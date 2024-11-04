叱咤2024｜一文睇清記招時尚災難 Jeffrey「擔大旗」搶fo 呢位紅絲襪又出事
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（4日）於昂坪市集舉行記招，作為樂壇每年嘅盛事，唔少一人都會盛裝打扮出席。今年大會更以「狂人」為主題，將歌手們分成多個組別登場，以下將會為大家盤點今年7大最狂造型，睇吓邊位歌手最成功跑出！
Serrini大玩「偽飛釘」
屬於「唱作狂人」組別嘅Serrini就打頭陣出場，今次Serrini就貫徹一直以來服裝出眾嘅風格，以啡色一件頭貼身短裙示人，不過胸前嘅「偽飛釘」設計就略顯尷尬，真係無論咩角度睇都超容易引起誤會！
土風舞冬菇髮型似海帶
同屬「唱作狂人」組別嘅土風舞冬菇今日登場就已經全場譁然！皆因土風舞冬菇今日以超特別髮型出場，極長嘅瀏海幾乎擋住半塊面，除咗睇唔到佢對眼之外，唔少人都擔心佢到底睇唔睇到路，如果冇留意聽主持人介紹真係分分鐘唔知佢係邊位！
陳蕾紫菜裝側身仲特別
陳蕾今年獲分「演唱狂人」組別，而佢嘅服裝仲係呢組最大膽嘅一位！以灰色bra top打底嘅陳蕾造型正面睇就好似一塊紫菜咁，點知側身連埋背後嘅bra top一齊睇更被笑指似壽司紫菜！
Jeffrey擔大旗變聖誕樹
要數到全場最突出的就一定係屬「時尚狂人」組別嘅Jeffrey魏浚笙，Jeffrey搞鬼高舉綠色裙出場，大騷超結實手臂瞬間成為全場焦點！「擔大旗」上陣嘅Jeffrey之後更被DJ們戴上王冠「加冕」為「時尚狂人」代表，真係冇返咁上下靚仔都搞唔掂！
陳凱詠波點透視長裙有年代感
同屬「時尚狂人」組別嘅陳凱詠今年以淺藍色貼身上衣，配透視波點裙出場，雖然上衣都凸顯到有料上圍，但係透視嘅波點裙就被狠批極有年代感，而且透視程度就連裏面嘅打底都睇得到，整體造型網民似乎唔太受落！
張馳豪接棒做羽絨野人
出身自《聲夢傳奇》嘅Aska張馳豪獲分為「時尚狂人」組別，今年就取代咗Ansonbean去年嘅超巨型羽絨造型，接棒繼續以羽絨上場。不過最Aska身上嘅羽絨配埋土黃色流蘇長褲就真係出曬事，睇落似野人造型多過歌手！
Moon Tang紅絲襪極顯眼
去年叱咤記招憑住飛毛腿成功跑出嘅Moon Tang今年就繼續出招，獲分為「貼地狂人」組別嘅Moon Tang今次服裝再度出事，以白色吊帶蕾絲裙登場嘅Moon Tang，就配上紅色頸巾同紅絲襪示人，造型真係一言難盡……
撰文：東方新地圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar