叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜完整得獎名單出爐 張敬軒相隔十年再封王

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 完整得獎名單｜今晚2024年1月1日晚上7時於亞洲國際博覽館 ARENA舉行，以下是今年的得獎名單及賽果由《東方新地》現場即時更新，《新假期》編輯部亦附上2021及2022年賽果以方便對照：