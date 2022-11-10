叱咤記招｜環球與商台未破冰冇歌手出席 MIRROR出場直播即死機惹騷動

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午（10日）於昂坪市集舉行，事前曾傳出環球唱片公司繼去年不派歌手上台表演後，今年更會拉大隊玩缺席，結果環球歌手AGA及許志安有冠軍歌上榜都No Show，不過仍有半百位歌手參與叱咤記招，包括9位MIRROR成員、林家謙、MC張天賦、謝安琪及鄭欣宜等等。商台在直播期間偏偏在MIRROR出場時死機，搞到民怨四起！