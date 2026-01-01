叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025｜一文看清得獎名單及賽果（即時更新）

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》1月1日晚上7時半開始，作為每年嘅樂壇盛事，除咗係為各位歌手頒發去年嘅成績表外，亦係總結過去一年樂迷們對廣東歌嘅支持！以下將會為各位整理今晚嘅完整得獎名單，並附上2022年至2024年嘅賽果以方便對照：

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025｜完整得獎名單及賽果

專業推介叱咤十大2025

2025 2024 2023 2022
叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰ 《會再見的》馮允謙Jay Fung 《隱形遊樂場》張敬軒 《邊一個發明了ENCORE》林家謙
第二位︰ 《50/50》謝安琪 《間歇性休眠》JACE陳凱詠 《Dum Dum》Gin Lee李幸倪 《小心地滑》張天賦
第三位︰ 《白色踢死兔》魏浚笙 《9秒9》容祖兒 《伸縮自如的愛》陳蕾 《到底發生過什麼事》Dear Jane
第四位︰ 《無糖可樂》泳兒 《回憶半分鐘》雲浩影 《不如散步》RubberBand 《鏡中鏡》姜濤
第五位︰ 《逆旅》The Hertz 《至少做一件離譜的事》Kiri T 《一把火》Lolly Talk 《憶年》謝安琪
第六位︰ 《我所看見的未來》陳伯宇 《藝術與科學》林奕匡、葉巧琳和黃妍 《濤》姜濤 《下流社會》 陳蕾
第七位︰ 《你流淚所以我流淚》Dear Jane 《黑玻璃》洪嘉豪 《仍然是那個少年》陳健安 《留一天與你喘息》陳卓賢
第八位︰ 《吉卜力》Jay Fung馮允謙 《Hey Hey OK!》盧瀚霆Anson Lo 《世一》MC張天賦 《笑住喊》Gareth.T
第九位︰ 《白夜行》Gin Lee 《戀愛腦之死》陳健安On仔 《收到收到》Jay Fung馮允謙 《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤
第十位︰ 《懷疑人生》MC張天賦 《小心碰頭》MC張天賦 《Little Magic》炎明熹 《Freakin’ Nightmare》馮允謙
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025 viutv MC張天賦今年以《懷疑人生》奪得專業推介叱咤十大2025第十位。（圖片來源：ViuTV）
叱咤樂壇我最喜愛男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎

2025 2024 2023 2022
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手 姜濤 張敬軒 盧瀚霆
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手 鄭秀文 陳蕾 鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合 MIRROR MIRROR MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲 《好得太過份》姜濤 《濤》姜濤 《作品的說話》 姜濤

叱咤樂壇男歌手（金/銀/銅獎）

2025 2024 2023 2022
金獎︰ 陳卓賢 林家謙 林家謙
銀獎︰ 馮允謙 MC張天賦 馮允謙
銅獎︰ 林家謙 Ian陳卓賢 張天賦

叱咤樂壇女歌手（金/銀/銅獎）

叱咤樂壇組合

2025 2024 2023 2022 2022
金獎︰ Gin Lee 陳蕾 鄭欣宜 林家謙
銀獎︰ JACE 陳凱詠 Gin Lee李幸倪 泳兒 馮允謙
銅獎︰ 雲浩影 Serrini 黃姸 張天賦

叱咤樂壇唱作人

叱咤樂壇唱作人 2025 2024 2023 2022
金獎︰ 陳卓賢 林家謙 林家謙
銀獎︰ 馮允謙 陳蕾 馮允謙
銅獎︰ 林家謙 Ian陳卓賢 Ian陳卓賢

叱咤樂壇生力軍男歌手

叱咤樂壇 2025 2024 2023 2022
生力軍男歌手金獎 Arvin Tsang曾傲棐 Jeffrey魏浚笙 李駿傑
生力軍男歌手銀獎 Teddy Fan 林智樂 陳宗澤
生力軍男歌手銅獎 Taco Marco@P1X3L 黃明德

叱咤樂壇生力軍女歌手

叱咤樂壇 2025 2024 2023 2022
生力軍女歌手金獎 林愷鈴 Marf@COLLAR 雲浩影
生力軍女歌手銀獎 Winky黃健怡 NANCY KWAI 歸綽嶢 張蔓莎
生力軍女歌手銅獎 COLLAR成員芯駖 Sica 何洛瑤 kayan9896

叱咤樂壇生力軍組合

叱咤樂壇生力軍組合 2025 2024 2023 2022
金獎︰ Viva Beanies COLLAR
銀獎︰ ROVER XiX Lolly Talk
銅獎︰ One up N9 STRAYZ

叱咤樂壇曲/詞/編/監及至尊唱片大獎

2025 2024 2023 2022
叱咤樂壇作曲人大獎︰ 林家謙 林家謙 Gareth.T
叱咤樂壇編曲人大獎︰ 黃兆銘 黃兆銘 王雙駿
叱咤樂壇監製大獎︰ 陳考威Gareth Edward Chan T-Ma
叱咤樂壇填詞人大獎︰ 黃偉文 黃偉文 黃偉文
叱咤樂壇至尊唱片大獎︰ 陳卓賢《Interlude》 《in Rhythm》陳柏宇 《MEMENTO》林家謙

