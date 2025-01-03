叱咤2024 | 一文睇曬10大叱咤女歌手靚相 位位花式曬身材 雲浩影最有仙氣

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於1月1日完美落幕。每年一眾出席歌手都會盛裝打扮出席頒獎典禮，其中雖然有歌手服裝大炒車，但亦有不少滄海遺珠美女歌手打扮超出色，以下就為大家整理了叱咤10大女歌手靚相集！