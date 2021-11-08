叱咤頒獎禮2021｜新人獎增至9項　Edan、張天賦企C位奪金有望？

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於2022年1月1日舉行，商台今日（8/11）於昂坪市集舉行叱咤記者會，出席的歌手包括人氣組合MIRROR、謝安琪、張敬軒、馮允謙、許廷鏗、以及林奕匡等等。不過今屆最矚目的依然是新人獎，個個實力超凡爭崩頭！

文：東方新地 圖：my903.com 商業電台 Facebook直播截圖