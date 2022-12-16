叱咤2022｜我最喜愛歌曲10強投票結果出爐！鏡仔佔6位
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》我最喜愛的歌曲10強投票結果
第一階段
由2022年12月12日中午12時至12月16日中午12時，從2021年度第50週至2022年度第50週903專業推介所有新上榜歌曲（共271首，不計remix版）選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段
由2022年12月19日中午12時至12月23日中午12時，從最後十強歌曲中選出最後五強。
最後階段
將於2023年1月1日晚上，在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。
叱咤2022｜「我最喜愛的歌曲」10強走勢
10強走勢 （排名不分先後次序）
1. Elevator – 呂爵安
《Elevator》其實人生就好像乘搭升降機，要停多少層，會遇到甚麼人和事，我們都控制不到。既然現實不一定在掌握之中，倒不如take it easy，放鬆一點反而更好？
2. MM7 – 柳應廷
《MM7》由The Hertz作曲，小克填詞，王雙駿監制。
更多：「MM7」究竟點解？年度12大潮語排行＋解釋
3. Mr. Stranger – 盧瀚霆
繼上次〈Megahit〉獲得大家的喜愛，新作〈Mr. Stranger〉繼續由紀佳松Jeremy G夥拍Daniel Kim，再加上Antoine ‘Adile’ Aboulkassim打造旋律，Edward Chan監製，王樂儀填詞。Anson Lo在這首帶有暗黑風格的舞曲中植入個人感受，以第一身為大家介紹這位陌生人先生。
4. We All Are – MIRROR
《We All Are》係Mirror演唱會事故後，團隊再重新出發之作，由徐浩作曲、編曲兼監制，Mirror全隊參與填詞。
5. 老派約會之必要 – MC 張天賦
穿越永恆的情歌《老派約會之必要》，由MC與GooChan合力制作，並請到填詞人黃偉文寫出浪漫故事，徐浩監制。
6. 作品的說話 – 姜濤
「用作品說話」，姜濤常掛口邊一句。九胎《鏡中鏡》是姜濤了解並尋回內在自我的過程；十胎《作品的說話》是他向外界呼喊及勸勉的心聲。九胎是與自己和解；十胎是盼世界和解。
從Verse的散亂及完全不押韻，到Pre-Chorus局部押韻，再到副歌的完全工整押韻――象徵著世界從混沌中逐漸邁向和平，漫長文明旅途上逐漸明心見性。也是希冀，也是關懷；破鏡重圓，繼續說話。
7. 到底發生過什麼事 – Dear Jane
今年Dear Jane推出的第二首作品，劇場版MV仲請到兩位女主角，校花泰妹及女神鄧麗欣來演譯一場心力交瘁的愛情經歷。由成員Howie作曲，黃偉文填詞，Howie、Tim與關禮琛監制。
8. 某種老朋友 – 林家謙
今年首次開個人演唱會的林家謙都推出了第三張個人專輯，當中第一主打歌《某種老朋友》成功打入十強，由《富士山下》作曲人澤日生創作，林夕填詞，並由林家謙與澤日生共同監街。
9. 留一天與你喘息 – 陳卓賢
由Ian親自作曲，更曾經透露過因為自己童年時由外婆照顧，因此他創作了此曲給外婆，以思念家人，亦是感謝粉絲的作品。
10. 賽勒斯的愛 – 張敬軒
能任意穿越現實與元宇宙的賽勒斯，為生活錯下一個決定，對明明心儀的都斷言拒愛。誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，誰知情感的穿透力令人意想不到，既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。
