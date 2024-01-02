叱咤2023｜林海峰唔賣關子直接頒獎 狂爆金句句句窒到應

《2023年度叱咤樂壇頒獎典禮》於今日（1月1日）舉行，每年林海峰的SOLO表演都是觀眾最期待的環節之一，不過可能因為之前玩得太盡，早幾年擺MIRROR上枱令鏡粉不滿，去年他已經「笠水」唔敢再玩嘢……今年林海峰頒「我最喜愛男歌手」獎項時，竟然不再賣關子，而是直接講3次！