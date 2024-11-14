叱咤被連登仔力數3大問題 質疑獎項係內定？！嘆鄧紫棋係啱
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近日有連登仔發起討論，指叱咤已經已經變質，不復當年，不能反映香港人對廣東歌的主流意見，還提醒大家不需要太上心，因為只是浪費時間！
連登仔力數叱咤3大問題 已經唔再反映主流意見
2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮已確定於2025年1月1日（星期三）晚上在亞洲國際博覽館ARENA舉行。今年的主題為「我在狂歌亂舞」，而「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票已經開始。不過近日有連登仔在討論區力數叱咤3宗罪，指叱咤已經變質？！
1. 叱咤已經變成一個廣告平台？
第一，指叱咤已經變成一個廣告平台，DJ播放率變成已經能用錢買，任何排名只是表明那名歌手背後的財力還有跟那個DJ的關係熟悉以及好感度。比起其他音樂平台的播放率，已經沒有很大的意義。
2. 九成獎項好似DJ內定？
第二，連登仔認為九成的獎項好似是DJ內定一樣，只有我最喜愛是可以投票。所以無論是網上投票或是現場，都不能再反映「你最喜愛」。
3.叱咤已經唔係一個音樂節目？！
第三，叱咤已經不是一個音樂節目，因為安排表演的方式竟然變成得獎音樂人立刻獻唱，認為這樣的安排是並不是追求音樂質素，只是追求求娛樂和綜藝。
網民認同！講返鄧紫棋當年曾懷疑商台準則
此post一出，不少網民留言表示認同，更說很多不同的音樂平台已經比商台更有公信力，更提及2012年鄧紫棋G.E.M不再出席叱咤然後發表的言論，曾懷疑商台的準則「你想做一個一年度event係冇問題，想搞一個盛事，等好人來參與係冇問題。但是，你一定要admit自己做緊嘅呢件事。你一定要be true to yourself，你個宗旨一定要去實行。佢表達嘅message同要做嘅嘢不一致嘅時候，呢個就係不公平。」網民都指當時G.E.M真的說得很有道理「走得太前」！「當年牙漿真係x得啱」「YouTube是但一個都仲有公信力 過商台」「基本上同意」也有網民認為叱咤現已成為沒有選擇中的唯一選擇，所以不用太認真。
撰文：東方新地（部分內容轉載 New Monday）圖片來源：YouTube＠商業電台 Hong Kong Toolbar、TVB截圖資料或影片來源：原文刊於NewMonday