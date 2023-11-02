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叱咤2023｜MIRROR齊人現身記招 阿妹戰鬥格出場超吸睛 投票系統更新惹熱議

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《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日（2日）在昂坪市集舉行記招，除了有大批歌手到場外，現場亦企滿一眾歌迷，場面十分墟冚！以下會將整理今日記招的7大重點！

叱咤 頒獎禮 真係好熱鬧！
真係好熱鬧！（圖片來源：[email protected] 商業電台）

1.MIRROR突然現身 出席頒獎禮或有轉機

MIRROR因為將於明年1月舉行演唱會補場，早前曾表示可能會缺席頒獎禮。而今天MIRROR以齊人姿態現身記招，未知出年1月1號的頒獎禮會否有出席的轉機！

叱咤 頒獎禮 MIRROR今日齊人現身記招。
MIRROR今日齊人現身記招。（圖片來源：[email protected] 商業電台）

2.姜糖霸最多位超威水 神徒正對台反勝

有MIRROR的活動現場必定會有大批鏡粉，早前已有不少粉絲在昂坪紮營等候，為求活動當日可以霸個靚位應援偶像。從今日的直播來看，藝人必經的紅地毯之路掛滿了姜濤的banner，其次便是Anson Lo的banner，而正對台的位置則主要企滿一眾神徒，略勝姜濤的粉絲一籌！

叱咤 頒獎禮 而正對台的位置則主要企滿一眾神徒，略勝姜濤的粉絲一籌！
而正對台的位置則主要企滿一眾神徒，略勝姜濤的粉絲一籌！（圖片來源：[email protected] 商業電台）
叱咤 頒獎禮 除了姜濤的banner，其次便是Anson Lo的banner。
除了姜濤的banner，其次便是Anson Lo的banner。（圖片來源：叱咤記招截圖）
叱咤 頒獎禮 Anson Lo的粉絲佔據了正對台的位置。
Anson Lo的粉絲佔據了正對台的位置。（圖片來源：叱咤記招截圖）
叱咤 頒獎禮 直播畫面可見正對台位置企滿神徒。
直播畫面可見正對台位置企滿神徒。（圖片來源：叱咤記招截圖）

3.炎明熹華麗現身 同MC企到離行離迾

炎明熹（Gigi）今日亦有現身記招，她上台後與MC張天賦並排企，而Gigi未知是否因為與MC唔太熟的關係，兩個人企到離行離迾，場面略顯尷尬。之前保錡@ERROR邀炎明熹合照惹來不少罵聲，可能MC張天賦怕再「中招」，寧願擰歪面！

叱咤 頒獎禮 炎明熹今日亦有現身記招。
炎明熹今日亦有現身記招。（圖片來源：叱咤記招截圖）
叱咤 頒獎禮 相比起牙妹同MC的距離，炎明熹與MC企得勁開。
相比起牙妹同MC的距離，炎明熹與MC企得勁開。（圖片來源：網上圖片）

4.阿妹@Lolly Talk戰鬥格搶盡風頭

大熱女團Lolly Talk亦有參與今日的記招，8位成員均以超似婚紗的造型現身。而成員黃敏蕎（阿妹）更以戰鬥格登場，以一件連身的低胸禮服示人，十分性感！而AnsonBean的巨石羽絨造型亦十分搶鏡，大熱天時著超厚羽絨同阿妹的造型超大反差！

叱咤 頒獎禮 牙妹以低胸禮服示人。
牙妹以低胸禮服示人。（圖片來源：叱咤記招截圖）
叱咤 頒獎禮 牙妹的造型十分搶鏡。
牙妹的造型十分搶鏡。（圖片來源：叱咤記招截圖）

5.Sica「搶閘」出場勁搞笑

唐劍康（當奴）介紹新人出場時，何洛瑤（Sica）意外「搶閘」，本身正興奮打招呼的Sica在聽到當奴讀出邱彥筒（Marf）的名字時，嚇到即刻跑翻後台，比翻Marf出場！

叱咤 頒獎禮 Sica意外「搶閘」，聽到唔係自己出場時嚇到跑翻後台。
Sica意外「搶閘」，聽到唔係自己出場時嚇到跑翻後台。（圖片來源：叱咤記招截圖）
叱咤 頒獎禮 Marf在Sica的烏龍出場後快步出場，
Marf在Sica的烏龍出場後快步出場，（圖片來源：叱咤記招截圖）

6.ANSONBEAN造型似足cosplay

當中ANSONBEAN身穿啡色羽絨登場，甚至由頭包到落腳，站在台上與身旁的Marf@COLLAR、陳蕾的背心短褲造型形成超大對比，網友看到後都表示：「乜今日咁凍咩？」最搞笑是有網友覺得ANSONBEAN的造型好像cosplay緊《竉物小精靈》的小拳石！

叱咤 頒獎禮 ANSONBEAN的造型好像cosplay緊《竉物小精靈》的小拳石！
ANSONBEAN的造型好像cosplay緊《竉物小精靈》的小拳石！（圖片來源：叱咤記招截圖）
叱咤 頒獎禮 ANSONBEAN的造型足足係陳蕾嘅兩倍！
ANSONBEAN的造型足足係陳蕾嘅兩倍！（圖片來源：叱咤記招截圖）

7.投票系統更新 唔認證冇票投

在記招完結前，DJ謝茜嘉特別提及新的投票機制，並提醒已經登記過903會員的歌迷需要重新認證電話號碼，以方便即將開始的投票！另一方面，有網友發現今年投票方式與過去不同，表示：「咤叱903更新系統！投票需重新認證手機號碼！未實名嘅太空卡sss…宣告失效？」意味例如《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎》的「大獎」改以實名投票進行。

不少網民紛紛留言：「Mirror終於玩完了」、「返個獎比林家謙」、「搵KK園幫手」、「本身持有超過100個number嘅粉絲表示⋯⋯」等等。

叱咤 頒獎禮 所有用戶必須完成電話認證才能投票！
所有用戶必須完成電話認證才能投票！（圖片來源：網上圖片）
叱咤 頒獎禮 即使是已經認證過的電話號碼，今次投票仍然需要重新認證。
即使是已經認證過的電話號碼，今次投票仍然需要重新認證。（圖片來源：網上圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：叱咤記招截圖、網上圖片

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