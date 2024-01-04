叱咤2023｜姜濤奪我最喜愛的歌曲大獎 森美解釋「冇得唱」真正原因
姜濤奪獎被硬Cut表演環節森美簡單解話
當晚姜濤在台上已經請台下的肥仔上台一起跳《濤》，但森美卻一句：「喺度再次畀啲掌聲，多謝晒，今晚我哋所有獎項已經頒發完畢。」惹來網民嘩然。森美近日出席TVB節目《Home即是識》節目錄影回覆傳媒提問，簡單解釋了姜濤「冇得唱」真正原因，他指出如果首歌之前拎了獎而唱過，通常不會再唱該首歌。
森美澄清張敬軒「同曲三唱」基於1重要原則
森美再補充張敬軒可以「同曲三唱」是基於拿的是歌手獎：「至於點解張敬軒可以唱三次，因為佢得獎情況唔同，佢攞嘅唔係歌曲獎係歌手獎，咁佢要唱啦，通常唱片公司會提出幾首歌，因為通常一晚有三首歌，可能一首歌兩個歌手獎，因為歌曲獎同歌手獎係兩種獎。」由於兩個獎類別不同，他再講：「一個係歌曲獎，一定要唱返嗰一首，咁你再攞嘅話就可以再唱，可以攞到男歌手金獎就唱歌啦，攞到至尊唱片又唱喎，咁你攞埋最喜愛歌手獎又唱喎，但都冇歌曲嘅，因為都係歌手獎。」
森美提議姜濤用作品說話
至於姜濤在頒獎禮上奪獎時只說了：「多謝，我會做好啲，多謝。」而森美接話時說了：「講少啲冇所謂，唱多啲好歌，用你嘅好音樂繼續淹蓋我哋。」森美解釋背後原因是就算他當時說得少也沒關係，只要唱好歌就夠了。森美表示其實他亦希望得獎者可以多說一點得獎感受，多謝的原因等，自己反而希望他們多說一點。
森美回應十大歌曲不能投票原因
另一方面，有網友指只可以現場投一首歌曲，感覺不公平，森美認為公平之處是歌手們在同一個賽制之下角逐，「所以我覺得同一個獎項當中其實係公平嘅。」之後他解釋為什麼十大歌曲不能投票，因為以DJ播歌的次數來定，以符合專業推介，因此每個獎項都有它的機制。森美亦有提到如果下年希望男歌手獎亦現場投票，可以向主辦方提出。
叱咤2023｜姜濤繼續冧莊「我最喜愛的歌曲」
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」是由現場觀眾一人一票投出，而姜濤的fans「姜糖」今年繼續為偶像搏到盡，四出搵飛為求投姜濤一票。而姜濤今晚亦不負重望，憑5055票（A區915票、B區1926票、C區1517票、D區697票），共47.4%的投票率，冧莊「我最喜愛的歌曲」，成為該獎的4連霸得主。
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