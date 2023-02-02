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新四十二章｜史穎喬演孖辮妹勁搶鏡 高學歷背景兼任劇集中文顧問

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由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演無綫新劇《新四十二章》，經過兩度抽起改期後，終於在周一(1月30日)首播，劇中飾演龔嘉欣大學同學的「孖辮妹」竹姬（Alisha）的史穎喬，第2集一出成功引起網民關注。原來戲裡戲外史穎喬都是中國研究系碩士生，中文水平高，更兼任劇集中文顧問，睇個勢將會成為新一代力捧小花。

史穎喬 史穎喬「孖辮妹」look在《新四十二章》非常搶鏡，第2集一出場即吸引觀眾眼球。
史穎喬「孖辮妹」look在《新四十二章》非常搶鏡，第2集一出場即吸引觀眾眼球。（圖片來源：《新四十二章》劇集宣傳照）
史穎喬 史穎喬在劇中和龔家欣對手戲甚多，她非常感謝對方的悉心教導，就算連番NG後龔嘉欣都安撫她不用緊張。
史穎喬在劇中和龔家欣對手戲甚多，她非常感謝對方的悉心教導，就算連番NG後龔嘉欣都安撫她不用緊張。（圖片來源：《新四十二章》劇集宣傳照）

史穎喬成監製新寵 欽點入劇組

日前《新四十二章》講述龔嘉欣飾演的朱螢嬌第一日返學，見義勇為幫飾演「孖辮妹」竹姬史穎喬教訓色狼，其後二人成為好友，不時出雙入對。劇中史穎喬是一名中國研究系碩士生，現實中她同樣畢業於同一學系，角色絕對是為她度身訂造。監製陳維冠曾接受媒體訪問表示，開劇前是特意找史穎喬演這個角色，主因當然是她本身都係讀呢科，又可幫手做資料搜集。

史穎喬 當年只有24歲的史穎喬業後於國泰航空任職機艙服務員，因疫情參選《衝上雲霄大選》，繼而入行拍電視劇。
當年只有24歲的史穎喬業後於國泰航空任職機艙服務員，因疫情參選《衝上雲霄大選》，繼而入行拍電視劇。（圖片來源：無綫影片截圖）
史穎喬 成為空姐一年後，史穎喬卻在2020年因疫情被裁員。
成為空姐一年後，史穎喬卻在2020年因疫情被裁員。（圖片來源：[email protected]

史穎喬為劇做中文顧問

樣子甜美、眼大大的史穎喬有「翻版梁詠琪」之稱，她在第2集甫出場已引起熱議。由於史穎喬本身鍾情中國文化及古典文學，閒時又會彈古琴寫古文，中文根基紮實，因而獲劇組邀請擔任劇集中文顧問，不過史穎喬受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」:「都係講吓以前上堂，例如教授平時上堂會講啲咩，或者有咩特別口頭禪之類。」

史穎喬 史穎喬外表亮麗。
史穎喬外表亮麗。（圖片來源：無綫影片截圖）
史穎喬 史穎喬在《衝上雲霄大選》表演跳K-pop。
史穎喬在《衝上雲霄大選》表演跳K-pop。（圖片來源：無綫影片截圖）

空姐轉型做演員

現年27歲的史穎喬是香港樹仁大學中國語言及文學系學士，之後在香港中文大學讀中國研究系碩士課程，碩士畢業後成為一名空姐，可惜在2020年因疫情被裁員，因為她對演藝事業很有興趣，所以報名參選無綫節目《衝上雲霄大選》。入行後，史穎喬隨即被安排加入處境劇《愛回家之開心速遞》，演劇中劇《渣流灘》的女主角之一「Michelle」，她在劇中經常以旗袍和古典髮型造型示人，甚有古典氣質兼搶眼。

史穎喬 入行後，史穎喬隨即被安排加入處境劇《愛回家之開心速遞》，演劇中劇《渣流灘》的女主角之一「Michelle」。
入行後，史穎喬隨即被安排加入處境劇《愛回家之開心速遞》，演劇中劇《渣流灘》的女主角之一「Michelle」。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
史穎喬 史穎喬在處境劇《愛回家之開心速遞》中，時不時都有演出機會。
史穎喬在處境劇《愛回家之開心速遞》中，時不時都有演出機會。（圖片來源：[email protected]
史穎喬 身為中國研究系碩士生的史穎喬，閒時原來喜歡彈古箏。
身為中國研究系碩士生的史穎喬，閒時原來喜歡彈古箏。（圖片來源：[email protected]

史穎喬胸襲龔家欣

史穎喬在新劇《新四十二章》與龔嘉欣勁多對手戲，史穎喬表示二人當年於節目《衝上》已有一面之緣，因為她曾演對方《香港愛情故事》中的角色。史穎喬還大爆新劇重遇龔嘉欣，對方不但認得她，更於試造型當日已互相「抄牌」方便日後聯絡。史穎喬除了感激對方在拍攝期間給她不少指引外，有幕胸襲戲更是全靠龔嘉欣作主動才順利完成：「場戲要我摸落佢個胸度，我唔敢摸，但佢就一嘢捉住我隻手揸落佢個胸度。」

史穎喬 史穎喬在20年參加《衝上雲霄大選》，在比賽中和龔家欣一齊重演對方《香港愛情故事》中的角色。
史穎喬在20年參加《衝上雲霄大選》，在比賽中和龔嘉欣一齊重演對方《香港愛情故事》中的角色。（圖片來源：YouTube 《衝上雲霄大選》截圖）
史穎喬 入行兩年的史穎喬稱，坦言在《新四十二章》的角色是她第一套有角色同戲份的正劇。
入行兩年的史穎喬稱，坦言在《新四十二章》的角色是她第一套有角色同戲份的正劇。（圖片來源：[email protected]

感恩角色戲份重

入行兩年的史穎喬接受媒體訪問時表示，今次角色是入行以來第一套有角色同戲份的劇，因此感到非常大壓力，她稱自己演戲經驗淺，幸好監製有事先圍讀劇本，之後再安排幾次惡補，她亦與PA不停對對白、試走位等等。史穎喬垣言非常感恩能在《新四十二章》有不少戲份，因為她對上一部劇是《十八年後的終極告白2.0》，當時演一名無名接待員全劇得三句對白。

史穎喬 戲中與龔嘉欣是大學同學的孖辮妹史穎喬，本人亦係一位中文大學修讀中國研究系碩士。
戲中與龔嘉欣是大學同學的孖辮妹史穎喬，本人亦係一位中文大學修讀中國研究系碩士。（圖片來源：無綫影片截圖）
史穎喬 今周史穎喬出鏡率都幾高。
今周史穎喬出鏡率都幾高。（圖片來源：無綫影片截圖）
史穎喬 史穎喬與龔嘉欣在劇中會有一場美麗的誤會。
史穎喬與龔嘉欣在劇中會有一場美麗的誤會。（圖片來源：無綫影片截圖）

史穎喬 樣子甜美和眼大大的史穎喬有「翻版梁詠琪」之稱。
樣子甜美和眼大大的史穎喬有「翻版梁詠琪」之稱。（圖片來源：[email protected]
史穎喬 史穎喬走清純路線，應該都會幾有觀眾緣。
史穎喬走清純路線，應該都會幾有觀眾緣。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：《新四十二章》劇集宣傳照、YouTube 《愛回家之開心速遞》截圖、[email protected]

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