叱咤2023｜MIRROR僅奪「我最喜愛組合」表示滿意 姜濤自爆心情複雜
Lokman承認MIRROR 2023年好少「我哋」
MIRROR去年貴為「叱咤樂壇組合金獎」，今年卻跌出金銀銅獎，敗給Dear Jane、Lolly Talk及COLLAR，最後只奪靠投票勝出的「我最喜愛組合」獎項，當時隊長Lokman代表講得獎感言時，承認MIRROR於2023年確實很少合體：「喺2023年， MIRROR嘅成員有好多作品，有電影、劇集、舞台劇、個人演唱會，又有人做導演，有好多個人嘅音樂，但係以一個音樂組合嚟講係爭少少嘅。」、又稱「2023年好多個『我』，但係好少『我哋』。」
MIRROR滿意賽果
有網民表示覺得台上領獎的MIRROR每個成員都似足苦瓜乾咁扁晒嘴，不過12子事後於慶功宴上接受傳媒訪問時，被問及對賽果是否滿意，隊長Lokman表示：「OK啊滿意啊有獎攞梗係開心啦，唔好計數量，有獎攞已經好開心。呢個『我最喜愛』係係大家投出嚟嘛，即係大家都仲好喜歡我哋，咁梗係開心啦！」張敬軒「10年磨一劍」打敗另外入選5強的姜濤、Ian、Anson Lo成為今屆「我最喜愛的男歌手」，他們都表示好替「軒公」感到高興，皆因大家都好尊敬對方，感謝他一直對MIRROR的照顧。
姜濤奪獎心情複雜 透露自己唔坐得
姜濤今年多次爆負面新聞，不過依然成功蟬聯「我最喜愛歌曲」寶座，但他承認其實心情好複雜：「今年係經歷多啲嘢，心情比較複雜，所以今日對我嚟講，係我自己今年（2023年）過去，噚日跨年自己一個人喺屋企，冇話有冇倒數，直到今日完咗先覺得（2023年）真係完咗。」去年姜濤在叱咤上跪地表演，今年表演卻全程企住完成，他表示現時腳傷OK：「我有時坐得耐，關節（有啲問題），但我係坐耐咗先會咁樣，所以大家唔使擔心，冇事冇事。」Lokman、AK及Edan都加把嘴稱：「所以而家佢都開始企多，唔坐喇！」
Stanley讚姜濤有潛質
MIRROR演唱會舉行在即，舞台安全令外界再次擔憂，Lokman透露今次舞台「唔算好多機關，以個人魅力取勝」。作為肌肉擔當的Stanley表示自己已達到操肌最高境界，更點名大讚姜濤有好大的潛質：「跌磅嚟講，姜濤好大潛質，你見佢都瘦咗好多啦，嗰range大呀嘛，得我可以咁講咋！」姜濤都默默表示「啱啊」，亦承認自己有跌磅。
叱咤2023｜MIRROR失落「叱咤樂壇組合獎」
連續三年獲得「專業推介」組合奬，去年更勇奪「叱咤樂壇組合金獎」的人氣組合MIRROR，今年竟然輸給銅獎的COLLAR、銀獎的Lolly Talk、和金獎的Dear Jane，令不少網民都跌破眼鏡。雖然失落「叱咤樂壇組合獎」，但MIRROR最後都有捧走「叱咤我最喜愛組合獎」，不過上到台就每個都好似苦瓜乾咁，人人都扁曬嘴，睇到鏡粉們都好心痛！
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