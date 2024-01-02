叱咤2023｜林海峰唔賣關子直接頒獎 狂爆金句句句窒到應
林海峰直指張敬軒輸俾古天樂「有冇攪錯」
林海峰整段個人show，都是用張敬軒來做主角來發揮：「張敬軒，唯獨2014年攞過一次，之前嘅勁敵大部份都係前輩，當佢嘅前輩慢慢離開頒獎台之後，佢就成為我最喜愛男歌手，點知遇到一個又一個更強勁嘅對手，去到2018年，張敬軒面對一個樂壇經歷海嘯，我打開「我最喜愛的男歌手」信封嘅時候我見到「古天樂」，我爆咗4個大字『有冇攪錯』，結果工作人員話『樂迷投票』，結果我將一個「我最喜愛男歌手」頒咗被一個影帝……」
林海峰又講MIRROR：要等到Frankie攞埋獎先到你
然後去到2020年，張敬軒面對另一樣厄運，爆發社區流行，叫「MIRROR大流行」，當初連續姜濤攞咗「我最喜愛男歌手」2年，跟住嗰年頒咗俾Anson Lo，坐係第一行，左邊一個Edan右邊一個Anson，仲要Anson都有2個，即係如果你要拎「我最喜愛男歌手」，你要等到Frankie攞埋獎先到你㗎喇，即係要等多12年先喇！
林海峰：關愛座都要讓？
林海峰笑言張敬軒今年推出《隱形遊樂場》這首至尊金曲，不過卻連呢個遊樂場都玩佢：「點知突然爆出一個尹光，關愛座都要讓？一個姜B一個光B，加埋差唔多成百歲，好多人話長江後浪推前浪，有冇見過『長江前浪被前浪推』？」
林海峰強調會繼續玩落去
林海峰續稱，自己都有反思是否玩得太盡：「年年都係咁，頒呢個「我最喜愛男歌手」林海峰又喺度玩人，好過份，有人同我講「唔好玩我啦阿Jan」，我都有反思係咪好過份，但我會繼續玩落去㗎，因為一路有一個人我玩唔到，佢一直喺台下面！」
林海峰講足3次張敬軒
林海峰繼續大讚張敬軒示範了甚麼叫「有玩未為輸」，並稱他從來沒放棄，繼續玩好他的音樂，不卑不亢：「10年磨一劍，叱咤歷史性時刻，重要嘅嘢講3次，張敬軒、張敬軒、張敬軒！！！！」
2022年惡搞《正義迴廊》 句句寸到入肺
今年雖然林海峰未有搞Solo「是但噏」環節，但就改做拍片惡搞《正義迴廊》，逐個點評有份入圍同無份入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」嘅大熱嘅男歌手。林海峰一開波就寸張敬軒喺年紀最大的「早餐界KOL」，之後又重提自己上年嚇親AnsonLo一事，事情嚴重到要判自己「終身監禁」。跟住又寸叱咤今年橫掃多獎的林家謙同MC張天賦竟然冇份入圍，相反專注拍戲嘅Edan就有份入圍，真係句句寸到入心入肺！
林海峰2022年唔敢再搞事
林海峰今日一出場就表示吸收了上次的教訓，今次頒獎不會再搞事，只會簡單讀出得獎人的姓名。隨後就直接宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的得獎者便是去年被林海峰惡搞過的Anson Lo。被林海峰玩過一次的Anson Lo一聽到自己名字的時候都不敢上台，怕被林海峰再玩多次，等到林海峰親自到台下請Anson Lo上台先敢行上台！
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