新四十二章｜史穎喬演孖辮妹勁搶鏡 高學歷背景兼任劇集中文顧問

由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演無綫新劇《新四十二章》，經過兩度抽起改期後，終於在周一(1月30日)首播，劇中飾演龔嘉欣大學同學的「孖辮妹」竹姬（Alisha）的史穎喬，第2集一出成功引起網民關注。原來戲裡戲外史穎喬都是中國研究系碩士生，中文水平高，更兼任劇集中文顧問，睇個勢將會成為新一代力捧小花。