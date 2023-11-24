叱咤5強2023預測｜我最喜愛男、女歌手、組合五強誕生 (不斷更新)
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛男歌手5強誕生
投票走勢速報，尹光始乎未受疑抽林明禎水事件影響，仍在5強之列，勁！相反，MC 張天賦、呂爵安、林家謙、柳應廷、江𤒹生成為「炮灰」。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 5強公布 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰
尹光、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛女歌手5強誕生
另一方面，亦有一番新氣象！「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」 5強 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰
Gin Lee、Serrini、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛的組合5強誕生
「叱咤樂壇我最喜愛的組合」 5強 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰
COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MIRROR
叱咤5強2023｜尹光頂替Edan呂爵安之位！大打破過去兩年格局
現年74歲的尹光今年因AI熱潮而人氣急升，早前憑新歌《Dear Myself》打入903專業推介，不少網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，結果一呼百應，其熱度值暫時遠超其他對手！觀乎過去兩年5強名單，已連續兩年不變！男歌手5強是「張敬軒鬥4位鏡仔」局面，今年有「光B」開創樂壇的新篇章，「光B」頂替了Edan呂爵安之位！
叱咤賽果預測：姜濤、Anson Lo之爭？
近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。雖然不少網民以「我呼籲全世界票投尹光！」，變相有異軍突起，但有網民預測去到最後仍是姜濤及Anson Lo的決戰！兩面Fans早就由暗鬥變明爭，去年Anson Lo成功打破姜濤冧莊，今年姜濤能否捲土重來再勝一場？
叱咤賽果預測：欣宜4奪女歌手？
至於女歌手方面，鄭欣宜去年不但擊敗Serrini、方皓玟、陳蕾及陳凱詠（Jace）冧莊「我最喜愛的女歌手」獎外，她更是叱咤史上首位連續兩年奪得「叱咤樂壇女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」獎，創叱咤女歌手紀錄。今年，鄭欣宜神隱多月，亦無作品派台，能否4奪女歌手亦成疑！欣宜第4次入圍5強，根據往績，欣宜前3次入圍5強，最後都成功得獎。
叱咤5強2023｜張敬軒大方回應尹光打入叱咤10強
張敬軒與林家謙在昨晚（18日）於亞洲國際博覽館舉辦《The Perfect Match》拉闊音樂會，貴為樂壇頒獎典禮得獎常客的張敬軒在接受傳媒訪問時，被問到大前輩尹光打入叱咤10強的感想。張敬軒指不會視尹光為「強敵」，畢竟大家都是粉絲們票選出來，有獎固然開心，無獎就下年再努力。張敬軒並大方回應道：
我自己覺得好有啟發性。一個喺樂壇咁多年，同埋尹光哥哥佢本身除咗流行曲、時代曲之外，都有唱粵曲。佢本身嘅戲曲功底好強，所以我覺得其實係好好嘅。如果今年真係佢上到台、攞到呢個獎，我覺得對於好多真正將佢哋一生奉獻咗俾樂壇嘅人，其實我覺得好感動，我相信會全場企起身拍手。
叱咤5強2023｜林家謙搞笑「邀功」：我係佢首本名曲作曲人
尹光曾經在紅館演唱會公開感激創作「AI尹光」的網民，並向《Dear My Friend，》和《一人之境》的原唱人姜濤和林家謙道謝。對於尹光曾公開多謝自己一事，林家謙就笑指：「我期望佢會上台Que我。因為我係佢嘅首本名曲嘅作曲人，佢要多謝我寫《一人之境》。」
叱咤5強2023｜MIRROR回應得體 望能與尹光合作
今年「我最喜愛男歌手」最後10強中有六位都是MIRROR成員，包括江𤒹生、呂爵安、姜濤、柳應廷、陳卓賢及盧瀚霆。昨日（18日）MIRROR 12子出席MIRROR全團首部電影作品《12怪盜》電影互動場活動時，亦有就前輩尹光入圍叱咤10強作出回應。當被問到對網民「力撐」光B攞「我最喜愛男歌手」一事有何看法，MIRROR隊長Lokman就作代表大方回應指：「力撐啊，大家力撐就大家力撐啦，各人有各人嘅喜好。我覺得幾好啊，樂壇或者社會有多啲嘅元素，可以接納多啲嘢，咁先會繼續成長得好。你問我如果佢（尹光）攞，我都會好開心！」Lokman更指自己精通尹光的歌曲，並且假如有機會希望能夠與對方合作：「不過就要揀啲大人細路都啱聽嘅歌，盡揀啦，或者「beep」咗佢，哈哈！」
如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023直播？
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看投票及門票詳情