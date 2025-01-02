叱咤2024｜鄭秀文2000年奪我最喜愛女歌手爭議多 對手全部天后級
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一年一度樂壇盛事《叱咤樂壇頒獎典禮2024》於今晚（1日）完美落幕，其中鄭秀文時隔多年再次踏足叱咤舞台，重奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最為經典。鄭秀文在24年前同樣奪得相同獎項，不過當年就爭議多多…
鄭秀文重奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」
今年「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」由時隔24年再奪獎此獎項的鄭秀文。Sammi時隔多年之所以會選擇再次踏足叱咤舞台，是為了感謝給自己投票的一眾網民。鄭秀文穿上24年前穿過的鮮紅戰衣，邊唱《我們都是這樣長大的》登場，雖然聲沙沙的鄭秀文表現稍微失準，但全場歌手和觀眾都睇得好開心。鄭秀文感言完畢之後，大家更起立拍掌，場面非常感動！
重溫24年前鄭秀文奪獎感言
鄭秀文在今晚感言之中，曾經提起24年前在叱咤奪獎的往事。當年Sammi已經連續3年在商台一個獎也沒有，不論她有沒有好歌，因為盛傳商台不幫她推歌，所以播放率也是一般，年年於這個頒獎禮得食白果，她完全沒有想過自己會得獎，所以上台反應很驚訝，走完那條商台的紅地氈，2000年的她在台上笑道：
「我已經好幾年沒有在商台得過獎，今晚坐了一晚，也都是本著沒有獎的心情來欣賞節目，不過今晚後，我發覺我是不是最受歡迎不重要，一個歌手，盡歌手本份唱好歌先是基本，所以我有沒有獎也都一樣開心，多謝大家投我一票！不過始終我都不明白商台這條紅地氈的意義在那裡？好遠，走很多路，哈哈。」
當年余琤頒獎惹爭議
每年頒獎典禮，都會因為頒獎者的致辭而惹來網民不滿。當年身為頒獎者的余琤亦曾經引起不少爭議。在頒獎禮後段，俞琤花了近半個小時致詞，更爆當年堅持不肯告知賽果而得罪了梅艷芳。當她宣布「我最喜愛女歌手」賽果時更故弄玄虛，令陳慧琳以為自己得獎準備上台，她才宣布得獎者是鄭秀文，陳慧琳便急急坐下。
https://youtu.be/_61MFkHM_e4?si=uqlLxlNZr4B2rrqa
圖片來源：直播截圖、TVB