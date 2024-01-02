叱咤2023｜陳蕾奪4獎成雙料歌后 大爆服裝有1事令自己好擔心

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》已於昨晚（1日）在亞洲國際博覽館順利舉行，而女歌手的大贏家當然非陳蕾莫屬！成為雙料歌后的陳蕾在頒獎禮後接受訪問，除了大方分享獲獎的喜悅外，更大爆仍然在拿捏服裝的尺度中……