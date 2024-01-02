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叱咤2023｜MIRROR僅奪「我最喜愛組合」表示滿意 姜濤自爆心情複雜

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《叱咤樂壇流行榜頒獎禮2023》昨晚（1月1日）圓滿結束，早幾個月就已經大舉表示可能不會出席音樂頒獎禮的MIRROR，依然特意全體出席自然成為全晚最大焦點，不過最後團體幾乎坐足成晚，失落歌曲獎及組合獎項，僅奪「我最喜愛組合」而回……

Lokman承認MIRROR 2023年好少「我哋」

MIRROR去年貴為「叱咤樂壇組合金獎」，今年卻跌出金銀銅獎，敗給Dear Jane、Lolly Talk及COLLAR，最後只奪靠投票勝出的「我最喜愛組合」獎項，當時隊長Lokman代表講得獎感言時，承認MIRROR於2023年確實很少合體：「喺2023年， MIRROR嘅成員有好多作品，有電影、劇集、舞台劇、個人演唱會，又有人做導演，有好多個人嘅音樂，但係以一個音樂組合嚟講係爭少少嘅。」、又稱「2023年好多個『我』，但係好少『我哋』。」

叱咤2023 mirror Lokman承認MIRROR 2023年好少「我哋」。
Lokman承認MIRROR 2023年好少「我哋」。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

MIRROR滿意賽果

有網民表示覺得台上領獎的MIRROR每個成員都似足苦瓜乾咁扁晒嘴，不過12子事後於慶功宴上接受傳媒訪問時，被問及對賽果是否滿意，隊長Lokman表示：「OK啊滿意啊有獎攞梗係開心啦，唔好計數量，有獎攞已經好開心。呢個『我最喜愛』係係大家投出嚟嘛，即係大家都仲好喜歡我哋，咁梗係開心啦！」張敬軒「10年磨一劍」打敗另外入選5強的姜濤、Ian、Anson Lo成為今屆「我最喜愛的男歌手」，他們都表示好替「軒公」感到高興，皆因大家都好尊敬對方，感謝他一直對MIRROR的照顧。

叱咤2023 mirror 網民表示覺得台上領獎的MIRROR每個成員都似足苦瓜乾咁扁晒嘴。
網民表示覺得台上領獎的MIRROR每個成員都似足苦瓜乾咁扁晒嘴。（圖片來源：東方新地）
叱咤2023 mirror MIRROR事後訪問笑晒口，表示滿意賽果。
MIRROR事後訪問笑晒口，表示滿意賽果。（圖片來源：東方新地）

姜濤奪獎心情複雜 透露自己唔坐得

姜濤今年多次爆負面新聞，不過依然成功蟬聯「我最喜愛歌曲」寶座，但他承認其實心情好複雜：「今年係經歷多啲嘢，心情比較複雜，所以今日對我嚟講，係我自己今年（2023年）過去，噚日跨年自己一個人喺屋企，冇話有冇倒數，直到今日完咗先覺得（2023年）真係完咗。」去年姜濤在叱咤上跪地表演，今年表演卻全程企住完成，他表示現時腳傷OK：「我有時坐得耐，關節（有啲問題），但我係坐耐咗先會咁樣，所以大家唔使擔心，冇事冇事。」Lokman、AK及Edan都加把嘴稱：「所以而家佢都開始企多，唔坐喇！」

叱咤2023 mirror Lokman前排右三）、AK前排右二）及Edan後排右二）都加把嘴，解釋姜濤現時好少坐。
Lokman（前排右三）、AK（前排右二）及Edan（後排右二）都加把嘴，解釋姜濤現時好少坐。（圖片來源：東方新地）

Stanley讚姜濤有潛質

MIRROR演唱會舉行在即，舞台安全令外界再次擔憂，Lokman透露今次舞台「唔算好多機關，以個人魅力取勝」。作為肌肉擔當的Stanley表示自己已達到操肌最高境界，更點名大讚姜濤有好大的潛質：「跌磅嚟講，姜濤好大潛質，你見佢都瘦咗好多啦，嗰range大呀嘛，得我可以咁講咋！」姜濤都默默表示「啱啊」，亦承認自己有跌磅。

叱咤2023 mirror Stanley表示自己為演唱會已達到操肌最高境界，表現勁風騷。
Stanley表示自己為演唱會已達到操肌最高境界，表現勁風騷。（圖片來源：東方新地）
叱咤2023 mirror 姜濤的身形比之前瘦了少少。
姜濤的身形比之前瘦了少少。（圖片來源：東方新地）

叱咤2023｜MIRROR失落「叱咤樂壇組合獎」

連續三年獲得「專業推介」組合奬，去年更勇奪「叱咤樂壇組合金獎」的人氣組合MIRROR，今年竟然輸給銅獎的COLLAR、銀獎的Lolly Talk、和金獎的Dear Jane，令不少網民都跌破眼鏡。雖然失落「叱咤樂壇組合獎」，但MIRROR最後都有捧走「叱咤我最喜愛組合獎」，不過上到台就每個都好似苦瓜乾咁，人人都扁曬嘴，睇到鏡粉們都好心痛！

叱咤2023 MIRROR去年獲得「叱咤樂壇組合金獎」，但今年卻跌出三甲。
MIRROR去年獲得「叱咤樂壇組合金獎」，但今年卻跌出三甲。（圖片來源：直播截圖）
叱咤2023 mirror 叱咤2023 12個成員上台領「叱咤最喜愛組合獎」時全部都扁曬嘴，好似好唔開心咁！
12個成員上台領「叱咤最喜愛組合獎」時全部都扁曬嘴，好似好唔開心咁！（圖片來源：直播截圖）
叱咤2023 mirror 叱咤2023 Lolly Talk撼贏MIRROR，獲得銀獎。
Lolly Talk撼贏MIRROR，獲得銀獎。（圖片來源：東方新地）
叱咤2023 mirror 叱咤2023 Dear Jane就捧走金獎。
Dear Jane就捧走金獎。（圖片來源：東方新地）

如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023直播？

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看投票及門票詳情

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圖片來源：東方新地、YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar

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