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叱咤2024｜一文睇清記招時尚災難 Jeffrey「擔大旗」搶fo 呢位紅絲襪又出事

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Keith

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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（4日）於昂坪市集舉行記招，作為樂壇每年嘅盛事，唔少一人都會盛裝打扮出席。今年大會更以「狂人」為主題，將歌手們分成多個組別登場，以下將會為大家盤點今年7大最狂造型，睇吓邊位歌手最成功跑出！

Serrini大玩「偽飛釘」

屬於「唱作狂人」組別嘅Serrini就打頭陣出場，今次Serrini就貫徹一直以來服裝出眾嘅風格，以啡色一件頭貼身短裙示人，不過胸前嘅「偽飛釘」設計就略顯尷尬，真係無論咩角度睇都超容易引起誤會！

叱咤2024 jeffrey Serrini大玩「偽飛釘」，真係咩角度都好容易誤會！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Serrini大玩「偽飛釘」，真係咩角度都好容易誤會！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

土風舞冬菇髮型似海帶

同屬「唱作狂人」組別嘅土風舞冬菇今日登場就已經全場譁然！皆因土風舞冬菇今日以超特別髮型出場，極長嘅瀏海幾乎擋住半塊面，除咗睇唔到佢對眼之外，唔少人都擔心佢到底睇唔睇到路，如果冇留意聽主持人介紹真係分分鐘唔知佢係邊位！

叱咤2024 jeffrey 土風舞冬菇嘅海帶頭造型真係超出眾，不過到底睇唔睇到路呢？（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
土風舞冬菇嘅海帶頭造型真係超出眾，不過到底睇唔睇到路呢？（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

陳蕾紫菜裝側身仲特別

陳蕾今年獲分「演唱狂人」組別，而佢嘅服裝仲係呢組最大膽嘅一位！以灰色bra top打底嘅陳蕾造型正面睇就好似一塊紫菜咁，點知側身連埋背後嘅bra top一齊睇更被笑指似壽司紫菜！

叱咤2024 jeffrey 陳蕾嘅造型正面睇都幾似紫菜。（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
陳蕾嘅造型正面睇都幾似紫菜。（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
叱咤2024 jeffrey 以灰色bra top打底嘅陳蕾側身出鏡時，更被網民笑指裝款壽司紫菜！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
以灰色bra top打底嘅陳蕾側身出鏡時，更被網民笑指裝款壽司紫菜！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

Jeffrey擔大旗變聖誕樹

要數到全場最突出的就一定係屬「時尚狂人」組別嘅Jeffrey魏浚笙，Jeffrey搞鬼高舉綠色裙出場，大騷超結實手臂瞬間成為全場焦點！「擔大旗」上陣嘅Jeffrey之後更被DJ們戴上王冠「加冕」為「時尚狂人」代表，真係冇返咁上下靚仔都搞唔掂！

叱咤2024 jeffrey Jeffrey今日「擔大旗」搶fo登場！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Jeffrey今日「擔大旗」搶fo登場！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
叱咤2024 jeffrey Jeffrey仲大方騷超結實手臂，更獲「加冕」為「時尚狂人」代表！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Jeffrey仲大方騷超結實手臂，更獲「加冕」為「時尚狂人」代表！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

陳凱詠波點透視長裙有年代感

同屬「時尚狂人」組別嘅陳凱詠今年以淺藍色貼身上衣，配透視波點裙出場，雖然上衣都凸顯到有料上圍，但係透視嘅波點裙就被狠批極有年代感，而且透視程度就連裏面嘅打底都睇得到，整體造型網民似乎唔太受落！

叱咤2024 jeffrey 陳凱詠嘅透視長裙配淺藍色上色真係出晒事，裏面嗰層真係咩都睇到曬！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
陳凱詠嘅透視長裙配淺藍色上色真係出晒事，裏面嗰層真係咩都睇到曬！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
叱咤2024 jeffrey 陳凱詠今年嘅造型網民就唔多收貨，仲狠批睇落極有年代感！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
陳凱詠今年嘅造型網民就唔多收貨，仲狠批睇落極有年代感！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

張馳豪接棒做羽絨野人

出身自《聲夢傳奇》嘅Aska張馳豪獲分為「時尚狂人」組別，今年就取代咗Ansonbean去年嘅超巨型羽絨造型，接棒繼續以羽絨上場。不過最Aska身上嘅羽絨配埋土黃色流蘇長褲就真係出曬事，睇落似野人造型多過歌手！

叱咤2024 jeffrey Aska今年接棒以羽絨造型示人。（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Aska今年接棒以羽絨造型示人。（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
叱咤2024 jeffrey Aska嘅土黃色流蘇長褲配羽絨睇落就似足野人造型咁！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Aska嘅土黃色流蘇長褲配羽絨睇落就似足野人造型咁！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

Moon Tang紅絲襪極顯眼

去年叱咤記招憑住飛毛腿成功跑出嘅Moon Tang今年就繼續出招，獲分為「貼地狂人」組別嘅Moon Tang今次服裝再度出事，以白色吊帶蕾絲裙登場嘅Moon Tang，就配上紅色頸巾同紅絲襪示人，造型真係一言難盡……

叱咤2024 jeffrey Moon Tang今年服裝繼續出事，以白色吊帶群上陣嘅Moon Tang竟然配上極厚嘅紅色頸巾！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Moon Tang今年服裝繼續出事，以白色吊帶群上陣嘅Moon Tang竟然配上極厚嘅紅色頸巾！（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
叱咤2024 jeffrey Moon Tang（右）雖然今年終於唔係以飛毛腿造型上陣，但係今次嘅紅絲襪造型就繼續一言難盡......（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
Moon Tang（右）雖然今年終於唔係以飛毛腿造型上陣，但係今次嘅紅絲襪造型就繼續一言難盡……（圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
叱咤2024 jeffrey Moon Tang去年記招以飛毛腿造型登場，引起唔少網民討論！（圖片來源：直播截圖）
Moon Tang去年記招以飛毛腿造型登場，引起唔少網民討論！（圖片來源：直播截圖）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar

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