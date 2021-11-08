叱咤頒獎禮2021｜新人獎增至9項　Edan、張天賦企C位奪金有望？

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於2022年1月1日舉行，商台今日（8/11）於昂坪市集舉行叱咤記者會，出席的歌手包括人氣組合MIRROR、謝安琪、張敬軒、馮允謙、許廷鏗、以及林奕匡等等。不過今屆最矚目的依然是新人獎，個個實力超凡爭崩頭！
文：東方新地 圖：my903.com 商業電台 Facebook直播截圖
新人獎增至9項
在男歌手方面，除了有大熱門張敬軒之外，林家謙、馮允謙等亦非常有睇頭，坐擁兩首叱咤冠軍歌《Master Class》和《Dear My Friend》的姜濤亦人氣爆燈，絕對有資格問鼎三甲席位。但最矚目的依然是今年的「新生軍」。在過去接近10年，叱咤頒獎禮都只設有「生力軍」金銀銅獎，原因是因為該年度「新人」不足。不過今年樂壇可謂百花齊放，叱咤於是決定於今屆將「生力軍」分拆為男、女、組合，各自均設有金，銀、銅三個獎。當中男新人大熱門[email protected]、曾比特以及MC張天賦更在大合照時企正C 位，睇嚟已「男生力軍」三甲已有定案。
預告叱咤「新力軍」演唱會
除了有更多獎項之外，今日商台再有好消息公布，2022年三月將會於亞洲國際博覧館舉辦「新力軍」合體開騷，商台將會邀請今屆所有「新力軍」於當晚合作表演！睇嚟到時粉絲門又要撲飛喇！
即睇今屆「生力軍」陣容：