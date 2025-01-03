叱咤2024 | 一文睇曬10大叱咤女歌手靚相 位位花式曬身材 雲浩影最有仙氣
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於1月1日完美落幕。每年一眾出席歌手都會盛裝打扮出席頒獎典禮，其中雖然有歌手服裝大炒車，但亦有不少滄海遺珠美女歌手打扮超出色，以下就為大家整理了叱咤10大女歌手靚相集！
叱咤2024 | 一文睇曬10大叱咤女歌手靚相 位位花式曬身材 雲浩影最有仙氣目錄
叱咤2024 | 張天穎極少布又露腿
女子組合Beanies成員的張天穎雖然在頒獎典禮上沒有奪獎，但一身性感服裝就夠吸引網民眼球。張天穎上身超少布，僅僅遮擋到上圍，下身又大曬長腿，盡顯性感。
叱咤2024 | 雲浩影白色晚裝夠高貴
雲浩影向來被稱為「零死角女神」。在頒獎典禮上穿上白色晚裝的雲浩影，仙氣十足，夠曬高貴。
叱咤2024 | VIVA李晞彤大曬豐滿上圍
英皇新女團VIVA中的「九頭身」李晞彤，就穿上黑色緊身短裙。李晞彤在社交平台上傳一系列美照，又露香肩又曬長腿，獲網民大讚「靚爆鏡」。
叱咤2024 | Ivy So露出小蠻腰
COLLAR獲得「叱咤樂壇組合」銀獎，「靚樣擔當」Ivy So顏值高，又露出小蠻腰加長腿，再加上可愛甜美表情，成功在5小時內吸到超過1萬6千個Like！
叱咤2024 | Candy花式曬美腿
COLLAR另一門面Candy，雖然並沒有上傳正面大頭照，但就反而花式玩高抄，花式曬細長長腿！
叱咤2024 |Day下身雪白美腿搶曬鏡
COLLAR成員Day同樣好出色，她表示：「每年也一樣，每年也不一樣」，最吸睛莫過於下身大騷雪白美腿，認真煞食！
叱咤2024 | 芯駖全黑造型性感又有型
勇奪女生力軍銅獎的芯駖，在頒獎典禮上真空上陣，現年38歲的芯駖竟然一啲贅肉、肚腩都冇，獲網民封為「中女天花板」。
叱咤2024 | Yanny黑色低胸晚裝夠吸睛
另一香港女團Lolly Talk的門面Yanny，在頒獎典禮上同樣穿上黑色低胸晚裝，除了曬出性感上圍之外，加上黑色絲巾，性感得嚟又高貴。
叱咤2024 | Elka米色馬甲大曬好身材
「Lolly Talk」另一成員Elka就有別一眾成員，穿上米色馬甲，可愛又性感。
叱咤2024 | 麗英貼身皮衣玲瓏浮凸
「全死角美少女」麗英在頒獎典禮上就以黑色緊身皮衣登場，有意無意露出玲瓏浮凸的身材！
圖片來源：IG@jaime_ctw、IG@cloudwann、IG@carinalxt、IG@ivyysooo、IG@candyw1219、IG@yannyhaha、[email protected]、IG@lisumlingg、IG@laiyingdesu