叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 洪家豪首次躋身5強、1鏡仔出局
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 排名不分先後：
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，最後MIRROR成員穩佔3位，姜濤更是連續6年打入五強打入5強，盧瀚霆同Ian兩位都打入過五強4次 ，他們將大戰林家謙和洪家豪，而同為MIRROR成員的Edan卻未能成功躋身最後五強。
《青春告別式》 – 張敬軒(出局)
《油麻地莎士比亞》 – 呂爵安(出局)
《SSS》 – COLLAR(出局)
《小心碰頭》 – MC 張天賦(出局)
《三生有幸》 – Yan Ting 周殷廷(出局)
叱咤我最喜愛的歌曲5強2024｜投票
第一階段（2024年12月9日至 12月13日中午12時）
從 2023 年度第 50 週至 2024 年度第 49 週「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」新上榜的歌曲中，一人一票投選你的最愛，決定最後 10 強進入第五階段投票。
第二階段（2024年12月16日至 12月20日中午12時）
從最後十強歌曲中選出最後五強。
最後階段（2025年1月1日晚上）
在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。
重溫：叱咤樂壇我最喜愛歌曲2023 5強歌單
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 排名不分先後：
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，MIRROR成員穩佔4首 ，另一方面，尹光《Dear Myself》慘遭出局，未能與鏡仔入圍5強對撼！最後由姜濤的《濤》憑以5055票奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」！
- 濤 -姜濤
- 隱形遊樂場 -張敬軒
- E先生 愛人執照 – Edan 呂爵安
- 再見寧靜海 – Ian陳卓賢
- MONEY – Anson Lo盧瀚霆
- Speak Love -COLLAR (出局)
- 世一 -MC 張天賦(出局)
- 你的世界 -林家謙(出局)
- Little Magic -炎明熹(出局)
- Dear Myself -尹光 Featuring : Wan K.(出局)
重溫：叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10強名單
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」1. Elevator – 呂爵安
《Elevator》其實人生就好像乘搭升降機，要停多少層，會遇到甚麼人和事，我們都控制不到。既然現實不一定在掌握之中，倒不如take it easy，放鬆一點反而更好？
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」2. MM7 – 柳應廷
《MM7》由The Hertz作曲，小克填詞，王雙駿監制。
更多：「MM7」究竟點解？年度12大潮語排行＋解釋
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」3. Mr. Stranger – 盧瀚霆
繼上次〈Megahit〉獲得大家的喜愛，新作〈Mr. Stranger〉繼續由紀佳松Jeremy G夥拍Daniel Kim，再加上Antoine ‘Adile’ Aboulkassim打造旋律，Edward Chan監製，王樂儀填詞。Anson Lo在這首帶有暗黑風格的舞曲中植入個人感受，以第一身為大家介紹這位陌生人先生。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」4. We All Are – MIRROR
《We All Are》係MIRROR演唱會事故後，團隊再重新出發之作，由徐浩作曲、編曲兼監制，Mirror全隊參與填詞。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」5. 老派約會之必要 – MC 張天賦
穿越永恆的情歌《老派約會之必要》，由MC與GooChan合力制作，並請到填詞人黃偉文寫出浪漫故事，徐浩監制。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」6. 作品的說話 – 姜濤
「用作品說話」，姜濤常掛口邊一句。九胎《鏡中鏡》是姜濤了解並尋回內在自我的過程；十胎《作品的說話》是他向外界呼喊及勸勉的心聲。九胎是與自己和解；十胎是盼世界和解。
從Verse的散亂及完全不押韻，到Pre-Chorus局部押韻，再到副歌的完全工整押韻――象徵著世界從混沌中逐漸邁向和平，漫長文明旅途上逐漸明心見性。也是希冀，也是關懷；破鏡重圓，繼續說話。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」7. 到底發生過什麼事 – Dear Jane
今年Dear Jane推出的第二首作品，劇場版MV仲請到兩位女主角，校花泰妹及女神鄧麗欣來演譯一場心力交瘁的愛情經歷。由成員Howie作曲，黃偉文填詞，Howie、Tim與關禮琛監制。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」8. 某種老朋友 – 林家謙
今年首次開個人演唱會的林家謙都推出了第三張個人專輯，當中第一主打歌《某種老朋友》成功打入十強，由《富士山下》作曲人澤日生創作，林夕填詞，並由林家謙與澤日生共同監街。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」9. 留一天與你喘息 – 陳卓賢
由Ian親自作曲，更曾經透露過因為自己童年時由外婆照顧，因此他創作了此曲給外婆，以思念家人，亦是感謝粉絲的作品。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10. 賽勒斯的愛 – 張敬軒
能任意穿越現實與元宇宙的賽勒斯，為生活錯下一個決定，對明明心儀的都斷言拒愛。誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，誰知情感的穿透力令人意想不到，既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。
故事就是從這裡開始，張敬軒飾演賽勒斯，當他驚覺自己所犯的錯泥足深陷，令女主角（Elizabeth Tang 飾）交出寶貴的心臟予獨裁者（朱栢康 飾），於是試圖奮力挽救，甚至以身犯險，可惜最終令自己身陷險地。
MV以電腦動畫描繪出元宇宙，賽勒斯只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間，成功找回女主角，二人重踏起點，重燃愛念。當傷痛可穿透多重宇宙，愛的力量更加可修補遺漏，並成功撼動看似牢不可破的瘋癲世界，復元到美好的剎那時候。
縱然故事是虛構，但能修補缺失的能耐，正是你我最想擁有，就算只是在另一宇宙達成，那份避世的安逸，溫暖的慰藉，不多不少正好讓你捱過現實的混亂，好讓你有一刻，擁有一片真正的安寧。