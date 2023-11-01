叱咤2023｜鏡粉昂坪紮營瞓幾日等睇MIRROR 當奴開咪呼籲勿通宵排隊

一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1號舉行，大會今年仍選址大嶼山昂坪市集舉行記招，並將日前定為11月2日。據悉MIRROR將出席是次活動，消息一出已令不少粉絲即刻趕去昂坪，展開為期5日的紮營等偶像之旅，更令當奴不得不在節目中呼籲各位切勿通宵等候！