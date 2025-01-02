叱咤2024｜連登仔轟阿正10分鐘「棟篤笑」阻時間 稱不及去年獲樂迷平反
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》已於昨晚（1日）順利舉行，昨晚除咗各個獎牌花落誰家引起望討論外，一眾DJ主持嘅表現，同樣係話題之一。而昨晚由阿正（黃正宜）頒發叱咤樂壇女歌手得主嘅環節，更引起唔少網民嘅兩極討論……
叱咤2024｜阿正10分鐘「棟篤笑」頒女歌手獎
昨晚嘅叱咤樂壇女歌手獎項由DJ阿正頒發，而呢part阿正更以棟篤笑形式到台下與各位歌手互動，時長達10分鐘。阿正除咗扮「痴女」調侃Tyson Yoshi嘅巨胸造型外，仲爆笑重現YT周殷廷演唱會時，man爆單手攬腰扶實Jace陳凱詠一幕，炒熱現場氣氛後再頒發女歌手獎項。
叱咤2024｜阿正終獲YT周殷廷「圓夢」
阿正在互動環節更連環扮跌低搏YT周殷廷英雄救美，可惜YT始終唔肯經典重現，搞到阿正都忍唔住揶揄YT：「你真係唔扶我㗎喎」，令現場爆笑連連。隨後有網民火速以AI為阿正「圓夢」，除咗有YT攬實外，結尾更有準備咀嘴畫面，令網民都留意tag阿正：「唔好嬲喇，有人做左俾你」
叱咤2024｜阿正「棟篤笑頒獎」遭連登仔狠批
不過阿正長達10分鐘嘅「棟篤笑式頒獎」，就遭到連登仔狠批：「尷尬程度拍得住林海峰老豆都冇飛…」、「其實痴女形象做一兩次就好笑，宜家就真係多左，講咗咁耐野都無重點，0get」、「講無問題嗰啲，想問下咩叫『無問題』？有歌手唔夠時間講感受，你覺得呢個唔係問題？好笑大X曬？分清楚主客未」、「上年佢講嗰段好正，今年有啲失手，都可能班女歌手們無乜嘢好講」
不過亦有唔少樂迷力撐阿正成功炒熱氣氛：「阿正依然係最好睇，但jan今年真係唔好笑」、「我覺得好好笑喎，全晚笑得最激動係呢part，直頭想重溫」、「係咪得我一個覺得成個叱咤最fun係佢呢part」
撰文：東方新地圖片來源：youtube@商業電台Hong Kong Toolbar、threads@justaxhillguy