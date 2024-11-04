叱咤2024｜一文睇清記招時尚災難 Jeffrey「擔大旗」搶fo 呢位紅絲襪又出事

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（4日）於昂坪市集舉行記招，作為樂壇每年嘅盛事，唔少一人都會盛裝打扮出席。今年大會更以「狂人」為主題，將歌手們分成多個組別登場，以下將會為大家盤點今年7大最狂造型，睇吓邊位歌手最成功跑出！

