叱咤2023｜投票我最喜愛男歌手10強！尹光有份角逐獲網民呼籲力撐
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛男歌手10強走勢
投票走勢速報，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 12強 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰
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MC 張天賦
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尹光
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江𤒹生
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呂爵安
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林家謙
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洪嘉豪
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姜濤
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柳應廷
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陳卓賢
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張敬軒
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馮允謙
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盧瀚霆
叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR
近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。
叱咤2023｜網民：只有MC先可以打低MIRROR！
不過都有網民覺得應該投MC張天賦，指MC才是最有機會打低MIRROR的人，不認同吹奏尹光的講法：「條友啲唱腔咁老土都吹奏，我投返MC算，起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「走去投尹光呢啲口水歌歌手，咪又係玩爛香港樂壇，講得出投尹光你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「投MC先有機會打抵姜B，忍痛棄光B，全家投MC」。亦有網民叫大家繼續投姜濤，指姜濤感言好重花生好好睇：「其實識玩一定投姜，想睇多次佢發台瘟！」
更多：叱咤2023｜網民唔想再係MIRROR圍威喂攞獎 呼籲投票給尹光爭最喜愛男歌手
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜「我最喜愛的」投票走勢！
本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項會經由903會員透過官方網站進行投票，一共分為五個階段進行，最終結果一如以往會在頒獎典禮上現場公佈。
「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手、組合」投票
第一階段（2023年11月13日中午12時至11月17日中午12時）
從2022年度第47週至2023年度第47週903專業推介所有新上榜主唱之男、女歌手、組合中選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段（2023年11月20日中午12時至11月24日中午12時）
從各組別最後十強中選出最後五強，進入最後階段投票。
最後階段（2023年11月27日中午12時至12月1日中午12時）
從各組別最後五強中直接選出，獎項結果將於頒獎禮公佈。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」投票
第一階段（2023年12月11日中午12時至12月15日中午12時）
從2022年度第51週至2023年度第51週903專業推介所有新上榜歌曲（截止第45周，暫共244首，不計remix版）選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段（2023年12月18日中午12時至12月22日中午12時）
從最後十強歌曲中選出最後五強。
最後階段（2024年1月1日晚上）
在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜投票方法
投票系統更新 唔認證冇票投
在當日記招完結前，DJ謝茜嘉特別提及新的投票機制，並提醒已經登記過903會員的歌迷需要重新認證電話號碼，以方便即將開始的投票！另一方面，有網友發現今年投票方式與過去不同，表示：「叱咤903更新系統！投票需重新認證手機號碼！未實名嘅太空卡sss…宣告失效？」意味例如《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎》的「大獎」改以實名投票進行。
不少網民紛紛留言：「Mirror終於玩完了」、「返個獎比林家謙」、「搵KK園幫手」、「本身持有超過100個number嘅粉絲表示⋯⋯」等等。
陳蕾、MC 張天賦、洪嘉豪 訪問｜ 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 記者招待會
MIRROR 訪問｜ 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 記者招待會
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