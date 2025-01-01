叱咤2024 得獎名單

叱咤2024直播｜ViuTV 即場轉播完整得獎名單及賽果

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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於今晚（1日）7時，假亞洲國際博覽館 ARENA舉行。作為每年嘅樂壇盛事，除咗係為各位歌手頒發去年嘅成績表外，亦係總結過去一年樂迷們對廣東歌嘅支持！以下將會為各位整理今晚嘅完整得獎名單，並附上2022年及2023年嘅賽果以方便對照：

叱咤2024直播目錄

叱咤直播連結：YouTube即時Live及ViuTV視像轉播

今屆「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於1月1日晚上7時在叱咤903聲音直播，於my903.com881903.com網上串流視像直播

視像直播 ：叱咤YouTube視像直播連結ViuTV一齊睇ViuTv app7:30pm開始視像現場轉播

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024｜完整得獎名單及賽果

專業推介叱咤十大2024

2024 2023 2022
叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰ 《隱形遊樂場》張敬軒 《邊一個發明了ENCORE》林家謙
第二位︰ 《Dum Dum》Gin Lee李幸倪 《小心地滑》張天賦
第三位︰ 《伸縮自如的愛》陳蕾 《到底發生過什麼事》Dear Jane
第四位︰ 《不如散步》RubberBand 《鏡中鏡》姜濤
第五位︰ 《一把火》Lolly Talk 《憶年》謝安琪
第六位︰ 《濤》姜濤 《下流社會》 陳蕾
第七位︰ 《仍然是那個少年》陳健安 《留一天與你喘息》陳卓賢
第八位︰ 《世一》MC張天賦 《笑住喊》Gareth.T
第九位︰ 《收到收到》Jay Fung馮允謙 《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤
第十位︰ 《Little Magic》炎明熹 《Freakin’ Nightmare》馮允謙

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎

2024 2023 2022
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手 張敬軒 盧瀚霆
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手 陳蕾 鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合 MIRROR MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲 《濤》姜濤 《作品的說話》 姜濤

叱咤樂壇男歌手（金/銀/銅獎）

2024 2023 2022
金獎︰ 林家謙 林家謙
銀獎︰ MC張天賦 馮允謙
銅獎︰ Ian陳卓賢 張天賦

叱咤樂壇女歌手（金/銀/銅獎）

2024 2023 2022
金獎︰ 陳蕾 鄭欣宜
銀獎︰ Gin Lee李幸倪 泳兒
銅獎︰ Serrini 黃姸

叱咤樂壇組合

叱咤樂壇組合 2024 2023 2022
金獎︰ Dear Jane MIRROR
銀獎︰ Lolly Talk Dear Jane
銅獎︰ COLLAR COLLAR

叱咤樂壇唱作人

叱咤樂壇唱作人 2024 2023 2022
金獎︰ 林家謙 林家謙
銀獎︰ 陳蕾 馮允謙
銅獎︰ Ian陳卓賢 Ian陳卓賢

叱咤樂壇生力軍男歌手

叱咤樂壇 2024 2023 2022
生力軍男歌手金獎 Jeffrey魏浚笙 李駿傑
生力軍男歌手銀獎 林智樂 陳宗澤
生力軍男歌手銅獎 Marco@P1X3L 黃明德

叱咤樂壇生力軍女歌手

叱咤樂壇 2024 2023 2022
生力軍女歌手金獎 Marf@COLLAR 雲浩影
生力軍女歌手銀獎 NANCY KWAI 歸綽嶢 張蔓莎
生力軍女歌手銅獎 Sica 何洛瑤 kayan9896

叱咤樂壇生力軍組合

叱咤樂壇生力軍組合 2024 2023 2022
金獎︰ Beanies COLLAR
銀獎︰ XiX Lolly Talk
銅獎︰ N9 STRAYZ

叱咤樂壇曲/詞/編/監及至尊唱片大獎

2024 2023 2022
叱咤樂壇作曲人大獎︰ 林家謙 Gareth.T
叱咤樂壇編曲人大獎︰ 黃兆銘 王雙駿
叱咤樂壇監製大獎︰ Edward Chan T-Ma
叱咤樂壇填詞人大獎︰ 黃偉文 黃偉文
叱咤樂壇至尊唱片大獎︰ 《in Rhythm》陳柏宇 《MEMENTO》林家謙

新晉男團「JFYT」首度殺入叱咤組合5強 床哥激情發表勝利宣言

JFYT「叱咤旅遊巴」路線查詢

特別注意： 今年前往亞博的樂迷，可以乘搭JFFT及周殷廷組合JFTY準備的「叱咤旅遊巴」，此安排是為答謝JFYT支持者而設，建議有飛先好上車。

叱咤2024 得獎名單 JFYT叱咤旅遊巴資訊，合計325座位，建議JFFT及周殷廷支持者準時到場支持。（圖片來源：JFFT）
JFYT叱咤旅遊巴資訊，合計325座位，建議JFFT及周殷廷支持者準時到場支持。（圖片來源：JFFT）

叱咤2024｜我最喜愛男歌手5強名單出爐！張天賦出局 （不斷更新）

出局包括：MC 張天賦、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪

叱咤2024 得獎名單 （圖片來源：IG@cr881903）
（圖片來源：IG@cr881903）

叱咤2024｜我最喜愛的女歌手5強 投票機制及5強投票時間表（不斷更新）

出局包括：AGA、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、sica、雲浩影

叱咤2024 得獎名單 （圖片來源：IG@cr881903）
（圖片來源：IG@cr881903）

叱咤2024｜我最喜愛組合5強名單揭曉 投票機制及5強投票時間表

出局包括：Lolly Talk 、Pandora、Twins、雷同二友、 RubberBand

叱咤2024 得獎名單 （圖片來源：my903.com）
（圖片來源：my903.com）

叱咤2024｜我最喜愛的歌曲5強名單公開 洪家豪林家謙大戰3鏡仔

出局包括：《青春告別式》 – 張敬軒、《油麻地莎士比亞》 – 呂爵安、《SSS》 – COLLAR、《小心碰頭》 – MC 張天賦、《三生有幸》 – Yan Ting 周殷廷

叱咤2024 得獎名單 （圖片來源：my903.com）
（圖片來源：my903.com）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@cr881903、my903.com

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