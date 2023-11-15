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叱咤2023｜投票我最喜愛男歌手10強！尹光有份角逐獲網民呼籲力撐

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叱咤2023｜《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「多謝你唱我」，以一大片樹木森林為設計主題。本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」第一階段投票已在11月13日中午12時開始，會於11月17日星期五中午12時，「我最喜愛男歌手」10強即將誕生！

即睇《叱咤2023》投票及門票換領方法
叱咤2023 頒獎禮 叱咤 頒獎禮 真係好熱鬧！
今年《叱咤樂壇》真係好熱鬧！（圖片來源：[email protected] 商業電台）

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛男歌手10強走勢

投票走勢速報，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 12強 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰

  • MC 張天賦

  • 尹光

  • 江𤒹生

  • 呂爵安

  • 林家謙

  • 洪嘉豪

  • 姜濤

  • 柳應廷

  • 陳卓賢

  • 張敬軒

  • 馮允謙

  • 盧瀚霆

叱咤 「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 12強 截至今日中午12時，排名依筆劃序)
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 12強 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)（圖片來源：IG@cr881903）

叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR

近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。

連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：叱咤投票站網頁）
連登仔 鏡粉 叱咤2023 尹光 尹光一出場就超搞鬼。
尹光早前搞《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》（圖片來源：東方新地）

叱咤2023｜網民：只有MC先可以打低MIRROR！

不過都有網民覺得應該投MC張天賦，指MC才是最有機會打低MIRROR的人，不認同吹奏尹光的講法：「條友啲唱腔咁老土都吹奏，我投返MC算，起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「走去投尹光呢啲口水歌歌手，咪又係玩爛香港樂壇，講得出投尹光你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「投MC先有機會打抵姜B，忍痛棄光B，全家投MC」。亦有網民叫大家繼續投姜濤，指姜濤感言好重花生好好睇：「其實識玩一定投姜，想睇多次佢發台瘟！」

連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：ig＠cr881903）

更多：叱咤2023｜網民唔想再係MIRROR圍威喂攞獎 呼籲投票給尹光爭最喜愛男歌手

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜「我最喜愛的」投票走勢！

本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項會經由903會員透過官方網站進行投票，一共分為五個階段進行，最終結果一如以往會在頒獎典禮上現場公佈。

「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手、組合」投票

第一階段（2023年11月13日中午12時至11月17日中午12時）

從2022年度第47週至2023年度第47週903專業推介所有新上榜主唱之男、女歌手、組合中選出最後十強，進入第二階段投票。

第二階段（2023年11月20日中午12時至11月24日中午12時）

從各組別最後十強中選出最後五強，進入最後階段投票。

最後階段（2023年11月27日中午12時至12月1日中午12時）

從各組別最後五強中直接選出，獎項結果將於頒獎禮公佈。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」投票

第一階段（2023年12月11日中午12時至12月15日中午12時）

從2022年度第51週至2023年度第51週903專業推介所有新上榜歌曲（截止第45周，暫共244首，不計remix版）選出最後十強，進入第二階段投票。

第二階段（2023年12月18日中午12時至12月22日中午12時）

從最後十強歌曲中選出最後五強。

最後階段（2024年1月1日晚上）

在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜投票方法

投票系統更新 唔認證冇票投

在當日記招完結前，DJ謝茜嘉特別提及新的投票機制，並提醒已經登記過903會員的歌迷需要重新認證電話號碼，以方便即將開始的投票！另一方面，有網友發現今年投票方式與過去不同，表示：「叱咤903更新系統！投票需重新認證手機號碼！未實名嘅太空卡sss…宣告失效？」意味例如《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎》的「大獎」改以實名投票進行。

不少網民紛紛留言：「Mirror終於玩完了」、「返個獎比林家謙」、「搵KK園幫手」、「本身持有超過100個number嘅粉絲表示⋯⋯」等等。

投票連結

叱咤2023 頒獎禮 叱咤 頒獎禮 所有用戶必須完成電話認證才能投票！
所有用戶必須完成電話認證才能投票！（圖片來源：網上圖片）
叱咤2023 頒獎禮 叱咤 頒獎禮 即使是已經認證過的電話號碼，今次投票仍然需要重新認證。
即使是已經認證過的電話號碼，今次投票仍然需要重新認證。（圖片來源：網上圖片）

陳蕾、MC 張天賦、洪嘉豪 訪問｜ 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 記者招待會

MIRROR 訪問｜ 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 記者招待會

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圖片來源：IG@cr881903、叱咤記招截圖

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