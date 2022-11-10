叱咤記招｜環球與商台未破冰冇歌手出席 MIRROR出場直播即死機惹騷動
叱咤記招場面墟冚
叱咤記招上，有近千粉絲們為見偶像，在前一晚半夜紮營排隊場面墟冚，活動上有近半百歌手以走紅地毯式現身，當中包括人氣男團MIRROR其中9位成員，其他唱片公司有華納、SONY等亦有派歌手出席，但環球歌手們則以工作為由沒有現身。
環球再度無聲抗議
《叱咤頒獎禮2022》記者會前曾傳出環球唱片公司今年照舊作出「無聲抗議」，全數歌手將缺席活動，但礙於環球旗下歌手AGA及許志安今年均有冠軍歌上榜，外畀一直認為雙方因此能重修舊好，可惜在今日的記者會上，AGA和許志安都未見出席，有指他們所屬的環球與商台關係持續惡劣。
雙方積怨未解決
今年初已傳出環球唱片和商台決裂風波，主因是歌曲上榜及獎項問題，環球直指商台近年不喜歡旗下歌手作品，AGA（江海迦）盛裝出席頒獎禮，最後坐足一整晚冷板兼食白果，還發聲明重申沒有「杯葛」對方並表示：「香港仍存在不同媒體平台。」據知AGA現身處外地，剛在今年9月約滿的Gin Lee，合約期內推出兩首歌，奈何不上榜連《叱咤》入場票都沒有，至於「皇牌」許志安則表態無意爭獎。
MIRROR出場直播突然中斷
今次商台照顧到一眾未能到場的網民，叱咤記招跟潮流學人玩直播，點知去到Mirror出場時突然出事，直播中斷畫面仲出現「正在等待直播視像訊號」及「直播影像正在等待訊號，將在短時間内繼續播放」，令大批等到頸都長埋的網民留言鬧爆，「今次真係佛都有火」、「萬眾期待Mirror出場一刻有故障」「早唔停遲唔停，一準備嗌mirror就停」，商台解釋因電力出現問題，會盡快將最後部份及完整記者招待會片段上載，不過點都安撫唔到班鏡粉。
鏡仔表態關注阿Mo
至於派出9子的MIRROR就搶晒風頭，姜濤被問到對「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」獎項有否信心，他說：「希望MIRROR能拿組合獎，因為有MIRROR才有他們。(阿Mo個調查報告仍未公布係咪覺得好無奈?）我哋不嬲都有關心，都想大家關心所有嘅Dancers。」演唱會意外後首次現身的Anson Lo，提及仍在留院的阿Mo，他說：「上一次做公開Event可能已經半年前，呢幾個月無論係我哋12個，或者係我哋嘅AM Team，甚至係Dancers都好難捱。依家重新工作外，都想大家一齊繼續去關注阿Mo呢件事，我諗我哋唔會唔記得呢件事，所以大家都係繼續祈禱，繼續Send關心畀佢，我諗佢最想要就係一啲正能量。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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