故事就是從這裡開始，張敬軒飾演賽勒斯，當他驚覺自己所犯的錯泥足深陷，令女主角（Elizabeth Tang 飾）交出寶貴的心臟予獨裁者（朱栢康 飾），於是試圖奮力挽救，甚至以身犯險，可惜最終令自己身陷險地。
MV以電腦動畫描繪出元宇宙，賽勒斯只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間，成功找回女主角，二人重踏起點，重燃愛念。當傷痛可穿透多重宇宙，愛的力量更加可修補遺漏，並成功撼動看似牢不可破的瘋癲世界，復元到美好的剎那時候。
縱然故事是虛構，但能修補缺失的能耐，正是你我最想擁有，就算只是在另一宇宙達成，那份避世的安逸，溫暖的慰藉，不多不少正好讓你捱過現實的混亂，好讓你有一刻，擁有一片真正的安寧。
重溫MC助理出口術誓要贏鏡仔奪男歌手 惹火言行受非議
MC張天賦私人助手Yee Yee為撐主子又發功，以打低MIRROR、張敬軒奪《2022年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》的「我最喜愛男歌手」為目標，連日不斷出口術，聲稱為華納歌手們著想，不要分薄票源，不停兇FC成員要All in MC，否則「等睇華納全軍覆沒」，Yee Yee容不下任何下反對聲音，同粉絲們掀罵戰。
MC張天賦助手Yee Yee目標贏「我最喜愛男歌手」
MC張天賦私人助理Yee Yee之前連番惹火言論，衝著洪嘉豪而來，成為新聞熱話，幸MC同洪嘉豪兄弟情不變。MC張天賦今年初在叱咤頒獎禮奪「生力軍男歌手金獎」，人氣大旺，今年推出的《小心地滑》成績斐然，實力再被肯定。今年打入叱咤「我最喜愛男歌手」十強，與MIRROR人氣成員、張敬軒、林家謙及洪嘉豪一起爭獎。而投票第二階段正式開始，MC張天賦助手Yee Yee為主子能打入5強及撼贏對手們而四圍拉票，在MC Fans Club寄出拉票電郵，叫大家務必All in MC，否則等睇華納全軍覆沒。
MC張天賦助手稱遭洪嘉豪𠝹票
Yee Yee身為FC的管理員，發出拉票電郵「今年有票源重複，只會畀人不斷𠝹票，要贏鏡仔，每個賦二代都要更加出多啲力拉多幾票返嚟！唔係講笑，唔All in張天賦就等睇華納全軍覆沒，五鏡入五強嗰陣對方真係多謝我哋啦！每人目標要為MC拉20票，有幾多拉幾多！」收到電郵的粉絲稱以為是電騙，不少紛絲認為她所指的重複票源、被人𠝹票，是指洪嘉豪，「出口術叫華納家族支持者都全投MC，講到為華納著想，好奸呀佢」、「亂傳啲風出嚟，想嘉豪班院友都投MC。」
「明明MC對鏡仔、軒公係五五波」
除了在FC發功，更在TG群組同時帶風向，Yee Yee稱對手不止鏡仔，還遭「而家MC對手唔止鏡仔，仲被自己兄弟𠝹票」，為免全公司全軍覆沒，要集中票源，「今年明明有機會，點知仲要被自己人𠝹票」、「明明MC本身都打贏鏡仔同軒公係五五波，依家變咗讓半臂」，網民不滿Yee Yee指MC遭洪嘉豪𠝹票，亂帶風向，有粉絲表達意見，Yee Yee即同人開拖，「有咩問題呀？」、「支持自己偶像，而將所有其他人視為競爭對手，真心撐自己粒星嘅fans唔會覺得有問題，除非嗰個人喺度但重要關頭本命根本唔係MC」
賦二代怕助手言行拖累MC張天賦
有網民MC今年又開騷又有大熱歌曲，廣告人氣不斷，而MIRROR休團，等內在外在因素，MC贏面都高，但因Yee Yee言行卻會影響MC的票源，指她撐主子MC無問題，但身為MC助手及FC管理員，態度惡劣又出口術等低劣行為，深怕會影響MC形象，兼成反效果，「賦二代固之然會投票，而家係要拉外面人嘅票，被佢咁搞一搞，啲人唔投MC改投其他人啦」，直指佢幫倒忙，「MC為自己前途真係炒咗佢」、「MC太念舊對人太好，搞到有Yee Yee呢個人係度搞亂檔」、「MC容忍度真高。」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap