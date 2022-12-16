叱咤2022｜我最喜愛歌曲10強投票結果出爐！鏡仔佔6位

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，日前已展開了「我最喜愛的歌曲」十強投票，結果於今日（12/16）中午出爐，全男班入圍，當中Mirror成員佔了6首。另外，MC張天賦繼痛失「我最喜愛的男歌手」後，今年Hit爆單曲入圍十強，唔知佢又能否再爭奪入五強之位呢？