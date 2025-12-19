叱咤「最歌」五強出爐 大熱門意外出局 姜濤有望衝六連霸

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲五強戰場正式開打，MIRROR成員強勢佔據三個席位，姜濤有望創下連續六年奪獎的驚人紀錄。然而最令人意外的是，被視為大熱門的Gareth.T《用背脊唱情歌》竟然在八強階段慘遭淘汰，這個結果震驚了不少樂迷。究竟這場音樂戰爭最終會花落誰家，背後又隱藏著什麼競爭策略。