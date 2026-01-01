叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025｜一文看清得獎名單及賽果（即時更新）

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》1月1日晚上7時半開始，作為每年嘅樂壇盛事，除咗係為各位歌手頒發去年嘅成績表外，亦係總結過去一年樂迷們對廣東歌嘅支持！以下將會為各位整理今晚嘅完整得獎名單，並附上2022年至2024年嘅賽果以方便對照：