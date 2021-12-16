叱咤樂壇頒獎典禮｜MIRROR作品跌出7強 商台小編「爆內幕」：配票失敗

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》日前正就「叱咤樂壇我最喜愛」系列獎項進行公開投票，而商台今日（16號）亦在官方宣布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」7強走勢，豈料MIRROR作品一首都冇今人大跌眼鏡，連商台「小編」都忍唔住講出「真心話」被瘋狂揶揄！