叱咤2024｜一文睇清9大服裝災難 2男星騷巨胸虎撼 梁文禮造型勁驚嚇！

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（1日），假亞洲國際博覽館ARENA舉行。作為每年嘅樂壇盛事，今晚除咗各個獎項最終花落誰家備受關注外，一眾出席歌手嘅造型同樣係網民熱議嘅話題之一，以下將會為大家盤點今晚頒獎禮嘅服裝災難！

