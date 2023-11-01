叱咤2023｜鏡粉昂坪紮營瞓幾日等睇MIRROR 當奴開咪呼籲勿通宵排隊
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一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1號舉行，大會今年仍選址大嶼山昂坪市集舉行記招，並將日前定為11月2日。據悉MIRROR將出席是次活動，消息一出已令不少粉絲即刻趕去昂坪，展開為期5日的紮營等偶像之旅，更令當奴不得不在節目中呼籲各位切勿通宵等候！
為見偶像通排 沒有最早只有更早
作為本地人氣男團，MIRROR每次出席活動必定會有大批粉絲到場支持，只是通排見偶像的現象越來越嚴重，由早1日去排隊演變成現在早幾日，惡性循環下令大家次次都要鬥早，今次昂坪記招就是例子。早前（10月30日）在網上流傳一張疑似昂坪市集的CCTV截圖，可見現場已有不少帳篷，相信情況將維持至活動結束。
當奴緊急開咪呼籲粉絲切勿通排
有見通宵排隊的情況十分嚴重，商台叱咤903總監的DJ當奴（唐劍康）於電台節目《聖艾粒LaLaLaLa》時段內呼籲各位歌迷不要通宵排隊：「基於安全理由，我哋強烈唔建議大家上去（昂坪）通宵等歌手」，並提醒已到場的粉絲切記要聽從在場工作人員的指示。
日夜溫差增添通排困難
昂坪的氣溫向來與市區差幾度，再加上最近天氣不穩定，日頭熱夜晚凍，為各位粉絲通宵等候增加了不少的困難！其實去年叱咤記招舉行前夕，同樣有粉絲到場紮營，當時遇上冷鋒抵港，姜濤都忍不住在IG post限時動態叫fans們保重身體！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@cr881903、[email protected]、網上圖片、IG@keung_show