叱咤2023︱艾粒講棟篤笑當眾奚落歌手 被網民鬧電台高層言論過火「零尊」
艾粒當眾奚落唱片公司宣傳物品 被封「職場欺凌KOL 」
艾粒昨晚在《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》頒「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」前，以「恐佈樂壇」做主題的棟篤笑作打頭陣，當中更拿出各歌手在派歌時送上的小禮物開玩笑，包括MIRROR成員AK江𤒹生送冇眼鏡嘅眼鏡盒，洪嘉豪送人頭蠟燭，和ERROR成員肥仔歌迷會送的電子磅等，仲話林智樂所送上的禮物為「紙扎屋」。網民都指呢part唔好笑之餘，又唔尊重歌手同唱片製作團隊的心意，仲聽到一班唱片公司宣傳人員聽到敢怒不敢言：「佢哋2個根本就係用電台高層身份，去奚落唱片公司宣傳物品」、「果然係職場欺凌KOL 」、「話晒都係禮物，唔好咁唔尊重人啦」。
大膽取笑Anson Lo：串AL係紙扎公仔？
有「職場欺凌KOL 」之稱的艾粒，除了奚落唱片公司宣傳物品之外，更不斷拿台下歌手開玩笑，不但笑Nancy Kwai 歸綽嶢「疑似外國人嘅生力軍」，指Nancy「成頭金頭髮，但唱嘅係廣東歌，但名全部都係英文名」，仲點名叫根本不在座位Nancy起身，成件事超無厘頭。艾粒之後更大膽指住MIRROR成員Anson Lo話「好白」，又話Anson Lo首《On》「唱九十幾百次嗰歌名」，睇到網民都話覺得好尷尬：「串AL係紙扎公仔？」、「快L啲啦，都唔知做乜」、「唔好當做節目咁亂up啦，你哋上台亂up真係唔好笑」、「頒就頒啦呢2隻野，又唔係好笑」、「呢part jm9」等。
去年叱咤扮女人 網民：當奴根本就係商台王祖藍
網民提起2人去年《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》時曾惡搞宇多田光的《First Love》，在介紹叱咤生力軍出場前，大會播出2人所拍攝的片段，片段中可見當奴反串女主角滿島光，而少爺佔就扮佐藤健，引起網民熱議。雖然當時都算搞笑，但原來大多網民都表示唔識欣賞，紛紛留言指：「Donald 基本上係商台王祖藍，淨係靠識扮女人，以為咁就係搞笑」、「又扮女人？」、「其實真係唔好笑，可唔可以唔好再扮女人」等。
艾粒過去曾余迪偉怒斥職場歧視
艾粒成員少爺占同當奴於去年2月於九展Star Hall舉行《Part2 ! 王鳳女士XYZ 銀河道士大匯演》，大玩無厘頭本色，當中一part公開商台同事余迪偉浸溫泉照片，寫上「迪偉同你浸溫泉」，引發余迪偉極度不滿，在完騷後幾個鐘，公開怒斥艾粒觸犯性取向歧視同埋職場歧視。
與艾粒是同事多年的商台DJ余迪偉就非常不快，他當時在社交網留言：「Enough is enough！你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩 ？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢 ？呢單嘢係性取向歧視同埋職場欺凌！」字裡行間完全Feel到余迪偉有幾嬲，其帖文亦有加「@」通知阿占及當奴兩位始作俑者。
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