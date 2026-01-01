叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025｜一文看清得獎名單及賽果（即時更新）
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》1月1日晚上7時半開始，作為每年嘅樂壇盛事，除咗係為各位歌手頒發去年嘅成績表外，亦係總結過去一年樂迷們對廣東歌嘅支持！以下將會為各位整理今晚嘅完整得獎名單，並附上2022年至2024年嘅賽果以方便對照：
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025｜完整得獎名單及賽果
專業推介叱咤十大2025
|2025
|2024
|2023
|2022
|叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰
|《會再見的》馮允謙Jay Fung
|《隱形遊樂場》張敬軒
|《邊一個發明了ENCORE》林家謙
|第二位︰
|《50/50》謝安琪
|《間歇性休眠》JACE陳凱詠
|《Dum Dum》Gin Lee李幸倪
|《小心地滑》張天賦
|第三位︰
|《白色踢死兔》魏浚笙
|《9秒9》容祖兒
|《伸縮自如的愛》陳蕾
|《到底發生過什麼事》Dear Jane
|第四位︰
|《無糖可樂》泳兒
|《回憶半分鐘》雲浩影
|《不如散步》RubberBand
|《鏡中鏡》姜濤
|第五位︰
|《逆旅》The Hertz
|《至少做一件離譜的事》Kiri T
|《一把火》Lolly Talk
|《憶年》謝安琪
|第六位︰
|《我所看見的未來》陳伯宇
|《藝術與科學》林奕匡、葉巧琳和黃妍
|《濤》姜濤
|《下流社會》 陳蕾
|第七位︰
|《你流淚所以我流淚》Dear Jane
|《黑玻璃》洪嘉豪
|《仍然是那個少年》陳健安
|《留一天與你喘息》陳卓賢
|第八位︰
|《吉卜力》Jay Fung馮允謙
|《Hey Hey OK!》盧瀚霆Anson Lo
|《世一》MC張天賦
|《笑住喊》Gareth.T
|第九位︰
|《白夜行》Gin Lee
|《戀愛腦之死》陳健安On仔
|《收到收到》Jay Fung馮允謙
|《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤
|第十位︰
|《懷疑人生》MC張天賦
|《小心碰頭》MC張天賦
|《Little Magic》炎明熹
|《Freakin’ Nightmare》馮允謙
叱咤樂壇我最喜愛男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎
叱咤樂壇男歌手（金/銀/銅獎）
|2025
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|陳卓賢
|林家謙
|林家謙
|銀獎︰
|馮允謙
|MC張天賦
|馮允謙
|銅獎︰
|林家謙
|Ian陳卓賢
|張天賦
叱咤樂壇女歌手（金/銀/銅獎）
叱咤樂壇組合
|2025
|2024
|2023
|2022
|2022
|金獎︰
|Gin Lee
|陳蕾
|鄭欣宜
|林家謙
|銀獎︰
|JACE 陳凱詠
|Gin Lee李幸倪
|泳兒
|馮允謙
|銅獎︰
|雲浩影
|Serrini
|黃姸
|張天賦
叱咤樂壇唱作人
|叱咤樂壇唱作人
|2025
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|陳卓賢
|林家謙
|林家謙
|銀獎︰
|馮允謙
|陳蕾
|馮允謙
|銅獎︰
|林家謙
|Ian陳卓賢
|Ian陳卓賢
叱咤樂壇生力軍男歌手
|叱咤樂壇
|2025
|2024
|2023
|2022
|生力軍男歌手金獎
|Arvin Tsang曾傲棐
|Jeffrey魏浚笙
|李駿傑
|生力軍男歌手銀獎
|Teddy Fan
|林智樂
|陳宗澤
|生力軍男歌手銅獎
|Taco
|Marco@P1X3L
|黃明德
叱咤樂壇生力軍女歌手
|叱咤樂壇
|2025
|2024
|2023
|2022
|生力軍女歌手金獎
|林愷鈴
|Marf@COLLAR
|雲浩影
|生力軍女歌手銀獎
|Winky黃健怡
|NANCY KWAI 歸綽嶢
|張蔓莎
|生力軍女歌手銅獎
|COLLAR成員芯駖
|Sica 何洛瑤
|kayan9896
叱咤樂壇生力軍組合
|叱咤樂壇生力軍組合
|2025
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|Viva
|Beanies
|COLLAR
|銀獎︰
|ROVER
|XiX
|Lolly Talk
|銅獎︰
|One up
|N9
|STRAYZ
叱咤樂壇曲/詞/編/監及至尊唱片大獎
|2025
|2024
|2023
|2022
|叱咤樂壇作曲人大獎︰
|林家謙
|林家謙
|Gareth.T
|叱咤樂壇編曲人大獎︰
|黃兆銘
|黃兆銘
|王雙駿
|叱咤樂壇監製大獎︰
|陳考威Gareth
|Edward Chan
|T-Ma
|叱咤樂壇填詞人大獎︰
|黃偉文
|黃偉文
|黃偉文
|叱咤樂壇至尊唱片大獎︰
|陳卓賢《Interlude》
|《in Rhythm》陳柏宇
|《MEMENTO》林家謙
圖片來源：ViuTV