叱咤2023｜炒家借「投票權」天價牟利 網民鬧爆過份：好Ｘ可悲！
賣家借叱咤「投票權」圖利網民：貴過張飛！
《叱咤》飛一票難求，不過有人利用漏洞，試圖將投票權出售，吸引想幫偶像谷票的粉絲間接「買票」，賣家更指出「只放投票權，不放飛」。賣家先提出是叫大家出價叫他投票，之後將會拍低自己的投票券，再傳給買家看以茲證明。有部分賣家未有標明價錢，讓買家自由開價，但亦有人開$1000至$2000不等，非常昂貴！其中一位賣家更提到，姜濤歌曲投票權$1300，未知是否成交。對此，不少網民表示：「投票權變咗商機，真係好Ｘ可悲」、「貴過張飛！」
最後5強 4個鏡仔鬥軒公
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」5強名單中，尹光、張天賦、林家謙、炎明熹齊齊出局，就連今年呼聲勁高的尹光首《Dear myself》都入唔到最後5強，實在可惜！5強名單全是「4個鏡仔鬥軒公」，張敬軒憑《隱形遊樂場》一打四鏡仔，惡鬥呂爵安《E先生愛人執照》、盧瀚霆《MONEY》、陳卓賢《再見 寧靜海》及姜濤《濤》。
叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」五強1. E先生 愛人執照 – Edan 呂爵安
呂爵安回歸E式情歌，推出新歌〈E先生愛人執照〉，負責填詞的Wyman提議將這成為傳統，變成系列作品，所以E先生這次又經歷了另一次愛情考驗。E先生還不只在歌曲中出現，看過彷如連續劇的MV，你會更了解E先生是如何成長，是如何面對愛情。
曲：徐浩 / 呂爵安
詞：黃偉文
編：黃兆銘
監：Edward Chan / 黃兆銘
叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」五強2. MONEY – Anson Lo盧瀚霆
Anson Lo 2023年最新派台作品《MONEY》，填詞人林寶所談及的Money，不是名詞所指的價值，而是其延伸的價值觀。金錢不是萬能，無錢？一樣可以活得自豪快樂又優雅，就是看你能否從生活中卸下經濟學，參透價值觀哲學。
作曲： Hanif Hitmanic Sabzevari/
Dennis Deko Kordnejad/
紀佳松Jeremy G (Future Sound)/ Daniel Kim
作詞：林寶
Rap詞：Anson Lo
編曲： Hanif Hitmanic Sabzevari
監製： Edward Chan
叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」五強3. 再見寧靜海 – Ian陳卓賢
曲：Ian 陳卓賢
詞：黃偉文
編：Cousin Fung
監：Ian 陳卓賢
叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」五強4. 濤 -姜濤
作曲：林家謙
作詞：黃偉文
編曲：林家謙
監製：Edward Chan / 林家謙
叱咤2023｜「我最喜愛的歌曲」五強5. 隱形遊樂場 -張敬軒
2023 年回歸唱作人首部曲 Wyman 操刀加持又一知性動人作品，荒野都可建造樂園 廢城也能重塑堡壘，要信心中那一個隱形遊樂場 能令我們乘著木馬 到達夢想彼岸。
曲：張敬軒
詞：黃偉文
編：Johnny Yim
監：張敬軒 / Johnny Yim / 廖志華
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