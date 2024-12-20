叱咤樂壇我最喜愛的歌曲2024｜5強名單 洪家豪首次躋身5強、1鏡仔出局

叱咤我最喜愛的歌曲大獎5強2024｜《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「我在 狂歌亂舞」，而「我最喜愛的歌曲」最後五強名單終於出爐！

