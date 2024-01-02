杜汶澤懶理鏡安法再揮筆 中肯道出「姜濤要減肥」仲叫佢…
杜汶澤建議姜濤應該放假：至少半年或一年
杜汶澤的文章提到姜濤身心健康，過去姜濤身型多次反彈成為網民關注的地方，杜汶澤指姜濤現在的肥是「壓力肥」，建議他應該放假，至少半年或一年，「做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。不過唔建議去美國XX剷乜嘢都加芝士加煙肉分分鐘返嚟仲肥。」
杜汶澤開門見山：佢真係肥
杜汶澤不怕被指抽水亦要說出真心話，開門見山咁講：「佢真係肥。我無資格笑人肥我自己都肥到隻豬咁不過我比較傳統，覺得偶像唔應該肥，自己都唔會開心啦！我覺得佢呢種肥可能係「壓力肥」，所以我關心嘅係佢嘅心理。係呀，我好多事咖！大家都係人，如果唔係太蝕底嘅，我多數都會關心吓。」
杜汶澤：每個偶像一紅就會好大壓力
對於姜濤呢位後輩，杜汶澤憶述好多年前曾在電視台偶遇他的經過，「佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係而家見唔到佢呢種笑容。其實每個偶像一紅就會好大壓力，呢個係定律…人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁，亂X河馬，而家同個女幾溫馨呀。」
直指盲撐盲反無好處
他認為haters盲目攻擊或姜糖瘋狂保護，對姜濤都沒有好處，對他們的人生亦沒有營養。
「至於行內人，10個有9個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，對內又唔敢得罪你。夥計就更加唔會出聲啦，好似劉德華咁，成日著條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話㗎？死咗啦。所以佢啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』」
勸姜濤休息沉澱再出發
杜汶澤最後總結，認為姜濤好慘，若真是愛護他就應該勸他休息。
「畀自己一個沉澱嘅機會，放鬆嘅空間，將來可以走更遠嘅路，一年半載返嚟點會俾人搶咗個位啊？香港都冇人！」
網民留言：今次講嘢幾公道
文章一出，不少網民留言指：「講得好！非常正確」、「阿澤我幫你頂一陣….你走先快的走呀」、「鏗鏘有力擲地有聲！」、「今次講嘢幾公道」、「要做明星，你唔keep好自己真係你唔專業」、「佢以前攞獎都會有笑容，有驚訝既表情，
真係用心講感謝大家，睇得出佢係開心 琴晚啲表情古古怪怪，真係好似有情緒病咁」。
杜汶澤去年不點名勉勵分享對付Hater 心得
杜汶澤在社交平台分享了應對「Haters」的心得，雖然沒有點名回應姜濤事件，但其內容仿如雪中送炭，令到不少姜糖感釋懷！一開始直接斷言「一個人出來行走江湖，根本不需理會 haters 。」
人生總有對錯，你又不是聖人，善事、惡行，都有做過，大人做大事，辦事越多，自然有好有壞，不可能事事完美。但到最後，只要你利益過某些人，盡量給自己和家人過好日子，沒有立壞心腸，這樣就Ok啦！
杜汶澤：haters 只是剛巧路過你山腳的怨婦而已
杜汶澤又說到 haters 「無事生非」的特性 「至於haters ，回顧一生，你去問他們做過些什麼？他們會說：『我有在網上留過言。』這和沒有人生有什麼分別？所以，不要恨 haters，你要做的事還有很多，至於他們，只是剛巧路過你山腳的怨婦而已⋯⋯」
最後他又引用《正義迴廊》電影金句作結：
你憎我啦你憎我啦我無問題㗎！
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