叱咤5強2023預測｜我最喜愛男、女歌手、組合五強誕生 (不斷更新)

叱咤五強2023｜《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合」最後5強於11月24日中午12時正式誕生！大家關心的「光B」尹光長驅直進，順利殺入5強，打破過去兩年沉悶格局！