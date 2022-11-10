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叱咤記招｜環球與商台未破冰冇歌手出席 MIRROR出場直播即死機惹騷動

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《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午（10日）於昂坪市集舉行，事前曾傳出環球唱片公司繼去年不派歌手上台表演後，今年更會拉大隊玩缺席，結果環球歌手AGA及許志安有冠軍歌上榜都No Show，不過仍有半百位歌手參與叱咤記招，包括9位MIRROR成員、林家謙、MC張天賦、謝安琪及鄭欣宜等等。商台在直播期間偏偏在MIRROR出場時死機，搞到民怨四起！

叱咤記招 《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午舉行，環球唱片歌手再次No Show，不過仍有其他人氣歌手撐場。
《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午舉行，環球唱片歌手再次No Show，不過仍有其他人氣歌手撐場，當中包括欣宜、許廷鏗、張天賦及JW。 (圖片來源：[email protected]商業電台)

叱咤記招場面墟冚

叱咤記招上，有近千粉絲們為見偶像，在前一晚半夜紮營排隊場面墟冚，活動上有近半百歌手以走紅地毯式現身，當中包括人氣男團MIRROR其中9位成員，其他唱片公司有華納、SONY等亦有派歌手出席，但環球歌手們則以工作為由沒有現身。

叱咤記招 決心「重新出發」的許志安，今年初加盟環球首支作品《人與人之間》亦奪得冠軍歌，早前還在網上開直播唱新歌。
決心「重新出發」的許志安，今年初加盟環球首支作品《人與人之間》亦奪得冠軍歌，早前還在網上開直播唱新歌。 (圖片來源：[email protected]許志安《Human Live》線上音樂會影片截圖)
叱咤記招 今年AGA的《Tomorrow》成為五台冠軍歌，但她飛到外地旅遊而缺席。
今年AGA的《Tomorrow》成為五台冠軍歌，但她飛到外地旅遊而缺席。 (圖片來源：[email protected])

環球再度無聲抗議

《叱咤頒獎禮2022》記者會前曾傳出環球唱片公司今年照舊作出「無聲抗議」，全數歌手將缺席活動，但礙於環球旗下歌手AGA及許志安今年均有冠軍歌上榜，外畀一直認為雙方因此能重修舊好，可惜在今日的記者會上，AGA和許志安都未見出席，有指他們所屬的環球與商台關係持續惡劣。

叱咤記招 《叱咤》記者會上，除了冇環球唱片公司歌手，連星夢代表炎明熹都唔見。
《叱咤》記者會上，除了冇環球唱片公司歌手，連星夢代表炎明熹與姚卓菲都唔見。 (圖片來源：[email protected]商業電台)
叱咤記招 去年在叱咤奪生力軍組銅獎的P1X3L，因為唱片公司同商台決裂，因此未有出席現身領獎，今年連記招都冇份參與。
去年在叱咤奪生力軍組銅獎的P1X3L，因為唱片公司同商台決裂，因此未有出席現身領獎，今年連記招都冇份參與。 (圖片來源：[email protected])

雙方積怨未解決

今年初已傳出環球唱片和商台決裂風波，主因是歌曲上榜及獎項問題，環球直指商台近年不喜歡旗下歌手作品，AGA（江海迦）盛裝出席頒獎禮，最後坐足一整晚冷板兼食白果，還發聲明重申沒有「杯葛」對方並表示：「香港仍存在不同媒體平台。」據知AGA現身處外地，剛在今年9月約滿的Gin Lee，合約期內推出兩首歌，奈何不上榜連《叱咤》入場票都沒有，至於「皇牌」許志安則表態無意爭獎。

叱咤記招 半百歌手中包括人氣男團MIRROR其中9位成員都有撐叱咤記招。
半百歌手中包括人氣男團MIRROR其中9位成員都有撐叱咤記招。 (圖片來源：[email protected]商業電台)
叱咤記招 姜濤對是否有信心今年再奪得叱咤「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」抱平常心。
姜濤對是否有信心今年再奪得叱咤「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」抱平常心。 (圖片來源：[email protected]商業電台)

MIRROR出場直播突然中斷

今次商台照顧到一眾未能到場的網民，叱咤記招跟潮流學人玩直播，點知去到Mirror出場時突然出事，直播中斷畫面仲出現「正在等待直播視像訊號」及「直播影像正在等待訊號，將在短時間内繼續播放」，令大批等到頸都長埋的網民留言鬧爆，「今次真係佛都有火」、「萬眾期待Mirror出場一刻有故障」「早唔停遲唔停，一準備嗌mirror就停」，商台解釋因電力出現問題，會盡快將最後部份及完整記者招待會片段上載，不過點都安撫唔到班鏡粉。

叱咤記招 商台直播期間突然出事，仲要撞正MIRROR出場時，即時引起民怨，網民都撳爆F5，不過直播冇繼續播放，冇幾耐仲要完埋。玩直播真係唔斷得，尤其是萬眾期待Mirror出場一刻。
商台直播期間突然出事，仲要撞正MIRROR出場時，即時引起民怨，網民都撳爆F5，不過直播冇繼續播放，冇幾耐仲要完埋。玩直播真係唔斷得，尤其是萬眾期待Mirror出場一刻。 (圖片來源：[email protected]商業電台)
叱咤記招 網民在討論區發洩不滿。
網民在討論區發洩不滿。（圖片來源：Facebook討論區截圖）

鏡仔表態關注阿Mo

至於派出9子的MIRROR就搶晒風頭，姜濤被問到對「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」獎項有否信心，他說：「希望MIRROR能拿組合獎，因為有MIRROR才有他們。(阿Mo個調查報告仍未公布係咪覺得好無奈?）我哋不嬲都有關心，都想大家關心所有嘅Dancers。」演唱會意外後首次現身的Anson Lo，提及仍在留院的阿Mo，他說：「上一次做公開Event可能已經半年前，呢幾個月無論係我哋12個，或者係我哋嘅AM Team，甚至係Dancers都好難捱。依家重新工作外，都想大家一齊繼續去關注阿Mo呢件事，我諗我哋唔會唔記得呢件事，所以大家都係繼續祈禱，繼續Send關心畀佢，我諗佢最想要就係一啲正能量。」

叱咤記招 Anson Lo今日好精神，佢仲叫大家一齊繼續關注阿Mo事件。
Anson Lo今日好精神，佢仲叫大家一齊繼續關注阿Mo事件。 (圖片來源：[email protected])

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]商業電台、[email protected]許志安《Human Live》線上音樂會影片截圖、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

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