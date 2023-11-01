叱咤 頒獎禮

叱咤2023｜鏡粉昂坪紮營瞓幾日等睇MIRROR 當奴開咪呼籲勿通宵排隊

最新娛聞
charlottema
廣告

一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1號舉行，大會今年仍選址大嶼山昂坪市集舉行記招，並將日前定為11月2日。據悉MIRROR將出席是次活動，消息一出已令不少粉絲即刻趕去昂坪，展開為期5日的紮營等偶像之旅，更令當奴不得不在節目中呼籲各位切勿通宵等候！

叱咤 頒獎禮 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於明年1月1號舉行。
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於明年1月1號舉行。（圖片來源：IG@cr881903）
叱咤 頒獎禮 MIRROR將出席11月2號的記招。
MIRROR將出席11月2號的記招。（圖片來源：[email protected]

為見偶像通排 沒有最早只有更早

作為本地人氣男團，MIRROR每次出席活動必定會有大批粉絲到場支持，只是通排見偶像的現象越來越嚴重，由早1日去排隊演變成現在早幾日，惡性循環下令大家次次都要鬥早，今次昂坪記招就是例子。早前（10月30日）在網上流傳一張疑似昂坪市集的CCTV截圖，可見現場已有不少帳篷，相信情況將維持至活動結束。

叱咤 頒獎禮 網上流傳一張疑似昂坪市集的CCTV截圖。
網上流傳一張疑似昂坪市集的CCTV截圖。（圖片來源：網上圖片）
叱咤 頒獎禮 現場已見粉絲將物質擺放在地上。
現場已見粉絲將物質擺放在地上。（圖片來源：網上圖片）
叱咤 頒獎禮 有姜糖更post出帳篷內的照片。
有粉絲post出帳篷內的照片。（圖片來源：網上圖片）
叱咤 頒獎禮 據悉現場的粉絲更因位置問題而有「拗撬」。
據悉現場的粉絲更因位置問題而有「拗撬」。（圖片來源：網上圖片）

當奴緊急開咪呼籲粉絲切勿通排

有見通宵排隊的情況十分嚴重，商台叱咤903總監的DJ當奴（唐劍康）於電台節目《聖艾粒LaLaLaLa》時段內呼籲各位歌迷不要通宵排隊：「基於安全理由，我哋強烈唔建議大家上去（昂坪）通宵等歌手」，並提醒已到場的粉絲切記要聽從在場工作人員的指示。

叱咤 頒獎禮 當奴特意在電台節目呼籲粉絲不要通排。
當奴特意在電台節目呼籲粉絲不要通宵等偶像。（圖片來源：IG@donaldtong）

日夜溫差增添通排困難

昂坪的氣溫向來與市區差幾度，再加上最近天氣不穩定，日頭熱夜晚凍，為各位粉絲通宵等候增加了不少的困難！其實去年叱咤記招舉行前夕，同樣有粉絲到場紮營，當時遇上冷鋒抵港，姜濤都忍不住在IG post限時動態叫fans們保重身體！

叱咤 頒獎禮 資料顯示這幾天的溫差較大。
資料顯示這幾天的溫差較大。（圖片來源：網上圖片）
叱咤 頒獎禮 加上昂坪的氣溫較低，令通排的粉絲更辛苦。
加上昂坪的氣溫較低，令通排的粉絲更辛苦。（圖片來源：網上圖片）
叱咤 頒獎禮 去年姜濤就因粉絲通排叱咤記招而post story叫fans照顧好自己。
去年姜濤就因粉絲通排叱咤記招而post story叫fans照顧好自己。（圖片來源：IG@keung_show）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@cr881903、[email protected]、網上圖片、IG@keung_show

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 