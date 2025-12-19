叱咤「最歌」五強出爐 大熱門意外出局 姜濤有望衝六連霸
Gareth.T大熱歌曲意外出局震驚
最令人意外的結果是，被視為大熱門的Gareth.T《用背脊唱情歌》竟然在八強階段慘遭淘汰，未能晉身五強。這首歌曲在年內獲得不少好評，許多樂迷都預期它能夠進入最後決戰，但投票結果卻出人意料。
姜濤有望創下六連霸歷史紀錄
姜濤憑藉《好得太過份》在「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上，連續第五年奪得「我最喜愛的歌曲」大獎，追平了張學友和陳奕迅的紀錄，創下「五連霸」紀錄。這五首歌曲分別是2020年的《蒙著嘴說愛你》、2021年的《Dear My Friend,》、2022年的《作品的說話》、2023年的《濤》和2024年的《好得太過份》。如今姜濤憑藉《On a SunnyDay》再次進入五強，有望創下前無古人的六連霸紀錄，這將成為叱咤樂壇史上的重要里程碑。
最終決戰一觸即發誰能稱王
隨著五強名單正式確定，最終決戰即將展開。MIRROR三子的強勢表現顯示了組合的巨大影響力，但林家謙和MC張天賦的突圍也證明了音樂多元化的趨勢。姜濤能否延續其統治地位創下六連霸，還是會有新的黑馬殺出重圍，這場音樂戰爭的最終結果將在2026年1月1日的頒獎典禮上揭曉，屆時必將成為全城焦點。
MIRROR三子突圍而出搶佔五強席位
《PURDORI呈獻 2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於12月15日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及全新商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」進行投票。截至今日中午12時，第二階段投票正式完結，五強名單正式出爐。MIRROR成員表現強勁，盧瀚霆《Lemonade》、姜濤《On a SunnyDay》及陳卓賢《給千億顆星選中的二人》成功突圍而出，佔據五強中的三個席位，展現了驚人的粉絲動員力。
林家謙張天賦成功殺出重圍
除了MIRROR三子外，林家謙憑藉《四月物語》及MC張天賦的《說謊者》亦成功躋身五強行列。林家謙作為獨立音樂人能夠在群雄環伺的競爭中脫穎而出，證明了其音樂實力獲得廣泛認同。而MC張天賦的《說謊者》能夠在眾多強敵中突圍，同樣展現了其獨特的音樂魅力和粉絲支持度。這五首歌曲將進入最後決戰階段，爭奪「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」這個重量級獎項。