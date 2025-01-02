叱咤2024｜鄭秀文2000年奪我最喜愛女歌手爭議多 對手全部天后級

一年一度樂壇盛事《叱咤樂壇頒獎典禮2024》於今晚（1日）完美落幕，其中鄭秀文時隔多年再次踏足叱咤舞台，重奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最為經典。鄭秀文在24年前同樣奪得相同獎項，不過當年就爭議多多…

