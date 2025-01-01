叱咤2024｜一文睇清9大服裝災難 2男星騷巨胸虎撼 梁文禮造型勁驚嚇！
廣告
《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（1日），假亞洲國際博覽館ARENA舉行。作為每年嘅樂壇盛事，今晚除咗各個獎項最終花落誰家備受關注外，一眾出席歌手嘅造型同樣係網民熱議嘅話題之一，以下將會為大家盤點今晚頒獎禮嘅服裝災難！
叱咤2024｜Tyson Yoshi超短上衣騷巨胸
Tyson Yoshi去年因小背心造型騷巨胸，意外成為當晚嘅焦點之一。Tyson Yoshi今年就繼續去年騷巨胸嘅傳統，食住個勢以超短上衣上陣，大方騷巨胸同腹肌，認真搶fo！
叱咤2024｜應智越托超大蝴蝶結上陣
應智越（細貓）今晚以藍色外套配黑色超大蝴蝶結登場，不過呢個蝴蝶結就似乎過大，要細貓托住登場，搞到唔少觀眾都話呢個造型簡直係佔多個身位！
叱咤2024｜Sica天線造型夠搶fio
Sica每次出席頒獎禮都會有唔同搶fo造型，今年Sica就以天線頭箍被戰度造型登場，Sica仲手拎玩具槍上陣，繼續以怪取勝！
叱咤2024｜馬天佑漁網透裝騷胸撼Tyson Yoshi
馬天佑今晚以漁網透視造型示人，大方騷胸造型被唔少網民指係力撼Tyson Yoshi，不唔知今年邊位先可以奪得巨胸男歌手嘅稱號呢！
叱咤2024｜Gareth. T遭嘲似黑色大甲蟲
Gareth.T湯令山今晚造型真係搶fo到爆，皆因佢以黑色超立體造型示人，除咗有毛毛圍頸之外，腰側嘅黑色皮革造型亦十分搶fo，不過就慘被網民嘲笑好似黑色大甲蟲！
叱咤2024｜ANSONBEAN非主流造型靠髮型增高
ANSONBEAN今年嘅造型行非主流風，除咗以黑色超濃煙燻妝登場外，最搶fo都莫過於佢睇落似足被狂風吹到極亂兼定型嘅髮型，真係靠頭髮都高唔少！
叱咤2024｜胡子彤意外撞樣保錡
去年因電影《九龍城寨之圍城》人氣急升嘅胡子彤亦有身頒獎禮，今晚以醒神形象登場嘅佢服裝就中規中矩，不過唔少網民就話佢撞樣ERROR嘅保錡！
叱咤2024｜聲夢幫超低調上陣
TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出身嘅林智樂（左）、姚焯菲（中）及張馳豪（右），今晚就齊齊以黑色為主調嘅造型現身，相比去年聲夢小天后炎明熹嘅超有色彩服裝，今年就可謂中規中矩！
叱咤2024｜梁文禮變粉紅迷人兔
今晚各位商台DJ嘅造型就真係夠曬搶fo，特別係梁文禮戴住粉紅兔仔登場頒獎，化身迷人粉紅兔嘅畫面一出場就已經引起唔少網民熱議，大家都忍唔住話今晚服裝災難冠軍其實係梁文禮！
圖片來源：東方新地資料或影片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar、ig@k_p0k1