叱咤樂壇流行榜頒獎禮

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜完整得獎名單出爐 張敬軒相隔十年再封王

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東方新地

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叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 完整得獎名單｜今晚2024年1月1日晚上7時於亞洲國際博覽館 ARENA舉行，以下是今年的得獎名單及賽果由《東方新地》現場即時更新，《新假期》編輯部亦附上2021及2022年賽果以方便對照：

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜完整得獎名單出爐

張敬軒奪我最喜愛的男歌手

張敬軒繼2014年首奪「我最喜愛的男歌手」（當年對手係 羅力威、周柏豪、陳奕迅、張智霖）後，相隔十年擊敗姜濤、陳卓賢、尹光和Anson Lo盧瀚霆再封王！得獎一刻，軒公開心到大叫︰

「多謝大家，多謝每一位投票畀我嘅朋友，的確正如林海峰所講，我參加咗叱咤頒獎禮咁多年，我哋嘅生活環境、我哋嘅時代亦都變緊，但係我想喺呢度好謙卑多謝每一位今年有投票畀我嘅朋友。」

叱咤2023 得獎名單 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 plt 叱咤樂壇至尊歌曲大獎由張敬軒《隱形遊樂場》大熱奪得！
叱咤樂壇至尊歌曲大獎由張敬軒《隱形遊樂場》大熱奪得！此外張敬軒再下一城，繼2014年相隔十年重奪「我最喜愛的男歌手」！（圖片來源：東方新地）

專業推介叱咤十大2023

2023 2022 2021
叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰ 《隱形遊樂場》張敬軒 《邊一個發明了ENCORE》林家謙 《Ciao 》 RubberBand
第二位︰ 《Dum Dum》Gin Lee李幸倪 《小心地滑》張天賦 《Boss》 MIRROR
第三位︰ 《伸縮自如的愛》陳蕾 《到底發生過什麼事》Dear Jane 《俏郎君》
張敬軒
第四位︰ 《不如散步》RubberBand 《鏡中鏡》姜濤 《多喝水》 鄭融
第五位︰ 《一把火》Lolly Talk 《憶年》謝安琪 《神奇的糊塗魔藥》 林家謙
第六位︰ 《濤》姜濤 《下流社會》 陳蕾 《狂人日記》 Jer
第七位︰ 《仍然是那個少年》陳健安 《留一天與你喘息》陳卓賢 《集合吧！地球保衛隊》 C AllStar
第八位︰ 《世一》MC張天賦 《笑住喊》Gareth.T 《風的形狀》 岑寧兒
第九位︰ 《收到收到》Jay Fung馮允謙 《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤 《Megahit》 Anson Lo
第十位︰ 《Little Magic》炎明熹 《Freakin’ Nightmare》馮允謙 《荊棘海》泳兒

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎

2023 2022 2021
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手 張敬軒 盧瀚霆 姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手 陳蕾 鄭欣宜 鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合 MIRROR MIRROR MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲 《濤》姜濤 《作品的說話》 姜濤 《Dear my friend,》 – 姜濤

叱咤樂壇男歌手（金/銀/銅獎）

2023 2022 2021
金獎︰ 林家謙 林家謙 張敬軒
銀獎︰ MC張天賦 馮允謙 林家謙
銅獎︰ Ian陳卓賢 張天賦 馮允謙

叱咤樂壇女歌手（金/銀/銅獎）

2023 2022 2021
金獎︰ 陳蕾 鄭欣宜 鄭欣宜
銀獎︰ Gin Lee李幸倪 泳兒 黃妍
銅獎︰ Serrini 黃姸 林欣彤

叱咤樂壇組合

叱咤樂壇組合 2023 2022 2021
金獎︰ Dear Jane MIRROR C AllStar
銀獎︰ Lolly Talk Dear Jane MIRROR
銅獎︰ COLLAR COLLAR Dear Jane

叱咤樂壇唱作人

叱咤樂壇唱作人 2023 2022 2021
金獎︰ 林家謙 林家謙 林家謙
銀獎︰ 陳蕾 馮允謙 馮允謙
銅獎︰ Ian陳卓賢 Ian陳卓賢 林奕匡

叱咤樂壇生力軍男歌手

叱咤樂壇 2023 2022 2021
生力軍男歌手金獎 Jeffrey魏浚笙 李駿傑 張天賦
生力軍男歌手銀獎 林智樂 陳宗澤 呂爵安
生力軍男歌手銅獎 Marco@P1X3L 黃明德 曾比特

叱咤樂壇生力軍女歌手

叱咤樂壇 2023 2022 2021
生力軍女歌手金獎 Marf@COLLAR 雲浩影 張蔓姿
生力軍女歌手銀獎 NANCY KWAI 歸綽嶢 張蔓莎 炎明熹
生力軍女歌手銅獎 Sica 何洛瑤 kayan9896 姚焯菲

叱咤樂壇生力軍組合

叱咤樂壇生力軍組合 2023 2022 2021
金獎︰ Beanies COLLAR 石山街
銀獎︰ XiX Lolly Talk MC $oHo & KidNey
銅獎︰ N9 STRAYZ P1X3L

叱咤樂壇曲/詞/編/監及至尊唱片大獎

2023 2022 2021
叱咤樂壇作曲人大獎︰ 林家謙 Gareth.T 林家謙
叱咤樂壇編曲人大獎︰ 黃兆銘 王雙駿 林家謙
叱咤樂壇監製大獎︰ Edward Chan T-Ma Edward Chan
叱咤樂壇填詞人大獎︰ 黃偉文 黃偉文 黃偉文
叱咤樂壇至尊唱片大獎︰ 《in Rhythm》陳柏宇 《MEMENTO》林家謙 《The Brightest Darkness》張敬軒

叱咤2023｜我最喜愛男歌手5強！尹光人氣勁打敗MC (不斷更新)

出局林家謙、Jer柳應廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安、MC張天賦

叱咤2023 得獎名單 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 plt 叱咤 「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」2023年度最後5強正式誕生
「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」2023年度最後5強正式誕生（圖片來源IG@cr881903）

叱咤2023｜我最喜愛女歌手5強 欣宜Gin Lee穩入 Marf被Out

叱咤2023 得獎名單 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 plt 叱咤 「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」2023年度最後5強
「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」2023年度最後5強（圖片來源IG@cr881903）

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛歌曲五強名單尹光飲恨出局

叱咤2023 得獎名單 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 plt 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤
（圖片來源叱咤投票站網頁）

如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023直播？

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看投票及門票詳情

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023得獎名單是？

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，每年會頒發超過30個獎項，而每年最關注的大獎「我最喜愛的男、女歌手及組合」入圍名單包括：男歌手5強女歌手5強組合5強

圖片來源：東方新地、IG@cr881903、叱咤投票站網頁、東方新地

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