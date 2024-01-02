叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜完整得獎名單出爐 張敬軒相隔十年再封王
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叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023 完整得獎名單｜今晚2024年1月1日晚上7時於亞洲國際博覽館 ARENA舉行，以下是今年的得獎名單及賽果由《東方新地》現場即時更新，《新假期》編輯部亦附上2021及2022年賽果以方便對照：
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜完整得獎名單出爐
張敬軒奪我最喜愛的男歌手
張敬軒繼2014年首奪「我最喜愛的男歌手」（當年對手係 羅力威、周柏豪、陳奕迅、張智霖）後，相隔十年擊敗姜濤、陳卓賢、尹光和Anson Lo盧瀚霆再封王！得獎一刻，軒公開心到大叫︰
「多謝大家，多謝每一位投票畀我嘅朋友，的確正如林海峰所講，我參加咗叱咤頒獎禮咁多年，我哋嘅生活環境、我哋嘅時代亦都變緊，但係我想喺呢度好謙卑多謝每一位今年有投票畀我嘅朋友。」
專業推介叱咤十大2023
|2023
|2022
|2021
|叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰
|《隱形遊樂場》張敬軒
|《邊一個發明了ENCORE》林家謙
|《Ciao 》 RubberBand
|第二位︰
|《Dum Dum》Gin Lee李幸倪
|《小心地滑》張天賦
|《Boss》 MIRROR
|第三位︰
|《伸縮自如的愛》陳蕾
|《到底發生過什麼事》Dear Jane
|《俏郎君》
張敬軒
|第四位︰
|《不如散步》RubberBand
|《鏡中鏡》姜濤
|《多喝水》 鄭融
|第五位︰
|《一把火》Lolly Talk
|《憶年》謝安琪
|《神奇的糊塗魔藥》 林家謙
|第六位︰
|《濤》姜濤
|《下流社會》 陳蕾
|《狂人日記》 Jer
|第七位︰
|《仍然是那個少年》陳健安
|《留一天與你喘息》陳卓賢
|《集合吧！地球保衛隊》 C AllStar
|第八位︰
|《世一》MC張天賦
|《笑住喊》Gareth.T
|《風的形狀》 岑寧兒
|第九位︰
|《收到收到》Jay Fung馮允謙
|《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤
|《Megahit》 Anson Lo
|第十位︰
|《Little Magic》炎明熹
|《Freakin’ Nightmare》馮允謙
|《荊棘海》泳兒
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎
叱咤樂壇男歌手（金/銀/銅獎）
|2023
|2022
|2021
|金獎︰
|林家謙
|林家謙
|張敬軒
|銀獎︰
|MC張天賦
|馮允謙
|林家謙
|銅獎︰
|Ian陳卓賢
|張天賦
|馮允謙
叱咤樂壇女歌手（金/銀/銅獎）
|2023
|2022
|2021
|金獎︰
|陳蕾
|鄭欣宜
|鄭欣宜
|銀獎︰
|Gin Lee李幸倪
|泳兒
|黃妍
|銅獎︰
|Serrini
|黃姸
|林欣彤
叱咤樂壇組合
|叱咤樂壇組合
|2023
|2022
|2021
|金獎︰
|Dear Jane
|MIRROR
|C AllStar
|銀獎︰
|Lolly Talk
|Dear Jane
|MIRROR
|銅獎︰
|COLLAR
|COLLAR
|Dear Jane
叱咤樂壇唱作人
|叱咤樂壇唱作人
|2023
|2022
|2021
|金獎︰
|林家謙
|林家謙
|林家謙
|銀獎︰
|陳蕾
|馮允謙
|馮允謙
|銅獎︰
|Ian陳卓賢
|Ian陳卓賢
|林奕匡
叱咤樂壇生力軍男歌手
|叱咤樂壇
|2023
|2022
|2021
|生力軍男歌手金獎
|Jeffrey魏浚笙
|李駿傑
|張天賦
|生力軍男歌手銀獎
|林智樂
|陳宗澤
|呂爵安
|生力軍男歌手銅獎
|Marco@P1X3L
|黃明德
|曾比特
叱咤樂壇生力軍女歌手
|叱咤樂壇
|2023
|2022
|2021
|生力軍女歌手金獎
|Marf@COLLAR
|雲浩影
|張蔓姿
|生力軍女歌手銀獎
|NANCY KWAI 歸綽嶢
|張蔓莎
|炎明熹
|生力軍女歌手銅獎
|Sica 何洛瑤
|kayan9896
|姚焯菲
叱咤樂壇生力軍組合
|叱咤樂壇生力軍組合
|2023
|2022
|2021
|金獎︰
|Beanies
|COLLAR
|石山街
|銀獎︰
|XiX
|Lolly Talk
|MC $oHo & KidNey
|銅獎︰
|N9
|STRAYZ
|P1X3L
叱咤樂壇曲/詞/編/監及至尊唱片大獎
|2023
|2022
|2021
|叱咤樂壇作曲人大獎︰
|林家謙
|Gareth.T
|林家謙
|叱咤樂壇編曲人大獎︰
|黃兆銘
|王雙駿
|林家謙
|叱咤樂壇監製大獎︰
|Edward Chan
|T-Ma
|Edward Chan
|叱咤樂壇填詞人大獎︰
|黃偉文
|黃偉文
|黃偉文
|叱咤樂壇至尊唱片大獎︰
|《in Rhythm》陳柏宇
|《MEMENTO》林家謙
|《The Brightest Darkness》張敬軒
叱咤2023｜我最喜愛男歌手5強！尹光人氣勁打敗MC (不斷更新)
出局林家謙、Jer柳應廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安、MC張天賦
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛歌曲五強名單尹光飲恨出局
如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023直播？
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看投票及門票詳情
圖片來源：東方新地、IG@cr881903、叱咤投票站網頁、東方新地