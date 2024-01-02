叱咤2023｜陳蕾奪4獎成雙料歌后 大爆服裝有1事令自己好擔心
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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》已於昨晚（1日）在亞洲國際博覽館順利舉行，而女歌手的大贏家當然非陳蕾莫屬！成為雙料歌后的陳蕾在頒獎禮後接受訪問，除了大方分享獲獎的喜悅外，更大爆仍然在拿捏服裝的尺度中……
叱咤2023｜陳蕾收穫4獎成女歌手大贏家
陳蕾在昨晚的頒獎禮勢如破竹，先後收穫了4獎，包括「專業推介 叱咤十大」第三位、「叱咤樂壇女歌手」金獎、「叱咤樂壇唱作人」銀獎、以及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，捱足14年成為雙料歌后，更是昨晚女歌手中的大贏家！
叱咤2023｜陳蕾笑稱仍然拿捏服裝尺度中
陳蕾昨晚的服裝十分進取，除了前面以低胸示人外，其實後面的大露背更加有睇頭！不過陳蕾在接受訪問時就已經換走了戰衣，改以較為「穩陣」的禮服出場。
陳蕾在訪問時提及此服裝著得小心，表示：「中途要係咁揞住啦，同埋為發覺好多時候為用力會寒背，一寒背就好容易走光」，因此活動時都需要十分小心！陳蕾更稱自己仍然在拿捏服裝的尺度中：「仲係拿捏緊每一年上叱咤，如果有機會唱歌嘅話，究竟點樣嘅衣服先係又靚又舒服呢」。
叱咤2023｜陳蕾奪「叱咤樂壇唱作人」最激動
對於昨晚勇奪4獎的佳績，陳蕾在接受訪問時就表示自己獲「叱咤樂壇唱作人」銀獎時最激動：「正如我台上所講，唱作人呢個身分對我嚟講好重要，可能係我成為歌手的一個肯定同價值」。
如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023直播？
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看投票及門票詳情
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@pantherchan