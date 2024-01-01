叱咤2023｜炒家借「投票權」天價牟利 網民鬧爆過份：好Ｘ可悲！

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「多謝你唱我」。一如以往「我最喜愛的歌曲」獎項鬥得相當激烈！不過，有人就在拍賣網將「投票權」轉化為新型商機！