界。
重溫：叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10強名單
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」1. Elevator – 呂爵安
《Elevator》其實人生就好像乘搭升降機，要停多少層，會遇到甚麼人和事，我們都控制不到。既然現實不一定在掌握之中，倒不如take it easy，放鬆一點反而更好？
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」2. MM7 – 柳應廷
《MM7》由The Hertz作曲，小克填詞，王雙駿監制。
更多：「MM7」究竟點解？年度12大潮語排行＋解釋
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」3. Mr. Stranger – 盧瀚霆
繼上次〈Megahit〉獲得大家的喜愛，新作〈Mr. Stranger〉繼續由紀佳松Jeremy G夥拍Daniel Kim，再加上Antoine ‘Adile’ Aboulkassim打造旋律，Edward Chan監製，王樂儀填詞。Anson Lo在這首帶有暗黑風格的舞曲中植入個人感受，以第一身為大家介紹這位陌生人先生。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」4. We All Are – MIRROR
《We All Are》係MIRROR演唱會事故後，團隊再重新出發之作，由徐浩作曲、編曲兼監制，Mirror全隊參與填詞。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」5. 老派約會之必要 – MC 張天賦
穿越永恆的情歌《老派約會之必要》，由MC與GooChan合力制作，並請到填詞人黃偉文寫出浪漫故事，徐浩監制。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」6. 作品的說話 – 姜濤
「用作品說話」，姜濤常掛口邊一句。九胎《鏡中鏡》是姜濤了解並尋回內在自我的過程；十胎《作品的說話》是他向外界呼喊及勸勉的心聲。九胎是與自己和解；十胎是盼世界和解。
從Verse的散亂及完全不押韻，到Pre-Chorus局部押韻，再到副歌的完全工整押韻――象徵著世界從混沌中逐漸邁向和平，漫長文明旅途上逐漸明心見性。也是希冀，也是關懷；破鏡重圓，繼續說話。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」7. 到底發生過什麼事 – Dear Jane
今年Dear Jane推出的第二首作品，劇場版MV仲請到兩位女主角，校花泰妹及女神鄧麗欣來演譯一場心力交瘁的愛情經歷。由成員Howie作曲，黃偉文填詞，Howie、Tim與關禮琛監制。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」8. 某種老朋友 – 林家謙
今年首次開個人演唱會的林家謙都推出了第三張個人專輯，當中第一主打歌《某種老朋友》成功打入十強，由《富士山下》作曲人澤日生創作，林夕填詞，並由林家謙與澤日生共同監街。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」9. 留一天與你喘息 – 陳卓賢
由Ian親自作曲，更曾經透露過因為自己童年時由外婆照顧，因此他創作了此曲給外婆，以思念家人，亦是感謝粉絲的作品。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10. 賽勒斯的愛 – 張敬軒
能任意穿越現實與元宇宙的賽勒斯，為生活錯下一個決定，對明明心儀的都斷言拒愛。誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，誰知情感的穿透力令人意想不到，既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。
故事就是從這裡開始，張敬軒飾演賽勒斯，當他驚覺自己所犯的錯泥足深陷，令女主角（Elizabeth Tang 飾）交出寶貴的心臟予獨裁者（朱栢康 飾），於是試圖奮力挽救，甚至以身犯險，可惜最終令自己身陷險地。
MV以電腦動畫描繪出元宇宙，賽勒斯只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間，成功找回女主角，二人重踏起點，重燃愛念。當傷痛可穿透多重宇宙，愛的力量更加可修補遺漏，並成功撼動看似牢不可破的瘋癲世界，復元到美好的剎那時候。
縱然故事是虛構，但能修補缺失的能耐，正是你我最想擁有，就算只是在另一宇宙達成，那份避世的安逸，溫暖的慰藉，不多不少正好讓你捱過現實的混亂，好讓你有一刻，擁有一片真正的安寧。