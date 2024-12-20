叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 洪家豪首次躋身5強、1鏡仔出局

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叱咤我最喜愛的歌曲大獎5強2024｜《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「我在 狂歌亂舞」，而「我最喜愛的歌曲」最後五強名單終於出爐！

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 排名不分先後：

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，最後MIRROR成員穩佔3位，姜濤更是連續6年打入五強打入5強，盧瀚霆同Ian兩位都打入過五強4次 ，他們將大戰林家謙和洪家豪，而同為MIRROR成員的Edan卻未能成功躋身最後五強。

  1. 《好得太過份》 – 姜濤
  2. 《以孤獨命名》 – 陳卓賢
  3. 《Hey Hey OK! 》- 盧瀚霆
  4. 《普渡眾生》 – 林家謙
  5. 《黑玻璃》 – 洪嘉豪

《青春告別式》 – 張敬軒(出局)

《油麻地莎士比亞》 – 呂爵安(出局)

《SSS》 – COLLAR(出局)

《小心碰頭》 – MC 張天賦(出局)

《三生有幸》 – Yan Ting 周殷廷(出局)

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 （圖片來源：商台提供）
（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 前日8強走勢，已是全男班局面！（圖片來源：商台提供）
前日8強走勢，已是全男班局面！（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 《黑玻璃》 – 洪嘉豪（圖片來源：IG@hungkaho）
《黑玻璃》 – 洪嘉豪（圖片來源：IG@hungkaho）
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 《普渡眾生》 – 林家謙（圖片來源：IG@terencelam0903）
《普渡眾生》 – 林家謙（圖片來源：IG@terencelam0903）

叱咤我最喜愛的歌曲5強2024｜投票

第一階段（2024年12月9日至 12月13日中午12時）

從 2023 年度第 50 週至 2024 年度第 49 週「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」新上榜的歌曲中，一人一票投選你的最愛，決定最後 10 強進入第五階段投票。

第二階段（2024年12月16日至 12月20日中午12時）

從最後十強歌曲中選出最後五強。

最後階段（2025年1月1日晚上）

在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。

重溫：叱咤樂壇我最喜愛歌曲2023 5強歌單

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 排名不分先後：

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，MIRROR成員穩佔4首 ，另一方面，尹光《Dear Myself》慘遭出局，未能與鏡仔入圍5強對撼！最後由姜濤的《濤》憑以5055票奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」！

  1. 濤 -姜濤
  2. 隱形遊樂場 -張敬軒
  3. E先生 愛人執照 – Edan 呂爵安
  4. 再見寧靜海 – Ian陳卓賢
  5. MONEY – Anson Lo盧瀚霆
  1. Speak Love -COLLAR (出局)
  2. 世一 -MC 張天賦(出局)
  3. 你的世界 -林家謙(出局)
  4. Little Magic -炎明熹(出局)
  5. Dear Myself -尹光 Featuring : Wan K.(出局)
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 叱咤樂壇2023我最喜愛的歌曲20強走勢（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇2023我最喜愛的歌曲20強走勢（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 叱咤樂壇2022我最喜愛的歌曲20強走勢（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇2022我最喜愛的歌曲20強走勢（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單出爐 洪家豪首 叱咤樂壇2021我最喜愛的歌曲20強走勢（圖片來源：商台提供）
叱咤樂壇2021我最喜愛的歌曲20強走勢（圖片來源：商台提供）

重溫：叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10強名單

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」1. Elevator – 呂爵安

《Elevator》其實人生就好像乘搭升降機，要停多少層，會遇到甚麼人和事，我們都控制不到。既然現實不一定在掌握之中，倒不如take it easy，放鬆一點反而更好？

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」2. MM7 – 柳應廷

《MM7》由The Hertz作曲，小克填詞，王雙駿監制。

更多：「MM7」究竟點解？年度12大潮語排行＋解釋

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」3. Mr. Stranger – 盧瀚霆

繼上次〈Megahit〉獲得大家的喜愛，新作〈Mr. Stranger〉繼續由紀佳松Jeremy G夥拍Daniel Kim，再加上Antoine ‘Adile’ Aboulkassim打造旋律，Edward Chan監製，王樂儀填詞。Anson Lo在這首帶有暗黑風格的舞曲中植入個人感受，以第一身為大家介紹這位陌生人先生。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」4. We All Are – MIRROR

《We All Are》係MIRROR演唱會事故後，團隊再重新出發之作，由徐浩作曲、編曲兼監制，Mirror全隊參與填詞。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」5. 老派約會之必要 – MC 張天賦

穿越永恆的情歌《老派約會之必要》，由MC與GooChan合力制作，並請到填詞人黃偉文寫出浪漫故事，徐浩監制。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」6. 作品的說話 – 姜濤

「用作品說話」，姜濤常掛口邊一句。九胎《鏡中鏡》是姜濤了解並尋回內在自我的過程；十胎《作品的說話》是他向外界呼喊及勸勉的心聲。九胎是與自己和解；十胎是盼世界和解。

從Verse的散亂及完全不押韻，到Pre-Chorus局部押韻，再到副歌的完全工整押韻――象徵著世界從混沌中逐漸邁向和平，漫長文明旅途上逐漸明心見性。也是希冀，也是關懷；破鏡重圓，繼續說話。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」7. 到底發生過什麼事 – Dear Jane

今年Dear Jane推出的第二首作品，劇場版MV仲請到兩位女主角，校花泰妹及女神鄧麗欣來演譯一場心力交瘁的愛情經歷。由成員Howie作曲，黃偉文填詞，Howie、Tim與關禮琛監制。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」8. 某種老朋友 – 林家謙

今年首次開個人演唱會的林家謙都推出了第三張個人專輯，當中第一主打歌《某種老朋友》成功打入十強，由《富士山下》作曲人澤日生創作，林夕填詞，並由林家謙與澤日生共同監街。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」9. 留一天與你喘息 – 陳卓賢

由Ian親自作曲，更曾經透露過因為自己童年時由外婆照顧，因此他創作了此曲給外婆，以思念家人，亦是感謝粉絲的作品。

叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10. 賽勒斯的愛 – 張敬軒

能任意穿越現實與元宇宙的賽勒斯，為生活錯下一個決定，對明明心儀的都斷言拒愛。誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，誰知情感的穿透力令人意想不到，既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。

故事就是從這裡開始，張敬軒飾演賽勒斯，當他驚覺自己所犯的錯泥足深陷，令女主角（Elizabeth Tang　飾）交出寶貴的心臟予獨裁者（朱栢康　飾），於是試圖奮力挽救，甚至以身犯險，可惜最終令自己身陷險地。

MV以電腦動畫描繪出元宇宙，賽勒斯只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間，成功找回女主角，二人重踏起點，重燃愛念。當傷痛可穿透多重宇宙，愛的力量更加可修補遺漏，並成功撼動看似牢不可破的瘋癲世界，復元到美好的剎那時候。

縱然故事是虛構，但能修補缺失的能耐，正是你我最想擁有，就算只是在另一宇宙達成，那份避世的安逸，溫暖的慰藉，不多不少正好讓你捱過現實的混亂，好讓你有一刻，擁有一片真正的安寧。

圖片來源：商台提供

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