新四十二章｜史穎喬演孖辮妹勁搶鏡 高學歷背景兼任劇集中文顧問
史穎喬成監製新寵 欽點入劇組
日前《新四十二章》講述龔嘉欣飾演的朱螢嬌第一日返學，見義勇為幫飾演「孖辮妹」竹姬史穎喬教訓色狼，其後二人成為好友，不時出雙入對。劇中史穎喬是一名中國研究系碩士生，現實中她同樣畢業於同一學系，角色絕對是為她度身訂造。監製陳維冠曾接受媒體訪問表示，開劇前是特意找史穎喬演這個角色，主因當然是她本身都係讀呢科，又可幫手做資料搜集。
史穎喬為劇做中文顧問
樣子甜美、眼大大的史穎喬有「翻版梁詠琪」之稱，她在第2集甫出場已引起熱議。由於史穎喬本身鍾情中國文化及古典文學，閒時又會彈古琴寫古文，中文根基紮實，因而獲劇組邀請擔任劇集中文顧問，不過史穎喬受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」:「都係講吓以前上堂，例如教授平時上堂會講啲咩，或者有咩特別口頭禪之類。」
空姐轉型做演員
現年27歲的史穎喬是香港樹仁大學中國語言及文學系學士，之後在香港中文大學讀中國研究系碩士課程，碩士畢業後成為一名空姐，可惜在2020年因疫情被裁員，因為她對演藝事業很有興趣，所以報名參選無綫節目《衝上雲霄大選》。入行後，史穎喬隨即被安排加入處境劇《愛回家之開心速遞》，演劇中劇《渣流灘》的女主角之一「Michelle」，她在劇中經常以旗袍和古典髮型造型示人，甚有古典氣質兼搶眼。
史穎喬胸襲龔家欣
史穎喬在新劇《新四十二章》與龔嘉欣勁多對手戲，史穎喬表示二人當年於節目《衝上》已有一面之緣，因為她曾演對方《香港愛情故事》中的角色。史穎喬還大爆新劇重遇龔嘉欣，對方不但認得她，更於試造型當日已互相「抄牌」方便日後聯絡。史穎喬除了感激對方在拍攝期間給她不少指引外，有幕胸襲戲更是全靠龔嘉欣作主動才順利完成：「場戲要我摸落佢個胸度，我唔敢摸，但佢就一嘢捉住我隻手揸落佢個胸度。」
感恩角色戲份重
入行兩年的史穎喬接受媒體訪問時表示，今次角色是入行以來第一套有角色同戲份的劇，因此感到非常大壓力，她稱自己演戲經驗淺，幸好監製有事先圍讀劇本，之後再安排幾次惡補，她亦與PA不停對對白、試走位等等。史穎喬垣言非常感恩能在《新四十二章》有不少戲份，因為她對上一部劇是《十八年後的終極告白2.0》，當時演一名無名接待員全劇得三句對白。
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