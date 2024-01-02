叱咤2023︱艾粒講棟篤笑當眾奚落歌手 被網民鬧電台高層言論過火「零尊」

每年《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》均由一班DJ負責頒獎，昨晚（1月1日）身為電台高層和艾粒當然都有份出席，今年叱咤艾粒一如既往地，用一貫亂噏的風格在頒發「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」前講棟篤笑，更以「恐佈樂壇」做主題大開台下一班歌手的玩笑。不過，網民卻表示睇到超尷尬，指艾粒言論太過火，用自己電台高層身份去奚落唱片公司的宣傳物品……