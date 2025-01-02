叱咤2024｜連登仔轟阿正10分鐘「棟篤笑」阻時間 稱不及去年獲樂迷平反

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》已於昨晚（1日）順利舉行，昨晚除咗各個獎牌花落誰家引起望討論外，一眾DJ主持嘅表現，同樣係話題之一。而昨晚由阿正（黃正宜）頒發叱咤樂壇女歌手得主嘅環節，更引起唔少網民嘅兩極討論……

