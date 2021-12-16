叱咤樂壇頒獎典禮｜MIRROR作品跌出7強 商台小編「爆內幕」：配票失敗
《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》日前正就「叱咤樂壇我最喜愛」系列獎項進行公開投票，而商台今日（16號）亦在官方宣布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」7強走勢，豈料MIRROR作品一首都冇今人大跌眼鏡，連商台「小編」都忍唔住講出「真心話」被瘋狂揶揄！
文：東方新地 ｜圖：[email protected] 商業電台、「鏡粉」聊天室
MIRROR跌出7強
依上圖所見，最新的投票走勢中，7強分別有張敬軒、MC張天賦、C AllStar、以及MIRROR四子姜濤、Anson Lo、Edan、Ian，反而今年推出的MIRROR團歌〈BOSS〉冇份。不少網民都留言替MIRROR團歌未能入圍感到可惜，留言「冇Warrior，真係投唔到Boss落手」、「Mirror 上年度最具代表牲團歌係“Warrior “」、「Fans冇團魂」等等。
商台小編講「真心話」成話題
MIRROR跌出7強實在令不少網民失望，當中可能還包括埋商台Facebook的小編。在商台7強的Post發佈之後，商台小編將原貼原地「分享」，並加上一句「真心話」：「配票失敗，𠝹死左成隊」。結果此貼被網民Cap低，更廣泛流傳成話題，不少網友都讚「商台小編」說話中肯一矢中的！而有部分網民更認為「商台小編」其實可能係忠實鏡粉，諗住做個反操作，用激將法力谷〈BOSS〉重反7強位置，「難得903小編咁中肯啊」、「冒死出Post」等，成為不少粉聊天室的話題！不過此貼事後已被刪除。