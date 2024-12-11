叱咤樂壇我最喜愛歌曲15強走勢出爐 唯一TVB歌手入圍硬撼六MIRROR成員
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叱咤903今日公布了「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的15強走勢，其中6位MIRROR成員的個人單曲均成功入圍。
叱咤2024「叱咤樂壇我最喜愛歌曲」15強名單曝光
「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於2025年1月1日晚在亞洲國際博覽館ARENA隆重舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由12月9日中午12時展開，截至12月11日下午3時，已得出15強走勢，名單如下：
•《0.1秒後的世界》陳蕾
•《Hey Hey OK!》盧瀚霆
•《SSS》COLLAR
•《小心碰頭》MC張天賦
•《三生有幸》Yan Ting周殷廷
•《月居人》柳應廷
•《以孤獨命名》陳卓賢
•《至少做一件離譜的事》Kiri T
•《好得太過份》姜濤
•《青春告別式》張敬軒
•《油麻地莎士比亞》呂爵安
•《偽映畫預告》江𤒹生
•《黑玻璃》洪嘉豪
•《普渡眾生》林家謙
•《還有一艘救生艙》炎明熹
目前15強走勢中，有多達6首歌曲為MIRROR成員的個人單曲，而且入圍的歌手單位男多女少，只得陳蕾、COLLAR、炎明熹為女歌手，其中炎明熹雖然有指被TVB雪藏，但仍能以唯一TVB歌手的身份入圍。此外，林家謙的《普渡眾生》雖然在年尾才入榜，但作為電影《破·地獄》主題曲，挾著過億票房威勢，仍有望得獎。
此後「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將在12月13日中午12時選出最後10強，並於12月16日中午12時至12月20日中午12時展開第二階段投票，選出最後5強，最後在2025年1月1日頒獎典禮當晚，由現場觀眾即場投票選出最終得獎歌曲。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 商業電台